Vse, kar potrebujete, in še več - če si ga lahko privoščite

Samsungova serija pametnih telefonov Note je vedno veljala za tisto, ki je zmogla vse. Najhitrejši procesor, največ prostora in najlepši zaslon. Letos je vse to po starem, z nekaj novostmi in nadgradnjami, a tudi eno bistveno razliko … konkurenco.

Cena in konkurenca

Za redne uporabnike analognih slušalk je odstranjen 3,5-milimetrski priključek gotovo razočaranje. Že res, da analogni priključki počasi odhajajo v zgodovino, a za Note preprosto pričakujemo, da ima vse. Prav vse.

Pametni telefoni Note so pred leti močno odstopali navzgor od konkurence, a zdaj se jim je marsikateri cenejši telefon resno približal – morda jih po čem celo dohitel. Kaj torej dvigne Note10+ nad druge telefone in ali je to, kar najdemo, vredno denarja?

Prvi stik

Po kratkem boju s škatlo zagledamo oglat kos stekla, pod njim pa podatkovni kabel z izhodom USB-C na obeh straneh, slušalke USB-C proizvajalca AKG, dodatni nastavki za S-Pen (hvala, Samsung!) in seveda polnilnik z vhodom USB-C ... Ni pa vključen 3,5-milimetrski adapter za nam še vedno nepogrešljive analogne slušalke.

Foto: Kristjan Kovač

Velika baterija, še večji zaslon

Takoj ko telefon vklopimo, opazimo čudovit zaslon. Dober začetek. Panel AMOLED premera 6,8 palca (17,3 centimetra) je ogromen, svetel, barve so nasičene, ampak ima samo 60-herčno hitrost osvežitve. Samo, ker bi od vrhunskega pametnega telefona le pričakoval tudi vrhunsko frekvenco osvežitve.

Zaradi velikosti je upravljanje z eno roko skoraj nemogoče in kar nekajkrat moramo razgibati palec. Kar pa je bizarno, nikjer nisem našel nastavitve za zmanjšanje uporabne površine zaslona. Zakaj niso te opcije vključili pri tako velikem telefonu, je uganka.

Gumbi so vsi na levi strani, za kar je potrebno nekaj privajanja. Foto: Kristjan Kovač

V nastavitvah lahko izbiramo med prikazi HD (1520x720), UHD (2280x1080) in WQHD (3040x1440). Razlika med UHD in WQHD je očem minimalna, pozna pa se pri porabi baterije. Foto: Kristjan Kovač

Ko smo že pri praznjenju baterije, ta zdrži ves vdan brez težav, tudi do dva dneva z malo bolj zmerno uporabo. Polnjenje je izjemno hitro, celo brez posebnega napajalnika: do 80 odstotkov v slabih 30 minutah pri 4300 mAh veliki bateriji je precejšen dosežek, se pa telefon in polnilnik ob tem občasno segrevata. Če pa ste privrženci brezžičnega polnjenja - tudi ta je izboljšan in hitrejši kot lani.

Kot da bi imel optični bralnik ves čas pri sebi

S-Pen je edinstvena lastnost Note serije. Letošnji ima dodan giroskopski senzor, tako da lahko z njim po zraku krožimo in mahamo in s tem upravljamo telefon, kar pa se sliši veliko bolj zanimivo, kot je v resnici.

Pisanje in risanje z njim je precej zabavno in predvsem natančno, z občutljivostjo na pritisk in zaznavanjem na daljavo. Programska oprema sedaj tudi vsebuje nov algoritem zaznavanja pisave, ki je fantastičen. Ne zazna le (moje obupne) ročne pisave, temveč tudi besedilo v fotografijah, tako da imamo v žepu tako rekoč prenosni optični bralnik. Samsungov uporabniški vmesnik OneUI ima ogromno funkcij, ki jih lahko odkrivamo še mesece po tem, ko dobimo telefon, in je ogromen napredek nekoč napihnjenega in počasnega sistema TouchWiz. Foto: Kristjan Kovač

Glavni adut Note serije je najboljši doslej

Zmogljivost pisala S-Pen Foto: Kristjan Kovač

Koliko pa je dejansko uporaben? Po resnici povedano, po S-Penu smo pograbili le iz dolgčasa ali za namen tega članka in nikoli iz potrebe. Se razume, da je njegova uporaba drugačna pri vsakem posamezniku, ampak si sam le redko predstavljam primere, pri katerih bi sploh pomislil na S-Pen.

Seveda pa so mnogi, ki jim je S-Pen nepogrešljiv: umetniki, arhitekti, tisti, ki pogosto želijo kaj hitro zapisati, in vsi, ki jim je ustvarjalnost blizu. Tisti, ki vedo, zakaj jim služi S-Pen, bi brez njega težko shajali, zato ne preseneča, da je skupnost uporabnikov pametnih telefonov Note zelo zvesta.

Foto: Kristjan Kovač

Kamera pričakovano odlična

Kamera je standardno odličen Samsung z nekaj edinstvenimi funkcijami in dodatki, kot so upravljanje pisala S-Pen, Live fokus funkcija (lovi ostrino za eno stvar, ozadje sproti zamegli) in super počasni posnetek, ki je v osnovi precej zanimiv, a se, kadar želimo kakovosten posnetek, raje odločimo za standardni počasen posnetek.

Kamera ima tri objektive (0.5x, 1x in 2x optično povečavo), kar je danes precej standardno, ter desetkratno digitalno povečavo, ki presenetljivo dobro drži kakovost. Sprednja kamera je tokrat majhna luknja na vrhu zaslona in je z vidika kakovosti prav tako konkretna, kar pa je za pričakovati pri tako dragem telefonu. Nočna fotografija še vedno peša glede na najboljše, ampak postaja boljša.

Fotografije, posneta s pametnim telefonom Samsung Galaxy Note10+

Čitalnik prstnih odtisov ali zaznavanje obraza?

Senzor za prstne odtise je pod zaslonom, zato traja nekaj časa, da se privadimo njegovi lokaciji. Kljub napredku podzaslonskih senzorjev le-ti še vedno niso na ravni zunanjih/navadnih senzorjev, in Note 10+, čeprav izboljšan proti prejšnjim Samsungovem senzorju, se včasih lovi pri zaznavanju odtisa.

Zato pa je odklepanje z zaznavanjem obraza relativno hitro in preprosta, posebej skupaj z dvojnim dotikom za odklep zaslona.

Integracija z Windows je velik plus

Velika prednost pametnih telefonov Note10 je tudi integracija z operacijskim sistemom Windows oziroma osebnimi ali prenosnimi računalniki.

Orodje Samsung DeX omogoča povezavo z namiznim računalnikom (ali prenosnikom), s katerim lahko potem upravljamo Note10. Zaslon se spremeni v tega, podobnemu Windows, in Note10 se spremeni v namizni računalnik, podobno v slogu Windowsovega Surface Pro.

Foto: Kristjan Kovač

Možna je tudi kombinacija s Samsung Sketch, nakar naš Note 10+ postane grafična tablica. Majhna grafična tablica, ampak vseeno, grafična tablica.

Torej, če ste privzeti Samsungov uporabnik, telefon uporabljate ves čas, za vse od risanja do urejanja Excelovih dokumentov, če ste veseli vsake kapljice računalniške zmogljivosti in hitrega delovanja ter vam zanj ni težko odšteti več kot tisoč evrov (ali manj, če vežete svoje naročniško razmerje), je ta telefon prava izbira za vas …

Kaj nam je bilo všeč :

- zaslon,

- baterija,

- S-Pen.