Dobil sem več informativnih ponudb za nova okna. Kaj pa zdaj?

Na kaj moramo biti pozorni pri primerjavi informativnih ponudb za nova okna

Ko med sabo primerjamo različne proizvajalce ali ponudnike stavbnega pohištva, tudi oken ali vrat, moramo biti pozorni na ogromno dejavnikov, ki odločilno vplivajo na končno ceno. Ta lahko močno variira – tako kot variirajo tudi kakovost in število različnih elementov informativne ponudbe.

Da bo vaša odločitev o nakupu novih oken lažja, so strokovnjaki iz podjetja Arcont okna & vrata pripravili seznam, na katere postavke morate biti pozorni pri primerjanju informativnih ponudb, ki jih prejmete po povpraševanju pri različnih ponudnikih.

1. Cena

Razlike v ceni med enakovrednimi ponudniki ter primerljivimi izdelki (količina, kakovost) so pogosto majhne. Kadar se končne cene razlikujejo za več kot 10 %, gre verjetno tudi za večjo razliko v izdelkih samih. To so pogosto podrobnosti, ki niso izrecno zapisane, nepoznavalec pa jih težko prepozna.

2. Vrsta vključenih PVC-profilov

Pri PVC-profilu bodite pozorni na število komor, pa tudi na debelino profila, saj debelejši profil zagotavlja večjo stabilnost in boljšo izolacijo. Zelo pomembno je tudi, da preverite, ali ima profil vključeno ojačitev (tako v podbojih kakor krilih) in kakšna vrsta ojačitve je vključena – vse to vpliva na ceno. Pri tem ne pozabite na Uf faktor toplotne izolativnosti profila in število tesnil. Če imate glede izbire PVC-profilov še vedno dvome, si oglejte Arcontov vodič.

Namig: Nekateri ponudniki jeklene ojačitve zamenjujejo z drugačnimi pristopi. Veliko se jih odloča za lepljenje stekla v krilo, kar za statiko zaprtega okna ne pomeni velikih razlik – ker pa je pomembno tudi zračenje v času, ko krilo ni v zaprtem položaju, samo lepljeno krilo nima želenega učinka na statiko celotnega elementa. Tudi uporaba drugih materialov (vložki iz steklenih vlaken namesto jekla) je sicer možna, a pogosto neustrezna.

3. Barva profilov

Pri primerjavi informativnih ponudb za nova okna bodite pozorni tudi na to, ali so vključene enake barve profilov. Cene med belimi in barvnimi profili se namreč razlikujejo in lahko variirajo tudi med različni barvni dekorji, sublimacijami, RAL barvami (standardne vs. nestandardne barve ponudnika).

4. Vrsta okovja in funkcije, ki jih nudi

Okovje je zelo pomembno, saj sta od njega odvisna varnost ter enostavnost rokovanja z okni. Posebne zahteve pri okovju (npr. skrito ali varnostno okovje, elektromotorji, prstni čitalniki ipd.) lahko ceno zvišajo, zato preverite, ali so vaše želje upoštevane in zaračunane pri vseh informativnih ponudbah. Zahtevajte tudi jasno predstavitev prednosti okovja, ki ga ponudnik uporablja.

Namig: Uporaba uležajenih gobic, kakršne uporablja podjetje Arcont okna & vrata, je lahko ena od izredno pomembnih prednosti okovja, saj zagotavlja daljšo življenjsko dobo oz. manjšo obrabo delov okovja.

5. Vključena dvoslojna ali troslojna zasteklitev

Troslojna zasteklitev pripomore k boljši energetski učinkovitosti in zvočni izolativnosti, a je običajno dražja. Podjetje Arcont okna & vrata standardno ponuja troslojno zasteklitev po ceni dvoslojne (brez drobnega tiska za doplačilo).

Namig: Dodatno pozornost namenite tipu distančnika. ALU-distančnik v steklu močno zniža karakteristike celotnega elementa, zato so distančniki iz umetnih mas (TGI, Spacer) večinoma dosti boljša (razlike tudi do 30 Uw vrednost), a nekoliko dražja izbira.

6. Tip senčila

Senčila v vaš dom vnesejo estetiko, intimo ter dodatno zaščito pred zunanjimi vplivi, pomagajo pa tudi zmanjšati porabo energije.

Pri izbiri zunanjih žaluzij na končno ceno pomembno vpliva tip (vodil) in lamel na žaluzijah, pri izbiri rolet pa je zlasti pomemben tip rolet, vključen v ponudbo: nadokenske (v večini primerov primerne samo za adaptacije) ali predokenske ("obvezne" pri novogradnji, priporočene tudi pri adaptaciji, kadar je to možno).

Nasvet: Senčila večkrat vključujejo tudi dodatke, kot so elektromotorji in načini upravljanja. Preverite, da je to upoštevano v vseh ponudbah in na pozicijah, skladno z vašimi željami. Pri senčilih na ročni pogon bodite pozorni tudi na podboje elementov, na katerih bodo nameščena – v večini primerov je za funkcionalnost in estetsko primernost potreben širok podboj, kar pa posledično pomeni nekoliko večji strošek.

7. Način odpiranja

V ponudbah je lahko definiran različen način odpiranja oken. Do razlike v ceni pride predvsem pri panoramskih stenah oz. drsnih vratih. Klasičen način odpiranja nagibno-drsnih vrat (PSK) je veliko cenejši od modernih dvižno-drsnih vrat (HST), zato so v informativnih ponudbah pogosto vključena cenejša nagibno-drsna vrata (PSK).

8. Število kosov želenih elementov

Preverite, ali vse ponudbe zajemajo enako število kosov elementov, ki ste jih predali ponudnikom – to namreč pomembno vpliva na končno ceno. Kadar kakšna od želenih postavk manjka, je znesek ponudbe seveda nižji kot na drugi, ki vključuje vse želene postavke in elemente.

Namig: Ob povpraševanju jasno definirajte zahteve (podrobno po posameznih elementih) in si zagotovite bolj primerljive ponudbe že na začetku. Vzemite si nekaj časa, seznanite se s ponudbo (priporočamo obisk katerega izmed salonov) in ponudnikom ne prepuščajte izbire brez jasne argumentacije.

9. Vrsta montaže in način dostave

Pri nakupu energijsko varčnih oken je zelo pomembna tudi vgradnja oz. montaža oken, saj pomembno vpliva na energijsko varčnost vašega doma. Zato bodite pozorni, kakšna vrsta montaže je vključena na različnih ponudbah, saj se med sabo razlikujejo tudi cenovno. Pri primerjanju različnih ponudb pa preverite, ali so v ponudbi zajete še vse druge želene storitve: dostava ter odvoz odpadnega materiala. Pri podjetju Arcont okna & vrata ponujajo različne tipe montaž za vse želje in zahteve.

Namig: Pri montaži oz. definiciji elementov bodite pozorni tudi na način izogibanja toplotnemu mostu v tlakih pri elementih, ki segajo do tal. Ponudniki se izziva lotevajo različno – najpogosteje vam ponudijo razširitev ali nekoliko dražji purenit. V vsakem primeru ponudb brez podlaganja takšnih elementov ne sprejmite in zahtevajte korekcijo.

10. Zaključna dela (letvanje, kitanje, "gips" obdelave)

Ne pozabite preveriti, ali so zaključne letve, kitanje ter zaključna suhomontažna dela vključeni v ceno ponudbe, ali je potrebno doplačilo oz. ali moramo za to poskrbeti sami.

11. Tehnične rešitve, ki so vezane na posebne akcije in vplačila

Tudi nekatere tehnične rešitve, vezane na akcije in vplačila, lahko vplivajo na končno ceno, vas pa spodbudijo k hitrejšemu (in morda manj premišljenemu) nakupu.

Namig: Ekskluzivni popusti, vezani na kratek rok vplačila ali naročila, so lahko zavajajoči. Pred potrditvijo se prepričajte, komu zaupate in ali je ponudba res tako ugodna, kakor se sliši. Ne pozabite – razlika v ceni več kot 10 % mora biti dobro preverjena in pojasnjena.

12. Garancija in garancijski pogoji, mnenja in prepoznavnost ponudnika

Stavbno pohištvo je dolgoročna naložba. Zaupajte jo dobremu in prepoznavnemu ponudniku, ki bo tudi ob morebitnih zapletih zagotavljal rešitev. Pomemben kazalnik je tudi garancija, zato bodite previdni (zlasti v primerih, ko je z garancijo pogojeno "letno vzdrževanje" s strani pooblaščene osebe; pozanimajte se, kaj to pomeni – tudi finančno).

Namig: Pravilno rokovanje s kakovostnimi izdelki je dovolj za njihovo dolgo življenjsko dobo, pooblaščeno osebo/serviserja pa vključite, kadar zaznate, da je to potrebno.