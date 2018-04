Jajčna terapija za vrt

Jajčne lupine, ki jih pogosto zavržemo, so bogat vir kalcijevega karbonata, poleg tega pa vsebujejo še preostala pomembna hranila, kot so fosfor, magnezij, kalij, cink, mangan, železo in baker, ki jih rastline potrebujejo za rast.

Eden izmed načinov, v katerem lahko uporabite jajčne lupine, je, da jih zdrobite in neposredno posujete po zemlji. Ker se te zlahka razgradijo, njihove hranilne snovi hitro in učinkovito pronicajo v zemljo. Drug način vključuje vodo.

Foto: Pixabay V zalivalniku v vodo dodajte lupine in zalijte rože. Nekaterim se zdi ta način boljši, saj pri tem rastline ne dobijo samo potrebnih snovi, ampak jih obenem tudi zalijete.

Mešanica vode in lupin deluje zaradi visoke ravni kalcija in kalija, ki pomagata pri uravnavanju Ph zemlje. Kalcij je izjemno pomemben pri razvijanju rastlinskih korenin, saj krepi strukture celičnih sten in s tem poveča moč rastline. Prav tako obvaruje rastlino pred številnimi boleznimi in toplotnim stresom.

Kalij kot drugi najpomembnejši element povečuje rastlinsko odpornost na sušo, vpliva na njihovo barvo, okus, je pomemben del procesa fotosinteze in krepi rastlinsko steblo. Pomaga pri regulaciji vode in izboljšuje rastlinsko dovzetnost za temperaturne spremembe.

Lupine jajc je mogoče uporabiti tudi za odpravo vrtnih škodljivcev, kot so polži, črvi in drugi plazilci. Medtem ko se plazijo po lupinah, jih ta lahko zabode in poškoduje, da se ti umaknejo ali celo umrejo.

Kako pripraviti vodno terapijo:

Od deset do dvajset (suhih) jajčnih lupin zdrobite, stresite v zalivalnik, tega pa napolnite z vodo. Mešanico pustite stati vsaj 24 ur, da se lupine dobro prepojijo z vodo. Po preteku omenjenega časa je mešanica pripravljena za uporabo.