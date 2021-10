Osvojite stroje in opremo za urejen vrt in okolico #nagradna igra

Urejanje okolice hiše in vrta se jeseni ne konča. Pravzaprav nas prav v tem obdobju čaka veliko dela, saj moramo vrt in zelenje okrog hiše pripraviti na zimsko spanje ter novo sezono. Od tega, kako temeljito in skrbno bomo opravili to delo, je odvisno, koliko opravkov nas bo pričakalo spomladi in v kakšnem stanju bo okolica hiše.

Prirezovanje vej, žive meje, žaganje drevja in grmovja, pospravljanje pridelka, urejanje trate in čiščenje okolice zahtevajo kakovostno in zanesljivo vrtno orodje ter stroje.

Žage so med najbolj uporabnimi orodji, ki ne smejo manjkati pri nobeni hiši, ki se lahko pohvali z zeleno okolico. Obstajajo motorne in baterijske žage, ki so še posebej priročne. Z žago lahko uredimo gozdni rob, drevje v sadovnjaku, pripravljamo drva in opravimo manjše gradbene posege. Baterijska žaga je priročnejša, prijaznejša do okolja in tišja ter se dobro obnese pri delu v krošnji ali na višini, medtem ko se motorna žaga odlikuje po večji moči, poleg tega z njo lahko delamo dalj časa, saj nismo omejeni z baterijo.

Pri delu z žago moramo biti izjemno previdni ter opremljeni s primerno varovalno opremo, kot so čelada in rokavice ter zaščitna očala.

Potegujte se za vrhunsko strojno in zaščitno opremo Slovensko družinsko podjetje Eurogarden spet nagrajuje. Tokrat se potegujete za baterijsko verižno žago z baterijo in polnilnikom ter motorno žago RAMD, ki zagotavljata izjemen rezalni učinek in omogočata učinkovito delo. Poleg tega podarjamo tudi nekaj kosov vrhunske zaščitne opreme, s katero bo delo v gozdu, na vrtu, okrog hiše ali vikenda, v sadovnjaku ali pri gradnji varnejše in udobnejše. Odgovorite na nagradno vprašanje in sodelujte v žrebanju, ki bo 2. 12. 2021.

Nagradni sklad

Baterijska žaga RAMDA RA 698008 (40 V, meč 35 cm, baterija 4,0 Ah)



moč: 1200 W

tip motorja: krtačni

napetost: 40 V

kapaciteta baterije: 4.0 Ah Li-Ion

hitrost verige: 17 m/s

meč: Oregon

dolžina žage: 35 cm

veriga: 3/8" 1,3 picco 26 zob (OR 0053)

verižna zavora: da

mazanje verige: samodejno

olje za verigo: 180 ml

oljna črpalka: avtomatska

delovni čas: do 45 min

čas polnjenja: 2h

teža brez baterije: 4,0 kg

teža z baterijo: 5,2 kg

Motorna žaga RAMDA YS5020G (50 ccm, meč 45 cm, veriga 325"):Vrh obrazca



prostornina valja: 49,3 cm3

moč: 2,1 kW (2,9 KM)

korak verige: 0,325" 1,5mm

veriga: 36 zob (BC 0240)

dolžina meča: 18"/45 cm (BC PX188BK095)

aluminij pokrov zaganjača

aluminij ohišje motorja

avtomatska oljna črpalka z možnostjo regulacije

napenjalec verige, stranski vijak

rezervoar olja: 0,26 litra

rezervoar goriva: 0,56 litra s stranskim indikatorjem

teža: 6,9 kg (z verigo in mečem)

Zaščitna čelada Yukon z vizirjem in glušniki je lahka, a zelo robustna čelada, ki bo zaščitila vašo glavo, obraz in ušesa pri delu z gozdarskimi stroji in orodjem. Izdelana je iz polipropilena, ima šesttočkovno ogrodje z enotočkovnim nastavljanjem velikosti, zračnike na vrhu čelade, izjemno širok, mrežast jeklen vizir ter udobne in efektivne glušnike (vrednost SNR: 25,9 dB). Ustreza certifikatom CE EN 397, EN 352-3, EN 1731.

Mineralno olje za verige motornih žag (5 litrov) RAMDA-PRO ima posebne adhezivne in mazalne dodatke za učinkovito in ekonomično mazanje ter majhno obrabo žagalne garniture. Ugodna viskoznost omogoča uporabo v zimski in poletni sezoni. Zagotavlja učinkovito protikorozijsko zaščito, popolno mazanje tudi pri žaganju mokrega lesa, ker vsebuje posebne aditive. Je prijazno do okolja in ne izgubi mazalnih sposobnosti tudi pri ekstremnih obremenitvah.

ROKAVICE RAMDA-PRO so idealne za uporabo naprav, kjer je pri držanju ročaja potrebna visoka stopnja občutka.

Vedno pravi naslov za pomoč pri urejanju vrta, doma in okolice ali večjih površin Največji vrtni center v Sloveniji, ki pod svojim okriljem združuje podjetja Eurogarden, Rotar in Ramda, ponuja blagovne znamke, ki jih poznajo vsi, ki se ljubiteljsko in profesionalno ukvarjajo z vrtnarjenjem, vinogradništvom, kmetijstvom in gozdarstvom. Vrtni center Eurogarden je trgovska blagovna znamka družinskega podjetja Rotar. Vrtni centri Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani, v Krškem ali Splitu so vedno pravi naslov za pomoč pri urejanju vrta, doma in okolice ali večjih površin.

Blagovna znamka, ki ve, kaj potrebujete za lep vrt

Ko potrebujete vrtne stroje, orodje, zaščitno opremo ter dodatke za vrt, dom in urejanje okolice, poiščite slovensko blagovno znamko RAMDA, ki se lahko pohvali z več kot 30-letno tradicijo.

Profesionalne izdelke za urejanje okolice in vrta proizvajajo in razvijajo v najuglednejših tovarnah po svetu. Ponudba slovi po kakovostni zasnovi in vzdržljivosti, saj je celoten program izdelan iz najboljših materialov, obenem pa upoštevajo visoka estetska in dizajnerska merila. Ekipa strokovnjakov ponudbo vsako leto dopolnjuje.