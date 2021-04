Adijo, alergije

Oglasno sporočilo

Vsi smo nestrpno čakali prijetnejše vreme, da se končno oblečemo v lahka oblačila in uživamo na soncu v naravi. Toda namesto vedrine in navdušenja se marsikdo slabo počuti ter spopada z alergijo. Alergije povezujemo s simptomi, kot so zamašen nos, občutek pritiska v prsih, srbenje in razdražena koža ter solzne oči. Ne glede na težave, ki jih prinaša toplejše vreme, je spodaj nekaj nasvetov, kako ublažiti simptome alergije ter ohraniti svoj dom čistejši, varnejši in bolj zdrav.

Bolje preprečiti kot zdraviti

Ko govorimo o alergijah, se lahko vsi strinjamo, da je bolje preprečevati alergijo kot pa zgolj zdraviti simptome. Previdno izogibanje alergenom je predpogoj za nadzor alergijskih reakcij. Ampak kako se izogniti alergenom? Ko pridete domov s sprehoda, je priporočljivo, da se oprhate, preoblečete in si umijete lase ter tako odstranite ves cvetni prah, ki se je nabral na vas.

S pralnim strojem Samsung WW9800T, ki vključuje tehnologijo Eco BubbleTM, ste lahko popolnoma brez skrbi. Pozabljena oblačila, kot so nogavice brez para, lahko s pomočjo tehnologije AddWashTM preprosto dodate tudi med ciklom pranja. Ravno tako lahko dodate pralni prašek. Čas izpiranja oblačil je krajši zaradi tehnologije Speed Spray, Čiščenje bobna+ pa odstrani 99,9 odstotka bakterij iz bobna ter tako zagotovi maksimalno čistost oblačil in pralnega stroja.

Odstranite bakterije iz doma in oblačil

Redno pranje oblačil je zelo pomembno za preprečevanje alergij. Tudi pršice so sovražniki, ki lahko ogrozijo čist in varen dom, ker živijo v človeškem okolju. Živijo v preprogah, odejah, zavesah itd. Da bi se izognili pršicam in preprečili alergije, lahko oblačila posušite s pomočjo sušilnih strojev, ki uporabljajo vroč zrak.

Dober sodelavec v boju proti alergijam je sušilni stroj Samsung DV8000T, s katerim bodo vaša oblačila izredno hitro suha in spet pripravljena za nošenje. S programom superhitrega sušenja Super Speed ​​lahko mešana bombažna in sintetična oblačila posušite v 81 minutah, s tehnologijo tihega sušenja Silent Dry, ki duši zvok s pomočjo algoritma za optimizacijo hitrosti, pa se zmanjša raven hrupa. Tako Samsungov pralni kot tudi sušilni stroj vključujeta umetno inteligenco, ki si zapomni vaše navade in prilagodi cikle pranja ter sušenja.

Pridobite do 25 odstotkov popusta na izbrane gospodinjske aparate Samsung. Promocija traja od 19. 3. do 2. 5. 2021 ali do razprodaje zalog.



Za podaljšano garancijo obiščite www.samsung.com/si/offer/clean-home-2021.

Čistost kot predpogoj za zdravje

Poleg vzdrževanja osebne higiene je pomembno tudi, da je vaš dom čist. Če pogosto zračimo stanovanje, je še toliko pomembneje, da ga tudi redno sesamo. Da bi bil vaš dom čist in varen z minimalnim naporom in minimalno porabo časa, je tukaj sesalnik Samsung Jet 75 Complete. Aerodinamična oblika zračnega sistema od krtače do filtra optimizira pretok zraka, medtem ko večciklonska filtracija zraka ujame prašne delce.

Čist in svež dom je zelo pomemben za vaše dobro počutje, zato je še toliko pomembneje, da pri izbiri gospodinjskih aparatov dobro razmislite in izberete tiste, ki so najboljši za vas - to so nedvomno gospodinjski aparati Samsung z učinkovito tehnologijo pranja, sušenja in čiščenja. Ne zamudite pomladnih popustov!

