Od zdaj naprej boste lahko vozili tudi na veter

Mobilnost prihodnosti je trajnostna mobilnost. Promet prispeva kar četrtino vseh toplogrednih plinov, zato nam bo prav e-mobilnost pomagala poiskati in vzdrževati ravnovesje med ohranjanjem zdravega okolja in našimi potrebami po kakovostnem življenju. Ne gre le za uporabo električnih vozil, ampak tudi za dobavo čiste energije zanje.

Električna vozila so vedno bolj zastopana na naših cestah, saj so njihove prednosti številne. Sto kilometrov vožnje z električnim avtomobilom, napolnjenim na Petrolovi polnilnici z močjo 22 kW ob povprečni porabi 17 kWh, stane namreč samo 4,25 evra, medtem ko pri avtomobilu na bencin 100-kilometrska vožnja stane približno osem evrov.

Rešitve za razvoj trajnostnega prometa morajo biti celostne, le tako bomo lahko vstopili v nizkoogljično prihodnost. Petrol kot eden glavnih ponudnikov trajnostne mobilnosti v regiji največ pozornosti namenja električni mobilnosti – električna polnilna infrastruktura je ena od glavnih prioritet podjetja. Na področju mobilnosti se skupina Petrol namreč osredotoča na vzpostavitev, upravljanje in vzdrževanje infrastrukture za polnjenje električnih vozil ter storitve mobilnosti, kot so poslovni najem, elektrifikacija voznih parkov ter storitev upravljanja voznih parkov.

Uporabniki potrebujejo široko razvejano mrežo e-polnilnic

Ko smo na poti, si želimo svoje električno vozilo čim hitreje napolniti in nadaljevati vožnjo, zato uporabniki zahtevajo razvejano javno mrežo električnih polnilnic. Petrol jim bo poskušal ugoditi, saj si želijo do leta 2025 postaviti 1.300 novih električnih polnilnic. Za razvoj trajnostne mobilnosti nameravajo električne polnilnice postaviti na strateško najpomembnejše frekventne, centralne in tranzitne lokacije: na javna parkirišča, v garažne hiše, mestna središča, v turistične kraje in na avtoceste.

"Letos smo že dali v javno uporabo več kot 16 novih električnih polnilnic, med katerimi je vsaj pet hitrih in ena ultra hitra na Kozini, ki omogoča polnjenje z močjo do 350 kW. Sem spadajo tudi rešitve za polnjenje doma in v službi ter v večstanovanjskih stavbah, kar je vse povezano v celovito paketno ponudbo, ki ponuja oskrbo z elektriko iz obnovljivih virov energije, zagotovitev sončne elektrarne in hišne polnilnice, parkirne senzorje, pakete javnega polnjenja, napovedujemo pa tudi, da bomo letos izvedli pilotni projekt baterijski zalogovnik v povezavi z mini 'hubom' električnih polnilnic. Petrol bo na področju polnilne infrastrukture ponujal celovito, povezano, pametno in trajnostno rešitev," je povedal Luka Strnad Peterca, vodja infrastrukture za električna vozila.

E-polnilnice kot odlična poslovna priložnost Družba Petrol upravlja s 167 AC-polnilnicami, od tega devetimi na Hrvaškem, in 58 hitrimi DC-polnilnicami, od tega 14 na Hrvaškem in eno v Črni gori. V prvi polovici leta bodo postavili še tri ultra hitre električne polnilnice, dve v Sloveniji in eno na Hrvaškem. Električne polnilnice bodo postavljali v sodelovanju z domačimi in tujimi partnerji. Električne polnilnice so tudi odlična poslovna priložnost, saj se mesta in podjetja zavedajo, da s takšnim sistemom privabljajo številne domače in tuje uporabnike električnih vozil. "Petrolove in partnerske električne polnilnice so se pojavile v aplikacijah in navigacijskih sistemih številnih domačih in tujih uporabnikov električnih vozil. Vzporedno s prenovo aplikacije OneCharge smo lani vzpostavili povezavo z največjo svetovno roaming platformo Hubject, s pomočjo katere ponudniki in upravljalci hitro sklepamo dogovore o sodelovanju po celotni Evropi in širše v svetu," je povedal dr. Tadej Smogavec, vodja razvoja trajnostne mobilnosti v Petrolu. LOKACIJE VSEH PETROLOVIH ELEKTRIČNIH POLNILNIC

Energija vetra za e-vozila

Foto: Getty Images

Elektriko za električne polnilnice Petrol zagotavlja iz obnovljivih virov energije, konkretneje iz vetrnih elektrarn. Z njimi proizvedejo za 35 tisoč povprečnih gospodinjstev nizkoogljične energije ter tako nižajo količine izpustov, ki bi sicer nastajali pri proizvodnji elektrike.

Poleg elektrike iz obnovljivih virov, ki jo proizvedejo sami, bodo delež okolju prijaznejše energije za dom povečali z dokupom trajnostne elektrike, proizvedene drugje.

Da gre res za elektriko iz vetra, sonca in vode, pričajo mednarodna potrdila o izvoru, ki beležijo kdaj, kje in kako je bila energija proizvedena.

Vodik kot pogonsko gorivo prihodnosti

Foto: Reuters

Vodik je energent prihodnosti in Slovenija se je zavzela, da bo do 31. decembra 2025 zagotovila ustrezno število javno dostopnih vodikovih polnilnih mest. Petrol je v Lescah kot prvi v Sloveniji odprl polnilnico s stisnjenim vodikom, ki je vse pomembnejši alternativni vir energije, saj ustreza vsem kriterijem optimalnega alternativnega vira.

Uporaba čistega vodika je smiselna tam, kjer direktna elektrifikacija ni možna. V prihodnosti bodo čisti vodik uporabljali na primer v transportu in industriji.

Z izgradnjo novih vetrnih in sončnih elektrarn prispevamo k doseganju zastavljenih ciljev razogljičenja družbe. S kombinacijo proizvodnje vodika so prizadevanja dobaviteljev energije za čisto okolje še toliko večja, zato bo Petrol v prihodnosti intenzivno vključeval vodik v svoje razvojne projekte.

Plačaš toliko, kot si napolnil: zaračunavanje polnjenja glede na količino porabljene energije

Petrol je uporabnikom sedem let omogočal brezplačno polnjenje na javnih AC-polnilnicah z nazivno močjo do 22 kW. S 15. februarjem so začeli polnjenje zaračunavati, pri čemer je merilo porabljena energija in ne čas, ko je vozilo priklopljeno na polnilnico, saj menijo, da je to bolj enakopravno.

"Tako plačaš toliko, kolikor si napolnil. Tako so vsi avtomobili, ki lahko polnijo z nižjo priključno močjo, enakovredni tistim, ki lahko polnijo z višjo priključno močjo. Spremembo je omogočila prenova zalednega sistema za upravljanje s polnilnicami, tako da smo potek polnjenja prilagodili željam uporabnikov," je povedal Matic Markovič, sodelavec razvoja trajnostne mobilnosti in dodal, da so uvedli dodatno tarifo, ki se začne zaračunavati po preteku določenega časovnega intervala na polnilnicah. Ko se avto napolni, vozniki svoje vozilo umaknejo iz polnilnice in s tem drugim uporabnikom omogočijo polnjenje. Tako si želijo izboljšati uporabniško izkušnjo in spodbuditi razvoj elektromobilnosti.

PREVERITE: Prenovljen cenik polnjenja na Petrolovih električnih polnilnicah, ugodnosti za imetnike Petrol klub plačilne kartice in razlike med polno in začasno OneCharge registracijo.

Aplikacija OneCharge za še večje udobje

Poleg lokacije in tehničnih zmogljivosti električnih polnilnic pa na kakovost uporabniške izkušnje trajnostne mobilnosti pomembno vpliva tudi programska oprema.

Uporabniki e-vozil Razvoj so lani lahko začeli uporabljati aplikacijo OneCharge, ki vam pove, kje lahko polnite svoj električni avto, kje se nahaja najbližja primerna polnilnica in ali je polnilnica v trenutku pregleda zasedena. Na voljo je tudi podatek, kdaj bo polnilno mesto spet prosto. Uporabnik lahko prek aplikacije OneCharge spremlja potek polnjenja na svoji mobilni napravi, medtem ko opravlja ostale aktivnosti.

Aplikacija OneCharge je na voljo v Apple App Store in Google Play Store

Za podjetja: vozilo kot storitev

Petrol omogoča upravljanje voznega parka, elektrifikacijo voznega parka vključno z e-polnilnicami, kratkoročni in dolgoročni najem vozil (tudi električnih) in različne storitve od vrat do vrat.

Vozilo kot storitev oziroma dolgoročni najem električnega vozila je rešitev za vsa podjetja, ki si želijo sodobnega in okolju prijaznega voznega parka, popolnoma prilagojenega njihovim potrebam. Tako boste naredili največ za čistejšo vožnjo z manj emisijami in manj stroški na prevožen kilometer.

Celovito upravljanje voznega parka omogoča večjo izkoriščenost vozil, oblikovanje stroškovno učinkovitega voznega parka in optimizacijo na trajnosten način. Petrol podjetnikom pomaga tako, da analizira obstoječo konfiguracijo voznega parka, preuči vaše potrebe in za vas oblikuje stroškovno učinkovito floto vozil ter vas vodi pri prehodu na trajnostno mobilnost.