Barve v našem domu

Barve so najpomembnejši dekorativni element prostora, možnosti pa neomejene. Barv je veliko in prava izbira lahko predstavlja velik izziv. Pomembno je, da smo obkroženi z barvami in živimo v okolju, ki je v naših priljubljenih barvah. Upoštevati je treba tudi barvo in stil pohištva, zaves, preprog in luči. Pomembni sta tudi velikost prostorov in svetloba v prostoru. Za manjše prostore so primernejše svetlejše barve. Tudi za s svetlobo omejene prostore so primernejši svetlejši odtenki. Če imate raje temnejše, intenzivnejše barve, potem te nadomestite z blazinami, preprogami in lučmi v priljubljenih barvah.

Za vsak prostor je primerna določena barva

Bistvo je, da izberemo barve, ki bodo naš prostor naredile tak, da bo všeč nam, ki bomo v prostoru živeli.

Tople barve za dobrodošlico Za vhodne prostore je primerna topla barva, ki ustvari občutek dobrodošlice, izogibati pa se moramo temnih barv.

Za dnevne prostore, ki so namenjeni druženju in v katere želimo pripeljati toplino, priporočajo barve v odtenkih rumene ali oranžne.

V kuhinji so primerne barve ognja: rumena, rdeča in oranžna. Svežino pa prinese tudi bela.

Zelena daje občutek sitosti V jedilnici se izogibajte zelene, ker daje občutek sitosti, še preden se usedete k mizi, oranžna pa apetit spodbuja. Ob rdeči barvi se lahko zgodi, da boste jedli prehitro.

Za delovne prostore je primerna rumena barva, ki spodbuja psihično dejavnost in izboljšuje delovne sposobnosti. Primerni sta tudi zelena in turkizna.

V spalnici se izognite rdeči barvi V spalnih prostorih se izogibajte rdeči, ker spodbuja nespečnost. Modra pomirja in deluje sproščujoče. Primerna je tudi zelena barva.

Za drznejše komplementarne barve

Za drznejše so priporočljive kombinacije komplementarnih barv, ki se na barvnem krogu nahajajo ena nasproti druge. Stene prepleskajte v kombinaciji zelene in rdeče, vijoličaste in rumene ali modre in oranžne.

Barva vplivajo tudi na zdravje. Terapija barv se ukvarja s preučevanjem vpliva barv na človeka, priljubljenost ali nepriljubljenost barv pa nam veliko pove o značaju.

Poleg vsega naštetega je treba upoštevati še nekaj: Manj je več! V prostor ne natlačimo preveč barv.