OI Tokio: v deželi vzhajajočega sonca postavljajo nova pravila iger

Odštevamo do olimpijskih iger in se veselimo razburljivih tekem, predvsem ob zmagah in novih medaljah. S športniki bomo dihali od 23. julija do 8. avgusta, ko se bo Tokio spremenil v središče športnega sveta. Letošnje olimpijske igre zaznamuje pozornost do okolja, trajnostna naravnanost in inovativni pristopi pri porabi virov energije ter obvladovanju odpadkov.

Foto: Getty Images

Poleg zgoraj naštetega bodo OI v Tokiu tudi najbolj tehnološko dovršen športni dogodek do zdaj. Japonci bodo olimpijske igre uporabili kot preizkus, ki bo pokazal, kako z zeleno tehnologijo zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Če jim bo to uspelo, bodo tehnologijo uporabili po vsej državi. Med tehnologijami, ki jih Tokio želi razviti, so, glede na cilje okoljske trajnosti, piezoelektrične plošče in gorivne celice ter solarne ceste. Te so trajnostne zato, ker so namesto z asfaltom tlakovane s sončnimi kolektorji za proizvodnjo električne energije.

Namen ambicioznega načrta je prispevati k doseganju 17 ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov. Ti cilji obravnavajo vprašanja, kot so podnebne spremembe, trajnostna poraba in proizvodnja, ter zahtevajo največjo možno uporabo obnovljivih virov energije. Cilj mesta Tokio je doseči 30 odstotkov zelene energije do leta 2030 v primerjavi s sedanjimi 12 odstotki.

Japonska tudi na drugih področjih načrtuje splošno ekološko in okolju prijazno ravnanje na prihajajočih olimpijskih igrah. Medalje za olimpijske igre Tokio 2020 so denimo narejene iz reciklirane elektrotehnike, kovin, recikliranih in rabljenih pametnih telefonov, računalnikov ter drugih elektronskih naprav, ki so jih na Japonskem zbirali vse od aprila 2017. Pri izdelavi medalje je sodelovala cela Japonska. Odvečne kovine, ki jih niso porabili, bodo na Japonskem uporabili na lokalnih športnih prireditvah.

Omembe vredne so tudi zmagovalne stopničke, na katerih bodo stali zmagovalci. Te bodo izdelani iz reciklirane plastike, pridobljene iz gospodinjstev in morja. Del zaveze organizatorjev k trajnostnim in "zelenim" igram pa so med drugim tudi ekološke postelje, narejene iz kartona. Te so ob najavi pri športnikih poskrbele za kar nekaj privzdignjenih obrvi. Proizvajalci so jih kaj hitro pomirili z zagotovili, da so postelje izdatno testirane, imajo nosilnost 200 kilogramov in dovolj trdne za vse vrste nočnih dejavnosti.

Foto: Reuters

Podpora slovenskim športnikom

Olimpijce povezuje neverjetna energija, ljubezen do športa in ambicioznost – doseči čim več novih zmag, premagati konkurenco in preseči samega sebe. Z njihovo predanostjo se povezujejo tudi slovenska podjetja, ki jim v času, ko morajo dati od sebe vse in še več, stojijo ob strani. Tako ali drugače.

Tudi družba Petrol prepoznava, da je šport pomemben dejavnik zdravega načina življenja in da ga je treba promovirati na vseh ravneh. S športom skrbimo zase, da lahko živimo kakovostno in polno življenje, olimpijci so nam pri tem lahko v veliko pomoč, saj nas navdihujejo, z njimi dihamo športne sanje, jih podpiramo na tekmah in poskušamo slediti njihovemu zgledu. Petrol našim športnikom stoji ob strani na dva načina: s finančno podporo in z zavezo po soustvarjanju bolj čistega okolja.

Foto: Getty Images

#1 Življenjski pomen zdravega okolja: ustvarjanje nizkoogljične družbe

Tako kot je odgovoren odnos do sebe pomemben za vsakega posameznika, je za družbo izjemno pomemben odgovoren odnos do okolja. Zrak okoli nas, neokrnjena narava, vodni viri in drugi obnovljivi viri energije so življenjsko pomembni za vse, zato se kot družba vedno boj zavedamo, kako pomemben je prehod v nizkoogljično družbo. V prihodnje bo potrebno doseči še večjo energetsko učinkovitost in v večji meri koristiti obnovljive vire energije ter s tem razbremeniti škodljiv vpliv na okolje.

Ker pa za lepšo prihodnost ni dovolj le vrhunski trening, ampak je ključnega pomena tudi čisto okolje, so se v Petrolu zavezali k ustvarjanju nizkoogljične družbe. Z energijo vetra, sonca in vode znižujejo ogljični odtis ter lajšajo breme, ki ga proizvodnja energije nalaga našemu planetu. Poleg vse večjega poudarka na obnovljivih virih energije pa omogočajo tudi okolju prijaznejšo mobilnost ter soustvarjajo energetsko učinkovita mesta, podjetja in domove.

Ker gre za razvoj in prihodnost športnikov, so projekt podprli tudi naši olimpijski športniki. Naš kajakaš Benjamin Savšek zelo dobro ve, kako pomembni sta čista voda in možnost vrhunskih treningov v njej. Športnici vetra, jadralki Veronika Macarol in Tina Mrak, podpirata skrb za čisto okolje in se zavedata, da brez podpore in možnosti za treninge v najboljših razmerah letos ne bi bili na olimpijskih igrah. Projekt so z veseljem podprli tudi najvišji člani naše olimpijske karavane: atletski as Kristjan Čeh in košarkarska reprezentanca.

Trening v naravi: razkošje, za katero se moramo potruditi

Le v okolju, ki se je sposobno samo obnavljati in ni preobremenjeno z našo aktivnostjo, bomo še naprej lahko uživali v športnih dejavnostih, ki so neizbežno povezane z naravnimi danostmi. Treningi v naravi, raziskovanje gora, kolesarjenje, sprehodi, smučanje in plavanje, vse se dogaja v največji športni dvorani na svetu – v naravi. Športniki za svoje aktivnosti potrebujejo čist zrak, neoporečno vodo, kakovostno hrano in stabilne podnebne razmere. Naravo izkoriščamo za gradnjo športnih prizorišč, vadbenih centrov, smučišč in letovišč, zato ji pomagajmo tako, da naš življenjski slog ne bo še dodatno obremenjeval okolja.

Pravila igre v največjem športnem centru se zato spreminjajo, in držati se jih moramo vsi, ne samo vrhunski športniki. Vse naše odločitve imajo določen vpliv na okolje, kjer živimo. Kako se vozite, kako kupujete, kako poteka ogrevanje in hlajenje v vašem domu, kakšen odnos imate do prezračevanja in ločevanja odpadkov …

#2 Vsaka Zlata točka šteje: zagotavljanje pomoči mladim športnikom iz socialno ogroženih okolij

V Petrolu se poleg skrbi za čisto okolje zavedajo, kaj vse se mora biti še dodatno "obkljukano", da nekdo postane športnik. Vedo, kaj vse se mora "sestaviti", da nekdo postane vrhunski športnik, in kakšna neverjetna mešanica talenta, znanja pa tudi sreče mora nastati, da nekdo postane član posebne elite, ki se lahko pohvali z nastopom na olimpijskih igrah.

Poleg izjemnega talenta so tu še leta vztrajnosti, odrekanja in intenzivnih treningov. A kljub talentu in pripravljenosti na trdo delo je za nekatere glavna ovira: denar. Mnogi se na športni poti spoprijemajo s finančnimi težavami, ki onemogočijo izobraževanje in treniranje v vrhunskih pogojih ter tako zatrejo še največje talente.

Vsaka Zlata točka šteje, vsako dobro dejanje šteje. Vemo, da tudi naslednje generacije športnih asov potrebujejo dobre pogoje in vrhunske treninge v čistem okolju. S temi razlogi so pri Petrolu v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije in Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje pripravili dobrodelno akcijo, v kateri bodo pomagali mladim športnikom iz socialno šibkejših okolij. Vsak met diska, vsak zaveslaj, vsak veter v jadro in vsaka Zlata točka štejejo, pravijo naši olimpijci Tina Mrak, Veronika Macarol, Benjamin Savšek in Kristjan Čeh, ki z veseljem podpirajo dobrodelni projekt.

Pravi pomen olimpijskih iger je prav v solidarnosti ter povezovanju, in ravno to je rdeča nit programa Botrstvo v športu: dobrodelna akcija OI Tokio 2020 – Vsaka točka šteje. Gre za projekt, kjer k lepši prihodnosti mladih športnikov lahko pripomoremo vsi. Ob vseh nakupih na Petrolu se namreč na Petrol klub kartici zbirajo Zlate točke. Če vam ostajajo, ali jih nimate namena porabiti, jih lahko v tej poletni akciji podarite v dobre namene za pomoč mladim v okviru programa Botrstvo v športu. Ker pa tako kot vsaka točka šteje tudi vsako dobro dejanje, boste za podarjene točke dodatno nagrajeni tudi vi, saj z donacijo Zlatih točk sodelujete v nagradni igri OI Tokio 2020!

Zlate točke lahko podarite: na vseh bencinskih servisih Petrol – prijaznemu prodajnemu osebju pokažite Petrol klub kartico, sporočite, da bi radi podarili Zlate točke za mlade športnike, ter jim povejte, koliko jih želite dati v dober namen;

– prijaznemu prodajnemu osebju pokažite Petrol klub kartico, sporočite, da bi radi podarili Zlate točke za mlade športnike, ter jim povejte, koliko jih želite dati v dober namen; v mobilni aplikaciji Na poti – z le nekaj kliki na svojem telefonu preverite, koliko Zlatih točk imate, in izberite, koliko jih želite podariti za lepšo prihodnost mladih;

– z le nekaj kliki na svojem telefonu preverite, koliko Zlatih točk imate, in izberite, koliko jih želite podariti za lepšo prihodnost mladih; prek spletnega obrazca na Petrolovi spletni strani – postopek je izjemno preprost, če pa boste potrebovali malo pomoči, lahko kadarkoli pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 22 66.

Tako boste prispevali k lepši prihodnosti – nikoli se ne ve, morda pa bo nekoč olimpijski prvak prav eden od športnikov, ki jih boste podprli v tem projektu.

Ko bomo zbrali 2 milijona Zlatih točk, bodo na Petrolov program Botrstvo v športu namenili sredstva, ki bodo mladim športnim upom pomagala trenirati še bolje.