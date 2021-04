Temelj za razvoj trajnostne dostavne logistike in mestnega potniškega prometa

Oglasno sporočilo

Namen projekta je pridobiti povratne informacije iz prakse, ki bodo jasen pokazatelj zrelosti logistične verige ter potrebnemu razvoju na področju infrastrukture in podpornih storitev. Te so pri prehodu logistike na trajnostno mobilnost v segmentu gospodarskih vozil ključne.

Mesta in urbana območja se soočajo z vedno večjimi izzivi pri iskanju ravnotežja med ohranjanjem zdravega okolja za svoje prebivalce in njihovimi potrebami po kakovostnem življenju, ki zahtevajo dobavo blaga v mestna središča in mestni potniški promet. Razvoj prostorsko in časovno omejenega prometa ter koncept uporabe drugih transportnih sredstev sta poleg trajnostne mobilnosti načina za soočanje s temi izzivi. Povsem jasno je, da cilja po zmanjševanju izpustov CO2 brez elektrifikacije dostavne logistike, ki predstavlja dobršen del prevozov v mestih, ter mestnega potniškega prometa ne bo mogoče doseči. Prav tako ponudba ustreznih električnih gospodarskih vozil ni dovolj. Pozitivne premike v smeri trajnostne mobilnosti z uporabo gospodarskih vozil lahko naredimo samo s povezovanjem in sodelovanjem vseh ključnih deležnikov na področju mobilnosti, transporta in logistike.

V podjetju MAN Truck & Bus Slovenija so ponosni, da kot prvi proizvajalec gospodarskih vozil lahko partnerjem ponudijo celotno paleto električnih gospodarskih vozil, ki predstavlja prvi korak na poti v logistiko prihodnosti. Za doseganje ciljev Pariškega podnebnega sporazuma so potrebni pionirji, ki so sposobni pogledati v prihodnost in sprejeti svoje poslanstvo. Sodelovanje z družbo Petrol in partnerji projekta odpira vrata priložnosti za uspeh. Poleg tehničnega preizkušanja na terenu in analiziranja potreb strank je v projekt vključen tudi razvoj storitev in infrastrukture, ki so potrebni posebej za električna gospodarska vozila.

"Za MAN eMobilnost ni več vizija, temveč realnost. To uspešno potrjuje naš povsem električni kamion MAN eTGM, ki celostno zaokroža MAN-ovo ponudbo električnih gospodarskih vozil. Svoji učinkovitost in kakovost je dokazal med dolgotrajnim preizkušanjem, ki ga je izvajal avstrijski konzorcij CNL (Svet za trajnostno logistiko). Dostavni tovornjak MAN eTGM 26.360 E LL je posebej zasnovan za distribucijski transport, ki nas čaka v prihodnosti: brez škodljivih izpustov in povsem tih ter z nosilnostjo, ki je z lahkoto kos tipičnim transportnim nalogam. Vsekakor pa eMobilnosti ne moremo omejiti zgolj na vozilo. Ko naše stranke vstopajo na področje eMobilnosti, se soočajo s številnimi vprašanji, ki presegajo samo vozilo. Na prvo mesto vedno postavljamo stranko in njene potrebe – seveda tudi pri eMobilnosti. Med praktičnimi preizkusi in vožnjami lahko naše stranke izkusijo in ocenijo, kako bi lahko vpeljale sodoben transport brez škodljivih izpustov: okolju prijazno, trajnostno in učinkovito! Med preizkusi bomo analizirali infrastrukturo in sistem za polnjenje, logistično načrtovanje in skupne stroške lastništva. Pri družbi MAN Truck & Bus Slovenija smo navdušeni in se veselimo, da bomo lahko skupaj z našimi cenjenimi partnerji začeli prve preizkuse e-tovornjaka v Sloveniji in preizkuse električnega mestnega avtobusa ter nadaljevali preizkuse električnega dostavnika MAN eTGE. Skupaj smo pripravljeni na prehod v obdobje eMobilnosti," je povedal Claus Wallenstein, direktor podjetja MAN Truck & Bus Slovenija.

"Petrol je eden od vodilnih ponudnikov trajnostne mobilnosti v Sloveniji in širši regiji. Je vodja dveh večjih projektov EU (Urban-e in Multi-e) in član številnih drugih. Ti projekti so usmerjeni v zagotavljanje trajnostne mobilnosti, tako z vidika postavitve, upravljanja in vzdrževanja električne polnilne infrastrukture kot tudi pridobivanja nepovratnih finančnih sredstev za električna vozila, ki so namenjena javni uporabi. Petrol je tako postal pomemben strateški partner številnih podjetij in drugih organizacij, ki želijo prehajati na sodobne oblike trajnostne mobilnosti," pravi mag. Jože Bajuk, član uprave Petrola, odgovoren za steber Energija in rešitve.

MAN Truck & Bus Slovenija je že v letu 2019 predal na test prvi električni dostavnik in potniški kombi izbranim partnerjem. V letu 2020 je prvi električni dostavnik postal tudi del voznega parka podjetja Henkel Maribor in družbe Prigo. Henkel Maribor dostavnik uporablja za lastne logistične potrebe ter dostavo do končnih strank v mestu Maribor. Podjetje Prigo pa električni dostavnik uporablja za dostavo blaga skupini Novartis.

