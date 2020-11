Mali detajli za velike spremembe

Foto: Getty Images

Imate radi barve?

Izberite dodatke različnih barv in tako ustvarite razgiban in pozitiven ambient, ki vas bo vsako jutro spravil v dobro voljo. Brisače z vzorčki, lepa embalaža za milo, zavesa za prho, lonček za zobno krtačko, stojalo za toaletni papir … Toliko detajlov, ki kar kličejo, da jim namenite pozornost.

Toplina lesa

Posebej toplo in pomirjujoče vzdušje boste ustvarili s pomočjo lesenih dodatkov za kopalnico. Lesene krtače za tuširanje, lesena krtačka za čiščenje nohtov, celo zobne krtačke z lesenim držalom prodajajo! Tu so še leseni podstavki za milo, straniščna deska in stojala za brisače. Izbire je veliko.

Romantika s svečkami

Svečke na robu kopalne kadi, na okenski polici ali na pokrovu kotlička kopalnici dajejo občutek domačnosti in udobja. Kažejo na to, da je kopalnica za vas tudi prostor sproščanja in razvajanja. Če svečke poleg svetlobe in toplote oddajajo še božanski vonj, toliko bolje!