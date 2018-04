Domovanje, opremljeno s predmeti z eBaya

Zavrženi predmeti niso nujno za v smeti in zakaj kupovati novo, če je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, so izhodišča upokojenega televizijskega producenta, ki si je zgradil dom po trajnostnih načelih.

"Smeti niso smeti, temveč elementi za oblikovanje novega," razmišlja Frank Alsema, nizozemski upokojeni televizijski producent, ki si je po teh načelih v sodelovanju z arhitektom Johnom Zondagom zgradil svoj dom v Amsterdamu.

Pri zasnovi je večino elementov uporabil iz druge roke, več kot polovico je kupil kar prek spletnega portala eBay, nekaj pa jih je dobil tudi zastonj.

Gradnjo hiše si je tako zastavil kot eksperiment, za kar je, kot pravi sam, morda res porabil nekoliko več dela, vendar pa ima ta zato svojo "zgodbo, zgodovino in vzdušje".

Laboratorij za trajnostno bivanje

Alsema svojo hišo, katere načrtovanje je začel leta 2013 in ki jo je poimenoval Palais Recup, dojema kot laboratorij trajnostnega bivanja, v katerem prevladuje tudi načelo naredi sam. V njem preverja številne možnosti za doseganje zelenega urbanega vsakdana. Amsterdamska hiša Palais Recup je delo v nastajanju. Foto: Palais Récup / Facebook

V videu o nastajanju hiše, ki ga je objavil na svojem profilu na Facebooku, zase pravi, da je neke vrste heker, saj se za svojimi vrati igra z raznimi elementi in njihovimi možnosti uporabe, pri čemer pa se posveča tudi vprašanju energetske varčnosti stavbe in vpeljave deževnice v svoj domači ekosistem.

Foto: Palais Récup / Facebook

Ko je pred petimi leti začel projekt gradnje hiše iz odpadnega materiala, so se Franku Alsemi ljudje skorajda smejali, v posnetku o svojem projektu še pripoveduje upokojeni producent.

Vendar se ni dal in svojo vizijo nadaljeval, pri čemer pa trajnostni graditelj pri spreminjanju družbenega ustroja in življenjskih navad, ki vodijo v smeri odgovornosti do okolja, poudarja vlogo posameznika. Sam za to ponuja konkretne rešitve. Ena od teh je tudi nabiranje starega lesa po soseski, ki ga kuri v kaminu, v katerem uporablja poseben filter. Ta zadržuje mikrodelce, ki sicer prodirajo v pljuča, še razloži.

Stopnice iz prodajalne avtomobilov

Prva faza trajnostnega doma Franka Alseme je bil izbor odpadnih in starih elementov, vendar uporabnih in lepih. Med temi so se znašle tudi spiralne stopnice, ki so prvenstveno stale v prodajalni rabljenih avtomobilov, starinska vrata, strešna kritina s cerkve in omara iz 19. stoletja, ki pa jo je, tako kot številne druge stvari, kupil na spletnem portalu eBay.

Je pa hiša Palais Recup delo v nastajanju, ob čemer njen graditelj sporoča, da če "želimo spremeniti svet, moramo za to nekaj narediti, in to hitro. Za to potrebujemo veliko posameznikov, ki bodo pretentali sistem, se z njim igrali … In če to lahko delam v Amsterdamu, lahko to storiš tudi ti. Za boljši svet potrebujemo spremembo sistema, ki bo ustvarjal mesta kroženja.