Kako izbrati prava svetila za v spalnico?

V spalnici, ki je namenjena sproščanju in počitku, se pred spanjem marsikdo za krajši čas zateče h knjigam ali gledanju televizije. Čeprav v njej večino časa le spimo, pa to ne more biti izgovor za to, da osvetlitvi namenjamo manj pozornosti.

Foto: Getty Images

Svetila že dolgo niso le vir svetlobe – postajajo pomembna dekoracija. Spalni prostor lahko z dizajnersko osvetlitvijo popestrimo, naredimo bolj domač in udoben. Priporočljivo je, da (naj)večje oziroma glavno svetilo kupite najprej, šele nato manjša. Spalni prostor lahko opremimo s stropnimi svetili ali nočnimi svetilkami, med stropnimi svetili bomo našli večjo izbiro – viseča svetila, lestence, reflektorje in plafonjere.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Z ukrivljeno svetilko do več svetlobe Izbiro svetila prilagodite barvam in stilu svoje spalnice. Če ima vaša spalnica minimalističen videz, lahko vanjo brez skrbi umestite tudi eklektično svetilo. Tisti, ki radi berete, se lahko odločate med namiznimi in nihajočimi svetilkami, ki se uporabljajo za osvetlitev določenega predela. Ukrivljena svetilka prinaša več svetlobe, saj je usmerjena v izbrani predel in je kot nalašč za branje.

Foto: Getty Images

Po izboru svetilke pa pri njeni postavitvi v spalnico ne pozabite – če gre za luč, ki jo boste postavili na nočno omarico, naj bo na dosegu roke. Snop svetlobe, ki naj bo dovolj močan, mora segati do bralca, torej do sredine njegove polovice postelje.