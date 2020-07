Da bo vaša nova kopalnica sanjska in praktična

Prenova in zasnova nove kopalnice zahtevata kar nekaj spretnosti, znanja in celo sreče pri izbiri pravih podizvajalcev. In ko boste zaključili z gradbenimi deli in bo največji zalogaj za vami, se boste lahko osredotočili na najboljši del: izbiro opreme.

Kako izbrati omarice za kopalnico?

Pri opremljanju kateregakoli prostora v svojem domu imejte vedno v mislih, da sledite določeni slogovni rdeči niti. Izberite torej dizajn, ki bo nekakšna kontinuiteta drugih opremljenih sob.

Poleg sloga pa je pomembno, da je kopalniško pohištvo praktično in uporabno – ne glede na kvadraturo, ki jo imate na razpolago.

Pri izbiri pohištva upoštevajte kvadraturo kopalnice, ključna pa je predvsem kakovost materialov, ki naj bodo odporni na vodo, paro in temperaturne spremembe. Priporočljivo je tudi, da so površine gladke in preproste za vzdrževanje.

Omarice za kopalnico naj se barvno skladajo s keramiko – lahko izbirate barve v podobnih tonih, lahko pa se odločite za bolj drzne sloge in ustvarite poživljajoče barvne kontraste.

Kopalniškega pohištva pa ne sestavljajo zgolj omarice, ključna elementa sta še: razsvetljava in ogledalo.

Svetloba v kopalnici je zelo pomembna, zato upoštevajte priporočilo o različnih virih svetlobe. Poleg glavnega vira pa boste za boljšo osvetlitev poskrbeli tudi z različnimi viri, ki so predvsem ob umivalniku in ogledalu.

Ogledala imajo zelo pomembno funkcijo predvsem v majhnih kopalnicah, saj lahko z njimi prostor optično povečamo. Izberemo lahko kopalniško omarico s frontami v ogledalu, ali pa se odločimo za instalacijo čim večjega kopalniškega ogledala, tisti bolj drzni pa lahko izberete stenske ploščice v teksturi ogledala.

Ne pozabite na detajle - oprema majhne kopalnice

Kopalnice so lahko vaša nova prefinjena stilska muza, lahko pa predstavljajo tisti najbolj intimni in udobni kotiček doma, v katerem boste še lažje skrbeli za nego svojega telesa.

Ne zanemarite zato majhnih detajlov, kot so površine za shranjevanje - pri zasnovi bodite pozorni, da boste znali izkoristiti prav vsak kotiček, to še posebej velja za manjše kopalnice. Pod umivalnik umestite večjo kopalniško omarico s predali, v kateri so drobnarije lahko dostopne. Ne pozabite, da razmetana kopalnica vizualno deluje manjša, zato investirajte v zaprte omarice oziroma elegantne košare in škatle, v katerih bodo lepotilni pripomočki ostali skriti.

Na koncu pa ne pozabite na kopalniške dodatke, s katerimi boste lahko prostor vizualno popestrili.

Pisane kopalniške preproge, brisače in kopalniške zavese v še tako dolgočasen prostor vnesejo barvo, igrive vzorce in dobro voljo; poleg tega pa jih lahko preprosto zamenjate, ko se jih naveličate.

Drznost si lahko dovolite tudi pri izbiri drugih manjših kopalniških dodatkov, ki so za nemoteno vsakdanjo uporabo prostora povsem nepogrešljivi!

Ne veste, kako bi začeli z zasnovo svoje nove kopalnice? Poiščite navdih v trgovinah Lesnina ali pobrskajte po spletni strani lesnina.si.