Švicarska rešitev za vedno svež zrak v vaših domovih

Študije kažejo, da v zaprtih prostorih preživimo tudi do 90 odstotkov našega časa. Nedvomno je dom naš prostor za življenje, prostor, ki je v teh časih tudi naša delovna postaja, pisarna, učilnica, vrtec in telovadnica hkrati. A prostor, ki bi moral biti naša oaza dobrega počutja , je mnogokrat tudi mesto, kjer zrak ni tako svež in kakovosten, kot bi moral biti. Tega se, na žalost, zavemo šele, ko nas na to opozorijo nezdrav in pogosto suh zrak, ki draži naša dihala in povzroča mnoge nevšečnosti. Zavedanje, da je kakovosten zrak temelj za dobro razpoloženje, počutje, produktivnost in zdravje, je dober začetek.

Priznana švicarska znamka vlažilnikov, razvlažilnikov, čistilnikov in osvežilnikov zraka Stadler Form z oblikovalskimi izdelki v prostore prinaša čist, svež in zdrav zrak ter lep videz. Vrhunski izdelki Stadler Form so priljubljeni po vsem svetu in vse bolj iskani tudi pri nas. Pri oblikovanju vseh naših izdelkov sodelujejo priznani švicarski oblikovalci.

Jejmo zdravo in uravnoteženo prehrano: kljukica. Ukvarjajmo se s športom: jutri obujem tekaške copate! Izboljšajmo življenjski slog: da, odrekel se bom alkoholnim pijačam. Poskrbimo za hidracijo: narejeno! Nenehno se vrtimo v krogu priporočljivih nasvetov za zdrav življenjski slog, kamor sodi tudi svež zrak, a mnogokrat le kot beseda na papirju, kot tisti samoumevni dejavnik za katerega bo že poskrbel nekdo drug, zanemarjamo pa dejstvo, da sta na videz zdrav in človeku prijazen dom in delovno okolje pogosto prav tako zelo onesnažena.

Zdaj, ko večino časa preživite doma, je še posebej pomembno, da je zrak v vašem domovanju karseda čist. Kvaliteten zrak v naših domovih je gotovo osnova vsega. Pozno jeseni in pozimi je tovrstna problematika še posebej aktualna. Če imate v bivalnih prostorih svež zrak, bolje dihate, bolje spite in vaše bivanje je bolj kakovostno, nenazadnje pa ste tudi bolj produktivni in skoncentrirani. Kar pomembne odlike, kajne?

Če zunanjega ozračja z lastnimi napori, ukrepi, družbenim angažmajem ter takšno in drugačno okoljsko ozaveščenostjo ne morete spremeniti sami, sploh pa ne na preprost način in z danes na jutri, je doma, na srečo, nekoliko drugače. Za dosego tega cilja si velikokrat pomagate z raznimi "brezplačnimi" ukrepi, bivalnimi navadami, dnevnimi rituali, ki pa se izkažejo za kratkoročne in ne ponujajo končne rešitve. To je tudi razlog, da po drugi strani vse pogosteje iščete izdelke, ki bi vam zagotovili zdrav zrak in se nenazadnje lepo, slogovno spojili s siceršnjo podobo doma. Ali bodo priročni, tihi, nemoteči in obenem prijazni tudi "debelini denarnice", se vprašate? Kar naenkrat se nabere veliko kriterijev. V priznanem švicarskem podjetju Stadler Form so združili vse to, kakovostne vlažilnike, razvlažilnike, čistilnike in osvežilnike zraka z lepim, oblikovalskim videzom.

Preverjena kvaliteta iz Švice Priznana švicarska znamka Stadler Form že od leta 1998 ponuja celovite rešitve – ne glede na to, ali je zrak v stanovanju presuh, prevlažen, umazan ali pa rabi samo malo dišave za prijeten ambient. Celostna ponudba vlažilnikov, razvlažilnikov, čistilnikov in osvežilnikov zraka rešuje specifične težave ter v prostore prinaša čist, svež, zdrav zrak in lep dizajn. Lastnik podjetja, Martin Stadler, je temeljni kamen blagovne znamke postavil pred več kot 20 leti, ko je za lastno stanovanje na trgu iskal vrhunske vlažilnike zraka, ki bi bili preverjeno kakovostni, enostavni za uporabo in hkrati stilsko dovršeni. Ker jih ni našel, je v garaži ustvaril nov prototip vlažilnika, ki je poleg ostalih vrhunsko oblikovanih izdelkov znamke Stadler Form danes priljubljen po vsem svetu in vse bolj prisoten tudi v slovenskih domovih. Pri oblikovanju videza vseh izdelkov sodelujejo priznani švicarski oblikovalci. V prispevku preverite, na katerih področjih vam lahko njihovi produkti pomagajo izboljšati kvaliteto zraka v prostoru ter tako polepšajo in poenostavijo vsakdan.

PROBLEM: Suh zrak zaradi kurjave, zunanjega hlada in temperaturne razlike

Relativna vlaga je eden najpomembnejših dejavnikov za vaše počutje. Strokovnjaki priporočajo relativno vlažnost od 40 do 60 odstotkov, ki predstavlja zdravo in udobno domače okolje. A pozno jeseni in pozimi, ko zunanja temperatura pade in je centralno ogrevanje do konca odprto, vrednost vlažnosti v zaprtih prostorih rada pade tudi pod 40 odstotkov. Zrak posledično postane suh, s tem pa negativno vpliva na naše zdravje in dihalne poti.

Številni se suhega zraka želijo znebiti s kratkoročnimi ukrepi, denimo tako, da v "kritične" prostore položijo sklede z vodo, sušijo perilo v prostoru, zračijo prostor z odpiranjem oken, a s tem le na kratko povečajo vsebnost vode v zraku. Če hladen zrak ne more absorbirati toliko vlage kot topel zrak, s prezračevanjem prostora pogosto dosežete nasprotni učinek. Hladen zrak se segreje z manj raztopljene vode in relativna vlažnost v zaprtih prostorih pade.

Dejstvo je, da ste v hladnejšem delu leta še bolj dovzetni za različne prehlade in bolezni. Nosna sluznica je v zimskem času že tako izpostavljena številnim patogenom, lahko se "poškoduje" že pri relativni vlagi zraka pod 40 odstotkov, kot taka pa je tudi manj odporna in bolj dovzetna za razne infekcije. Vaše sluznice torej potrebujejo določeno stopnjo vlage, da se ne bi vnele. Prava vlaga v zraku omogoča, da sluznica ni izsušena in deluje pravilno ter se uspešno bori proti virusom. Izsušena ali poškodovana sluznica lahko preneha opravljati svojo zaščitno funkcijo in postane bolj podvržena vdoru mikrobov. Ko temu dodate kombinacijo slabše imunske odpornosti, se rezultat odraža v prehladu ali kakšnem drugem obolenju.

Za svež zrak in izboljšanje počutja v svojem domu, pisarni ali v počitniški hišici je odlična izbira vlažilnik zraka Oskar. Deluje na principu izhlapevanja zraka, ima možnost odišavljanja zraka, inteligentni sistem upravljanja ter nočni način delovanja, z vidika porabe energije pa je eden najbolj ekonomičnih vlažilnikov doslej. Posebno pozornost namenite izbiri pravega mesta. Postavite ga v tisti prostor, v katerem se največ zadržujete.

REŠITEV: Vlažilniki zraka znamke Stadler Form

Na stanje nosne sluznice z mrzlim zunanjim zrakom in večjimi temperaturnimi razlikami žal ne morete vplivati. Veliko pa lahko postorite s kakovostnim zrakom v vaših domovih. Z zadostnim vlaženjem bodo sluznice delovale kot ovira za patogene. Tudi zaradi tega je treba suh zrak v zaprtih prostorih obogatiti z dodatno vlago, da se vlaga v prostoru poveča na zdravo vrednost.

Vlažilnik zraka se lahko izkaže za koristnega pomočnika za izboljšanje kakovosti življenja z učinkovitim povečanjem vlažnosti v zaprtih prostorih. Poleg zdravstvenih in estetskih vidikov vlažilniki zraka (med drugim) vplivajo tudi na kakovosten, miren spanec, bolj svobodno dihanje, manj smrčanja, uspešno rast sobnih rastlin, blago notranjo klimo za leseno pohištvo, parket, dragocene slike ter tudi bolj zdravo kožo in oči. Da, tudi suhe, srbeče, pekoče ali lepljive oči so pogosto znak pretirano nizke vlažnosti. Vlažilniki zraka ne zagotavljajo le odličnega počutja v prihajajoči kurilni sezoni, temveč z uravnavanjem vlage pomagajo ohraniti tudi parket in pohištvo v vašem prostoru, ki ga hkrati očistijo tudi večjih delcev prahu in umazanije.

Ko je v prostoru potrebna optimalna vlažnost z najmanjšo možno porabo energije, se bodo vlažilniki zraka znamke Stadler Form izkazali za pravo rešitev. Ekonomični vlažilnik Oskar Big je zahvaljujoč svoji V4 tehnologiji filtrov idealna izbira za prostore velikosti do 100 kvadratnih metrov (na voljo sta sicer še manjši izvedenki, primerni tudi za prostore do 50 kvadratnih metrov; delovanje manjše izvedenke je ponazorjeno tudi v nadaljevanju pripetem videoposnetku). Oskar Big je eden od največjih v svojem razredu, saj kapaciteta njegove posode za vodo znaša kar šest litrov. Ima funkcijo opomnika, saj vas opomni na zamenjavo filtra, za varnost skrbi samodejni izklop-, ko se posoda za vodo sprazni, delovanje pa je zaradi možnosti izbire nočnega načina zelo neopazno. Je zelo ekonomičen, saj njegova maksimalna poraba energije znaša le 30 vatov. Kakovostni in zmogljivi vlažilnik zraka Stadler Form Oskar Big se pohvali z neverjetnim pretokom pare, ki doseže do kar 700 gramov na uro. Izbirate lahko med štirimi stopnjami delovanja ali nastavite želeno stopnjo vlažnosti, kar omogoča vgrajeni zunanji higrometer. Dodatna odlika je možnost dodajanja eteričnih olj ali drugih dišav v za to namenjen prostor.

PROBLEM: Vlažen zrak (tudi) zaradi neprodušno zaprtih prostorov

Vrednost relativne vlažnosti smo pred nekaj vrsticami postavili kot izhodišče za kakovost zraka v prostoru. Če je vrednost vlažnosti v prostoru nad 60 odstotki, se zrak torej šteje za preveč vlažnega in ga je treba razvlažiti. Eden izmed razlogov za pojav vlage in plesni v hladnejšem delu leta je lahko nezadostno, nepravilno prezračevanje in pomanjkanje izmenjave zraka v novih stavbah. Večina bivanjskih objektov je namreč odvisna od naravnega prezračevanja, ki pa je vse prepogosto "zanemarjeno". Zračenje je predvsem v zimskem času pogosto sporno za vse, ki želijo v domu ohraniti lepo mero toplote.

Poleg nepravilnega ali nezadostnega prezračevanja lahko najpogostejše vzroke za čezmerno vlago v prostoru iščete tudi drugje. Tudi v sodobnem načinu gradnje, ki si prizadeva za to, da so objekti čim bolj zrakotesni. Okna, ki popolnoma zatesnijo, in fasada, ki poskrbi za temeljito izolacijo objekta, so seveda zagotovilo, da je vaš objekt energetsko učinkovit, a ceno za to udobje plačujemo pri kakovosti zraka. Razloge za čezmerno vlago v prostoru in slabo notranjo klimo gre iskati tudi v strukturnih napakah objekta, neustrezni izolaciji, nezadostni izsušitvi zidov, prehitri vselitvi v objekt in med drugim tudi različnim gospodinjskim opravilom - kuhanju, sušenju oblačil, pranju. Drugi možni razlogi za prevlažn prostor so lahko tudi rastline, tuši in kopeli, akvariji in terariji, poplave ali hiša v bližini vode.

Kako si torej pomagati, če higrometer med merjenjem pokaže vrednost nad 60 odstotkov?

Tudi vam vlaga v stanovanju povzroča sive lase? Razvlažilnik zraka Theo obožuje prostore, kjer je vlaga problematična. Ko je program razvlaženja končan ali pa je zbiralnik vode poln, se samodejno izklopi.

REŠITEV: Razvlažilniki zraka znamke Stadler Form

Razvlažilnik zraka v prostoru je smiseln, če v daljšem časovnem obdobju z meritvami ugotovite vsebovanost vlage nad 60 odstotkov, če je treba ohraniti občutljive materiale ali če na stenah in zidu nastane plesen. Preverjeni razvlažilniki zraka vrhunske kakovosti in dizajna so zelo učinkoviti in so zato ugodna rešitev za preveč vlažne prostore.

Razvlažilnik zraka v osnovi deluje deluje tako, da iz zraka s hlajenjem potegne odvečno vlago. Dodatno se vodne kapljice v razvlažilniku zraka kondenzirajo in se zbirajo v posodi, vlage očiščen zrak pa se vrača nazaj v prostor. Povsod, kjer so vlažni prostori prava nočna mora, se bosta razvlažilnika zraka Albert in Theo počutila kot doma. Izkazala se bosta v pritličju ali kleti, ob vodi v hiši ali celo v pralnici. Funkcija osciliranja izhoda zraka pri vlažilniku zraka Albert zagotavlja njegovo optimalno porazdelitev, v prostoru pa tudi učinkovito odpravlja plesen. V vlažnih prostorih se dobro počuti in iz zraka učinkovito odstrani odvečno vlago. Z vgrajenim higrometrom lahko stopnjo vlage nastavite na 40, 50 oziroma 60 odstotkov ali pa izberete neprekinjeno delovanje.

Naš nasvet? Pred nakupom razvlažilnika najprej izključite ali odpravite morebitne ostale izvore vlage. Podrobnejše nasvete o nakupu razvlažilnika in njegovem načinu delovanja si sicer lahko preberete na tej povezavi. Pri nakupu razvlažilnika se sicer splača predhodno izvedeti in poiskati dodaten strokovni nasvet. Svoja vprašanja lahko zastavite tukaj.

PROBLEM: Umazan zrak zaradi kaminov, kuhanja, premalo zračenja

Premalo ali preveč navlažen zrak v zaprtih prostorih v hladnejšem delu leta še zdaleč nista edini težavi. Morda boste presenečeni nad podatkom, da je lahko tudi zrak za štirimi stenami umazan, onesnažen in enako "škodljiv" kot tisti zunanji, kljub temu da imamo v primerjavi z ostalimi državami v Sloveniji razmeroma "srečo", saj lahko dihamo in se razvajamo s svežim zrakom, še posebno, če gremo v bližino gora. A je lahko tudi zrak na prometno obremenjeni ulici čistejši od tistega v dnevni sobi. Ne le stare stavbe, tudi novogradnje se soočajo s slabo kakovostjo zraka v prostorih.

Med glavnimi onesnaževalci v prostoru so med drugim predvsem hlapne organske spojine, toksične kemikalije, gradbeni material, alergeni, pršice, mikroorganizmi in drobna živa bitja, bakterije, virusi, produkti človeškega metabolizma, hišni prah, plini, radon, cigaretni dim, elektrosmog. Vse to so dejavniki, ki jih praviloma ne vidite, a to še zdaleč ne pomeni, da niso prisotni.

Samo pomislite na premalo zračenja, na vlago, ki se sprošča ob kuhanju, onesnaževanje s kaminom ali pečjo na les. Kot že omenjeno pozimi zaradi mraza prostore zračite veliko manj kot v toplejši polovici leta, saj pazite, da dragocena toplota ne uide skozi okna. Zrak v stanovanju je posledično umazan, centralno ogrevanje pa ga dodatno izsuši. Vse to so idealne razmere za širjenje virusov in slabo počutje. Hitro se lahko zgodi, da je zrak v stanovanju bolj onesnažen od tistega zunaj.

Ker zrak v zaprtih prostorih predvsem pozimi predstavlja večino zraka, ki ga vdihnete, vam ne bi smelo biti vseeno, kakšna je njegova kakovost. Na srečo lahko večino zgoraj omenjenih težav odstranite z uporabo čistilnika zraka.

Čistilnik zraka Roger nudi občutek čistega in zdravega zraka doma in v pisarni. Roger in Roger little v samodejnem načinu lahko kar sama opravljata svoje delo, pri čemer zmogljivost čiščenja prilagajata potrebam.

REŠITEV: Čistilniki zraka Stadler Form

Uporaba preverjenih čistilnikov zraka ni rezervirana le za pomlad in takratne sezonske alergije. Čistilnik zraka Roger zagotavlja čisto in zdravo okolje, združeno s sodobnim oblikovanjem.

Roger (na voljo v dveh velikostih) je eden najboljših čistilnikov zraka na trgu, ki poleg prahu in cvetnega prahu lovi tudi viruse in bakterije, kar je danes še posebej aktualno. Čistilnik zraka Roger nenehno meri kakovost zraka v prostoru in takoj zazna onesnaženost.

Indikator kakovosti zraka obvesti s spremenjeno barvo, ko se zrak poslabša. Modra barva se pojavi, ko je zrak čist, oranžna/rdeča pa ko ni. Čistilnik ima posebno razviti Dual Filter™, ki združuje HEPA in aktivni ogleni filter. HEPA filter zelo učinkovito čisti zrak, filter z aktivnim ogljem pa odstranjuje neprijetne vonjave. S samodejnim načinom bo Roger prevzel svojo vlogo izboljševalca zraka v gospodinjstvih in prilagodil čiščenje trenutnim potrebam. Dobro se bo obnesel tudi po kuhanju, ko vonj pripravljene hrane praviloma ostane še kar nekaj časa v prostoru.

Predstavili smo vam celostne, učinkovite in elegantne načine za vedno svež zrak v vaših domovih. Zdaj je čas za tisto piko na i. Prijetno odišavljen zrak v vašem domu bo še dodatno izboljšal vaše počutje, v dom pa vnesel občutek glamurja in dodatno pozitivno energijo. Pomagajte si z enostavno skodelico diskretne zunanjosti, ki zagotavlja prefinjeno odišavljenje prostorov in nežno sprošča vašo najbolj priljubljeno aromo. Z eno besedo: osvežilnik zraka Zoe.

Zoe je najnovejši član družine Stadler Form, ki je bil po obsežni razvojni fazi na trgu predstavljen 22. septembra 2020. Je osvežilnik prostora z edinstvenimi lastnostmi, v prostor pa vdihne občutek glamurja, ustvari trenutke dobrega počutja in vnese pozitivno energijo. Ta tihi in energetsko učinkovit osvežilnik prostora uporablja ultrazvočno tehnologijo za oddajanje hladne meglice in optimalno razpršitev eteričnih olj v prostor, kadarkoli si tega zaželite – do deset ur z enim polnjenjem posode za vodo.

Zoe je zmagovalka v vseh pogledih: njeni atributi vključujejo funkcije, kot so povezava USB za mobilno uporabo, adapter za domačo uporabo in samodejni izklop, ko se posoda za vodo izprazni. Če želite zagotoviti, da vaš zasluženi nočni počitek ne bo moten, lahko zmanjšate jakost ambientalnega Amber LightTM (svetlobo v barvi jantarja) ali ga popolnoma izklopite.

Zoe ima najraje različna eterična olja iz svoje družine iz lokalno nabranih rastlin v Švici. 100-odstotna čista eterična olja Stadler Form so izdelana iz visoko kakovostnih rastlinskih izvlečkov pri specialistih za dišave v Švici in so ročno pakirana. Olja izvirajo iz ekološko trajnostne proizvodnje, NISO testirana na živalih in NE vsebujejo sintetičnih snovi, pesticidov ali parabenov. Namenjena so odišavljanju prostorov in jih lahko uporabljamo v kombinaciji z osvežilniki zraka Stadler Form, kot so Zoe, pa tudi Jasmine, Julia in Mia. Poskusite eterično olje RECHARGE, RELIEF, RELAX, REFRESH ali REVIVE in se sprostite ob dihanju prijetno osveženega zraka v svojem prostoru. Osvežilnike zraka lahko sicer uporabljate tudi z vsemi ostalimi komercialno dostopnimi eteričnimi olji brez vsebnosti alkohola.