Čarobni božični okraski, ki pričarajo pravljično vzdušje

Prihaja čas obdarovanj in običajno ne vemo, kako se lotiti priprav na adventni čas. Treba je namreč kupiti adventni venček, novoletno smrečico bi bilo treba zamenjati, kje so šele praznična darila za najdražje.

Novoletne smrečice za vse okuse

Želje in možnosti, kam in kako veliko smrečico postaviti, so od gospodinjstva do gospodinjstva zelo različne. V mislih moramo imeti, kako velika je naša dnevna soba, da nam smrečica ne bo zavzela preveč prostora. Gledati moramo na to, ali imamo majhne otroke in živali. To so dejavniki, ki vplivajo na izbor novoletne smrečice.

Na srečo je v vrtnih centrih Eurogarden vsak december na zalogi bogata ponudba umetnih smrečic, vse bolj trendovske so lesene smrečice v kombinaciji z lesenimi okraski, nič manj priljubljene pa niso niti prave, naravne smrečice.

Če želite naravno božično drevesce in nočete, da bi iglice prehitro odpadle, potem izberite kavkaško jelko ali pa takšno drevesce, ki ga boste lahko kasneje iz lonca posadili na vrt.

Ob tem vam lahko namignemo, da lahko neestetske lonce ali pa standardno podnožje za novoletno smrečico vedno ovijete v posebno okrasno nogavico, ali pa okoli drevesca postavite jaslice, lahko pa smrečico postavite kar v lep lonec.

Za več navdiha si oglejte galerijo različnih snežnih krogel:

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Omenili smo že lesene okraske, ki se lepo podajo tako na lesena drevesca kot tudi na naravna in umetna drevesca. Če boste ustvarjali, lahko okraske na primer izdelate tako, da posušite limone ali pomaranče, narezane na kolobarje. Dobili boste čudovite, predvsem pa edinstvene novoletne okraske.

Nimate časa za ustvarjanje? V tem primeru vam predlagamo, da ste letos trendovski, saj lahko v vrtnih centrih Eurogarden najdete tako okraske v obliki penine kot velike zvezde, izbirate pa lahko tudi med številnimi enobarvnimi okraski in med takšnimi z bleščicami in vzorci. Če se ne morete odločiti samo za eno barvo okraskov, pa jih lahko kombinirate tako, da kupite različne kombinacije okraskov, o najboljših slogih in kombinacijah pa se lahko posvetujete s strokovnim osebjem.

Ste vedeli, da lahko v Eurogardnu dobite celo ročno izdelane novoletne bunkice, špice za na vrh drevesca in druge okraske?



Preverite ponudbo na spletni strani.

Za več navdiha si oglejte galerijo različnih bunkic:

1 / 19 2 / 19 3 / 19 4 / 19 5 / 19 6 / 19 7 / 19 8 / 19 9 / 19 10 / 19 11 / 19 12 / 19 13 / 19 14 / 19 15 / 19 16 / 19 17 / 19 18 / 19 19 / 19

Decembrski dekor za dom in poslovne prostore

V prednovoletnem času ne gre niti brez okrasnih lučk in drugega dekorja, ki poživi okolico v dolgih zimskih večerih.

Poleg tradicionalnih enobarvnih in pisanih lučk ter motivih snežakov, snežink ali jelenčkov ter drugih izdelkov iz svetlobnih verig, vam moramo zaupati, da so letos v trendu tudi svetleče darilne škatle.

Trendovski stil manj je več v tem primeru s svetlobnimi škatlami zagotovo potrjuje ta rek. Nič ne boste zgrešili, če boste svoj dom ali pisarne polepšali z drobnimi novoletnimi lučkami, ki jih postavite v stekleno posodo. Drobne LED-lučke bodo delovale kot čarobne zvezdice in vam tako pričarale praznični decembrski čas.

Najpomembneje je to, da se v letošnjem decembru vaša hiša ali pisarna sveti, kot se ni še nikoli do zdaj.

Za več navdiha si oglejte galerijo različnih lučk:

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

Prva adventna nedelja je letos že 28. novembra, zato je treba z izborom adventnega venčka kar nekoliko pohiteti.

V vrtnih centrih Eurogarden izdelujemo venčke po naročilu, lahko pa se odločite za že izdelane venčke.

Okusi so različni, a jasno je eno. Klasika pri novoletnih venčkih je še vedno najbolj priljubljena. Če adventni venček kupite še pred prvo adventno nedeljo, ga lahko začasno obesite tudi na vrata, nato pa ga prestavite na mizo, kjer bo lepšal prihajajoče decembrske dni.

Obdarovanje po vaših željah in okusu – ZA NAJMLAJŠE

Če iščete praktična darila, vam priporočamo, da letos sami sestavite set za male vrtnarje, saj v vrtnih centrih Eurogarden dobite vse od mini samokolnic do mini rokavic in celo mini vrtno orodje.

Ali bi vaši mini mojstri radi bili kot kot pravi profesionalci? Potem lahko izbirate tudi med otroškimi pihalniki listja, motornimi žagami, kosilnicami in drugimi vrtnimi pripomočki izjemno realnega videza.

Na voljo so seveda tudi številne druge igrače, kot so traktorji, tovornjaki in preostali pripomočki Bruder, ter za zasnežene zimske dni tudi sanke, lopatke in celo pripomoček za izdelovanje snežnih kep.

Obdarovanje – ZANJO

Obdarovanje je lahko pravi užitek, če le imate bogato izbiro izdelkov, ki bi bili všeč damam. Zakaj ne bi letos kupili vintage steklenih kozarcev, v katere boste dali piškote? Ali pa se odločite za čudovite kozarce z motivi. Morda so vašim najdražjim všeč skodelice, darilni seti, predpasniki, seti mil, olja ... Tudi božična zvezda v prazničnem lončku je lahko krasno darilo.

Obdarovanje – ZANJ

Kaj v času prazničnih obdarovanj kupiti moškemu? Predlagamo vam praktična darila.

Med ta na primer spadajo komplet pripomočkov za hladne dni, kot so snežna lopata, tekočina proti zmrzovanju in tople delovne rokavice. Tudi podloženi natikači so lahko odlično darilo.

Sodelujte v veliki nagradni igri Eurogarden: Z malo sreče si lahko priigrate dragoceno nagrado in jo podarite svojemu dragemu.