Večji paket za polnjenje prinaša večji popust

Električni avtomobili spreminjajo način potovanj, kot smo ga poznali do pred kratkim, in naš odnos do avtomobilov.

Kljub temu da trg električnih avtomobilov obstaja že desetletja, pa v resnici šele zdaj pridobiva moč. Povpraševanje po električnih vozilih še nikoli ni bilo večje. Kupce električnih avtomobilov med drugim motivira tudi želja po znižanju svojega ogljičnega odtisa.

Medtem ko električna vozila počasi zamenjujejo klasična vozila na bencinsko oziroma dizelsko gorivo, se vedno bolj spreminjajo tudi naši domovi. Posodobiti moramo garaže, parkirna mesta in celo ulice, kjer parkiramo. Vse z namenom, da bi bilo omogočeno stalno polnjenje vozil, ker za to potrebujemo več časa kot za točenje goriva.

Ali ste vedeli, da se lastniki električnih avtomobilov vozijo več kot lastniki klasičnih bencinskih ali dizelskih avtomobilov? Kar za 600 kilometrov letno več.

Doseg električnih jeklenih konjičkov vedno večji

Z e-vozili so stroški vožnje nižji, saj je električna energija cenejša od drugih pogonskih goriv, stroški vzdrževanja manjši tudi do 50 odstotkov, vožnja pa udobnejša in prijaznejša do okolja.

Ali tudi vas od nakupa električnega vozila odvrača strah, da bi z njim nekje obtičali s prazno baterijo? Ta strah je odveč, saj se z večanjem deleža električnih vozil na cesti povečuje tudi ponudba mest za polnjenje električnih vozil.

Včasih so se vozniki električnih avtomobilov spoprijemali z dvema pomembnima težavama – omejenim dosegom in pomanjkanjem mest za polnjenje. Tehnologija akumulatorjev se stalno izboljšuje, tako da se povečuje tudi doseg avtomobilov.





Zmogljivost akumulatorjev pa se vsako leto povečuje, prav tako pa tudi polnilna infrastruktura. Odvisno od zmogljivosti akumulatorja električnega vozila lahko z enim polnjenjem prevozite od 200 do 490 kilometrov.

Medtem ko imajo baterijski sklopi cenejših električnih avtomobilov zmogljivost okrog 40 kilovatnih ur, imajo novejši zmogljivost vse do 100 ali celo več kilovatnih ur. To seveda pripomore k večjemu dosegu vozila in manjši obremenjenosti baterije, kar je eden izmed dejavnikov za njeno daljšo življenjsko dobo, hkrati pa je baterijo z večjo zmogljivostjo mogoče tudi hitreje polniti.

Če načrtujete daljše potovanje, poiščite Petrolove polnilne postaje. Petrolova mreža javnih električnih polnilnic je na voljo na več kot 100 lokacijah po Sloveniji. Hitre polnilnice (DC 50 kW/AC 43 kW) Prazno baterijo električnega vozila s kapaciteto od 18 do 24 kWh v dobre pol ure napolnite do vsaj 80 odstotkov. Čas polnjenja do 100 odstotkov pa se nato precej podaljša, saj bi se ob hitrem polnjenju lahko pregrel in poškodoval baterijski sklop. Vsaka hitra polnilnica za električna vozila ima tri priključke: CHAdeMO, CCS/Combo in AC. Polnjenje DC je mogoče do največje moči 50kW, AC pa do največje moči 43 kW, na zdaj pa se lahko polnita dve električni vozili. Počasi se že pojavljajo tudi 350-kilovatne polnilnice. Običajne polnilnice (AC 22 kW) Na vsaki lokaciji je postavljena ena polnilnica za električna vozila z dvema vtičnicama, ki omogoča varno polnjenje dveh vozil hkrati. Za polnjenje električnega vozila potrebujete svoj kabel, moč polnjenja na posamezni vtičnici pa je lahko od 3,7 do 22 kW (AC), odvisno od tipa vozila. Mobilna in spletna aplikacija OneCharge

Kako polniti svoj električni avtomobil?

Polnjenje električnih avtomobilov je preprosto, stroškovno učinkovito in priročno, še posebej, če lahko avtomobil polnite doma. Domače nočno polnjenje je namreč primarni način polnjenja električnega avtomobila. Statistike uporabe električnega avtomobila po svetu tako kažejo, da se doma opravi kar okoli 90 odstotkov polnjenj.

Najosnovnejši način polnjenja doma je kar električna polnilnica, vgrajena v polnilni kabel. Na eni strani je klasičen vtikač za domačo vtičnico, na drugi priključek za v avto. Takšne rešitve uporabljajo enofazni izmenični tok, polnijo z močmi nekje do dveh kilovatov, kar je pri sodobnih električnih avtomobilih bolj zasilna rešitev.

Kako dolgo traja polnjenje, je odvisno od polnilne opreme, velikosti akumulatorja avtomobila in razpoložljive zmogljivosti polnjenja.

Nekateri lastniki se odločijo za domače polnilne postaje za električne avtomobile ali prenosni polnilnik za električne avtomobile, vendar vsak uporabnik potrebuje tudi dostop do javnih polnilnih postaj. Polnilne postaje pritrdimo na steno, vanje pa dovajamo izmenični eno- ali trifazni tok. Zmorejo moči od treh (enofazne) do 11 ali 22 kilovatov (trifazne). Te so skoraj enakovredne javnim polnilnim postajam. Seveda pa mora takšno moč omogočati tudi električni priključek doma.

Ustrezni paketi za polnjenje električnega avtomobila

Za tiste, ki bi radi čim bolj brezskrbno polnili svoje električno vozilo ter pri tem imeli tudi nadzor nad stroški in porabo, so na voljo uporabniški paketi polnjenja, ki delujejo po sistemu naročnine. Oblikovali so jih pri Petrolu in so prilagojeni vašim potrebam in potovalnim navadam.

Večji paket - večji popusti

Imetnikom Petrolove kartice elektromobilnosti so na voljo trije naročniški paketi.

Pridobite Petrol klub kartico elektromobilnosti.

ONECHARGE M

Kot nalašč za vse, ki na leto prevozite okoli sedem tisoč kilometrov. Statistika namreč kaže, da Slovenci na svojih vsakodnevnih opravilih na prebivalca na leto opravimo okoli 7.200 kilometrov – razdaljo od Ljubljane do najsevernejše točke Evrope in nazaj – pa naj gre za vožnjo v službo, trgovino ali na lepše, na sprehod ali na obisk.

NAROČNINA: Za paket OneCharge M boste na mesec odšteli 2,99 evra.

Cena že vključuje 15-odstotni popust na redni cenik polnjenja.

Za vsak polni mesec ob plačilu naročnine Petrol podari prejmete še brezplačno Kavo na poti, velikosti M.

ONECHARGE L

Ali v avtomobilu preživite več ur dnevno? Srednji paket polnjenja na Petrolovi električni infrastrukturi je primeren za vse, ki letno prevozite do 15 tisoč kilometrov.

NAROČNINA: Za paket OneCharge L boste na mesec odšteli 12,99 evra.

Cena že vključuje 20-odstotni popust na redni cenik polnjenja.

Za vsak polni mesec ob plačilu naročnine prejmete še brezplačno pranje avtomobila XL.

ONECHARGE XL

Če letno prevozite do 25 tisoč kilometrov, je paket OneCharge XL pravi za vas. Paket so ustvarili za vse, ki tako rekoč "živite" v svojem avtomobilu.

NAROČNINA: Za paket OneCharge XL boste na mesec odšteli 19,99 evra.

Cena že vključuje 25-odstotni popust na redni cenik polnjenja.

Za vsak polni mesec ob plačilu naročnine prejmete še brezplačno Kavo na poti, velikosti M, in brezplačno pranje avtomobila XL.