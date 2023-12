Če tega zdaj ne bi naredili, bi se utapljali v plesni in vlagi

Foto: Ana Kovač

Plesen v notranjih prostorih namreč močno škodi našemu zdravju. Dolgotrajna izpostavljenost slabemu zraku lahko vodi v kronično stanje, imenovano sindrom bolnih stavb, ki se kaže s številnimi simptomi, kot so glavoboli, draženje oči, težave s koncentracijo in splošno slabo počutje. Poslabša se tudi naša produktivnost, zmanjšajo se naše kognitivne sposobnosti in osredotočenost.

Pri podjetju I-Vent , ki skrbi, da vedno več Slovencev diha čist in svež zrak, si želijo, da bi čim več slovenskih domov zaživelo v zdravih bivalnih pogojih.

Rešitev, s katero boste v svojem domu enkrat za vselej poskrbeli za čist in svež zrak, je preprosta. Gre za pametne decentralne prezračevalne sisteme i-Vent, ki v prostor stalno dovajajo svež zrak, iz njega pa odvajajo izrabljenega skupaj z vsemi škodljivimi snovmi. Takšni prezračevalni sistemi skozi vse leto poskrbijo za nadzorovano prezračevanje in optimalno mikroklimo v notranjih prostorih. Temeljijo na pretoku zraka v celotnem bivalnem območju z enostavnim upravljanjem prek aplikacije, ki je kompatibilna s sistemoma Android in iOS. Sistem deluje brez hrupa in škodljivih snovi kot tudi brez vetra in neugodnih vremenskih vplivov. Prepišna varovala in omejitev volumna zračnega pretoka bosta poskrbela, da ne bo prišlo do prepihov.

Od prvega dne, ko vam bodo strokovnjaki podjetja I-Vent vgradili pameten prezračevalni sistem, boste lahko začeli uživati v svojem domu kot še nikoli do zdaj. Začutili boste veliko spremembo, saj v prostoru ne bo več vlage, zatohlega zraka in zdravju nevarne plesni – le še čist in svež zrak!

Foto: i-Vent Ne spreglejte posebne akcije podjetja i-Vent, ki traja do konca letošnjega leta in v kateri lahko pametne prezračevalne enote kupite kar 50 odstotkov ceneje. I-Vent decembra obdaruje svoje kupce – podarja jim 50-odstotni popust pri nakupu prezračevalnih sistemov. Tako se lahko tudi vi pridružite več kot sto tisoč zadovoljnim uporabnikom, ki so s pomočjo pametnega prezračevalnega sistema na novo zadihali v lepše in bolj zdravo življenje.

Prezračevalni sistemi I-Vent so primerni za vgradnjo tudi pri prenovah. Med avgustovskimi poplavami je bila hudo poškodovana tudi hiša družine Prepadnik iz Nazarij. Delavnica, ki jo je Jure Prepadnik podedoval od očeta, je bila uničena v enem dnevu. Po zaslugi podjetja i-Vent so veliko lažje pričakali zimo, ki bi lahko težave z vlago ali plesnijo v njihovem objektu še potencirala. Če ne bi namestili prezračevalnega sistema, bi se zdaj "utapljali" v plesni in vlagi. Podjetje i-Vent je v okviru svoje dobrodelne akcije družini Prepadnik namreč podarilo komplet pametnih prezračevalnih enot i-Vent skupaj z montažo.

"Ob petih zjutraj nas je prebudila sirena in smo prihiteli v pritličje, kjer vode še ni bilo. Ves čas poplavljanja smo bili v zgornjem nadstropju, z balkona smo lahko le opazovali, kako je voda odnašala stvari, tudi avtomobile in hlodovino," se spominja Jure Prepadnik.

Strokovnjaki podjetja i-Vent so najprej pregledali situacijo in ocenili, da za njihov prostor glede na volumen ter njegovo namembnost izberejo pasivno prezračevanje. Na enem od zidov so vgradili dve vhodni enoti in na drugi strani prostora ventilator, ki srka zrak proti sebi in ga odvaja iz hiše. Pri namestitvi so bili posegi v stene čim manjši in enote so postavljene diagonalno oziroma po kotih v hiši, da je prezračen res vsak kotiček.

Pri Prepadnikovih niso vgradili navadnega aksialnega ventilatorja, ampak turbinskega, ki je veliko učinkovitejši, veliko tišji, ustvarja ogromno podtlaka, vleče zrak proti sebi in s tem povečuje moč rekuperacijskega sistema.

Foto: i-Vent Uresničite si željo po boljših in bolj zdravih bivalnih pogojih ter se pridružite več kot sto tisoč Slovencem in Slovenkam, ki že dihajo boljši zrak. V najbolj prazničnem mesecu v letu vam I-Vent ponuja do kar 50 odstotkov popusta na pametno prezračevalno enoto i-Vent*. Akcija traja do 31. 12. 2023. Več informacij o akciji na www.i-vent.com. *30 % popusta i-Vent + 20 % popusta Eko sklad. Za prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote I-Vent lahko pri Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu uveljavljate nepovratne finančne spodbude do 20 % od vrednosti vaše investicije.

Kako prihraniti do 30 odstotkov energije?

I-Vent prezračevalni sistemi so cenovno ugodni in izjemno enostavni za vgradnjo. Zaradi svoje enostavnosti so primerni tako za vgradnjo v starejše hiše ali stanovanja kot tudi v novogradnje. Poleg tega ustvarjajo prijetno in čisto higiensko prezračevanje vseh bivalnih prostorov in zagotavljajo suhe stene brez plesni.

Dodatno ob relativno nizkih investicijskih in obratovalnih stroških prihranijo do 30 odstotkov energije v primerjavi z zračenjem skozi okna. Na letni ravni posamezna rekuperatorska enota prezračevalnega sistema I-Vent porabi za približno 2,3 evra električne energije. Ob tem seveda zagotavlja tudi kakovost in varnost, kar I-Vent jamči s svojim imenom.

Kako deluje prezračevalni sistem I-Vent

Prezračevalni sistemi temeljijo na pretoku zraka v celotnem bivalnem območju. Glede na potrebe in stopnjo vlažnosti zraka ventilatorji prenašajo izrabljen zrak iz kopalnice, kuhinje, stranišča ali pralnice navzven ali v prezračevalne jaške.

Tako nastane v stanovanju majhen podtlak, zaradi katerega skozi vhodne enote za dovod zraka priteka svež filtriran zrak v spalnice, otroške sobe, dnevne sobe in delovne prostore. Reže pod vrati ali prezračevalni elementi nad njimi zagotavljajo pretok svežega zraka med prostori z vhodi zunanjega svežega zraka in prostori z odzračevanjem izrabljenega zraka.

Sistem deluje brez hrupa in škodljivih snovi ter brez vetra in neugodnih vremenskih vplivov. Nastanek prepiha preprečujejo protiprepišna varovala in omejitev volumna zračnega pretoka. Vgrajeni dušilci hrupa zagotavljajo, da se tudi ob najbolj prometni cesti v stanovanje ne bo slišal hrup.