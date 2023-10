Vpliv svetil na počutje v prostoru

Veliko ljudi živi v majhnih stanovanjih, kjer so zaradi prostora možnosti za urejanje velikokrat omejene. A tudi majhne prostore lahko z nekaj triki naredimo na videz večje. Izbira svetlobnih teles v prostoru, ki ni ravno največji, je izredno pomembna. Mehka svetloba, ki se bo podnevi mešala z zunanjo, naredi stanovanje ne le večje, temveč tudi prijetnejše, bolj domačno. Kjer je temno, dodajte svetlobno telo. Včasih zadostuje že majhna svetilka, ki polepša stanovanje in obenem doda za oko drugačen kot razsvetlitve. Vse to vpliva na vtis velikosti vašega stanovanja.

Napolnite prostor s svetlobo

Vsak prostor bo videti večji, če bo skozi okno prihajala svetloba. Če imamo majhna okna, lahko ob njih ali nad njimi montiramo druga, močnejša svetlobna telesa, ki bodo povečala učinek svetlobe. Predlagamo vam tudi, da odstranite vse stenske obloge, velike slike in prostor dodatno, ambientalno osvetlite s svetlobo, ki jo boste lahko uravnavali.

Foto: Shutterstock

Svetila v spalnici

Spalnica velja za prostor, v katerega stopi le povabljenec. Čeprav gre za osebni prostor, pa to ne pomeni, da ga lahko zanemarjamo. V spalnici namreč preživimo velik del vsakdana.

V spalnici, ki je namenjena sproščanju in počitku, se pred spanjem marsikdo za krajši čas zateče h knjigam ali gledanju televizije. Čeprav v njej večino časa le spimo, pa to ne more biti izgovor za to, da osvetlitvi namenjamo manj pozornosti.

Svetila že dolgo niso le vir svetlobe – postajajo pomembna dekoracija. Spalni prostor lahko z dizajnersko osvetlitvijo popestrimo, naredimo bolj domač in udoben. Priporočljivo je, da (naj)večje oziroma glavno svetilo kupite najprej, šele nato manjša. Spalni prostor lahko opremimo s stropnimi svetili ali nočnimi svetilkami, med stropnimi svetili bomo našli večjo izbiro – viseča svetila, lestence, reflektorje in plafonjere.

Z ukrivljeno svetilko do več svetlobe

Izbiro svetila prilagodite barvam in stilu svoje spalnice. Če ima vaša spalnica minimalističen videz, lahko vanjo brez skrbi umestite tudi eklektično svetilo. Tisti, ki radi berete, se lahko odločate med namiznimi in nihajočimi svetilkami, ki se uporabljajo za osvetlitev določenega predela. Ukrivljena svetilka prinaša več svetlobe, saj je usmerjena v izbrani predel in je kot nalašč za branje.

Po izboru svetilke pa pri njeni postavitvi v spalnico ne pozabite – če gre za luč, ki jo boste postavili na nočno omarico, naj bo na dosegu roke. Snop svetlobe, ki naj bo dovolj močan, mora segati do bralca, torej do sredine njegove polovice postelje.

Foto: Shutterstock

Kakšna naj bo osvetlitev v otroški sobi?

Osvetlitev prostora je iz dveh virov: iz naravne svetlobe in umetne. Pri naravni razmislimo o zaščiti, ko bomo opremljali prostor. Poskrbimo za osenčenje tako, da zmontiramo zavese, žaluzije ali kaj podobnega, da se otroku ne bo bleščalo v oči, posebej pri pisalni mizi. Prostor naj bo enakomerno osvetljen (indirektna ali razpršena svetloba), najbolje je, da je glavni vir svetlobe na sredini stropa. Stoječe svetilke niso primerne za otroško sobo, saj jih pri igri še prehitro prevrnejo. Svetila naj bodo na stropu in stenah, pisalno mizico pa opremite z namizno. Pohištva ne postavimo tik pred okno, da ne zastiramo dnevne svetlobe. Vse električne kable spnimo in odmaknimo, da se ne bo otrok spotikal ob njih. Zmanjšajmo vatno moč sijalk, da zmanjšate nevarnost opeklin, pazimo pa tudi, da nikoli ne pustimo v vtičnici priključene svetilke brez sijalke.