Vivo X90 Pro: sanjski premijski telefon (predvsem) za popotnike

Zaslon AMOLED pametnega telefona Vivo X90 Pro po diagonali meri 6,78 palca, kar je 17,2 centimetra, in se lahko pohvali tudi z najvišjo deklarirano stopnjo odpornosti na vodo in prah (IP68).

Zaslon AMOLED pametnega telefona Vivo X90 Pro po diagonali meri 6,78 palca, kar je 17,2 centimetra, in se lahko pohvali tudi z najvišjo deklarirano stopnjo odpornosti na vodo in prah (IP68). Foto: Ana Kovač

Lani je Vivo v naš del sveta vstopil skoraj neopazno in predstavil svoj premijski telefon Vivo X80 Pro, ki je jasno nakazal, da predvsem na področju mobilne fotografije meri na sam vrh. Njihov letošnji šampion, vsaj za evropski trg, je Vivo X90 Pro, katerega prodaja se bo pri nas začela aprila in ga pri kamerah, enako kot lanskega predhodnika, sopodpisuje Zeiss.

Na domačem kitajskem trgu sicer ponujajo tudi Vivo X90 Pro+, ki se lahko pohvali s kakšno drugo dobroto, a mu zato manjka kaj od tega, kar ima Pro brez plusa – na primer zmogljivejši akumulator, ki se poleg tega lahko polni bliskovito hitro. Ravno zato se pravzaprav težko odločimo, kateremu bi lažje dodelili krono najboljšega Vivovega telefona, in zato obema priznavamo visoko uvrstitev med najbolj premijske telefone.

Spodnja stran pametnega telefona Vivo X90 Pro Foto: Ana Kovač

Manj znan, a vendarle zelo zmogljiv procesor

Vivo X90 Pro (v primerjavi s "plusom") nima Qualcommovega procesorja Snapdragon Gen2, ki se je nekako uveljavil za obvezno sestavino najboljših in najzmogljivejših pametnih telefonov, temveč uporablja konkurenčni procesor Mediatek Dimensity 9200. V praksi kake otipljive razlike pri hitrosti delovanja telefonov z enim ali drugim procesorjem nismo zaznali, saj je Vivo X90 Pro deloval hitro in zanesljivo kot njegovi najbližji tekmeci najvišjega razreda.

V primerjavi z njimi je Vivov paradni konj nekoliko cenejši in poskuša tudi tako prepričati svoje potencialne lastnike: na voljo je z 12 gigabajti pomnilnika in 256 gigabajti shrambnega prostora (brez možnosti razširitve s pomnilniškimi karticami) po priporočeni redni maloprodajni ceni 1.199 evrov v Sloveniji in v večini evropskih držav, kjer je Vivo prisoten.

Videoutrinki preizkušanja pametnega telefona Vivo X90 Pro

Brez periskopske kamere, a vendarle vrhunska zadnja kamera

Procesor ni edina lastnost, za katero se na površni prvi pogled morda zazdi, da odstopa od vrhunskosti, pa se potem izkaže, da so pomisleki odveč. Tako je tudi pri kameri, kjer lahko zbode v oči, da Vivo X90 Pro nima periskopske kamere, kar omejuje največjo mogočo optično povečavo.

Toda že kmalu se pokaže, da prisotne kamere in njihovi algoritmi, kjer je svoje znanje in izkušnje prispeval Zeiss, poskrbijo za odlične fotografije tudi sredi noči, ko je komaj kaj svetlobe, in odtehtajo pomanjkanje periskopske kamere. Pravzaprav je ravno zadnja kamera nedvomno najprivlačnejše orodje, s katerim bo Vivo X90 Pro nagovarjal svoje bodoče lastnike. Že s privzetimi nastavitvami bo navdušila, s številnimi načini se približala posebnim željam in pričakovanjem, poznavalci, ki želijo vse nastavitve določiti sami, pa bodo posegli po posebnem profesionalnem načinu.

Kamera na zadnji strani – spodnji desni notranji krogec je prazen Foto: Ana Kovač

Ko se združijo veliko tipalo, zmogljiv slikovni procesor in dolgoletne izkušnje v optiki

Še tako malo svetlobe uspešno z glavno kamero zajame Sonyjevo tipalo IMX989, eno od največjih tipal mobilnih kamer z nazivno velikostjo enega palca (2,54 centimetra) in ločljivostjo 50 milijonov pik. Takšna velikost tipala pomeni, da zmore zajeti več svetlobe, tudi kadar je je zelo malo, in zagotoviti boljši dinamični in barvni razpon. Tik ob glavnem tipalu je še tipalo za portrete s fiksno goriščnico 50 milimetrov in ločljivostjo 50 milijonov pik, ki pride najbolj do izraza s Zeissovimi portretni načini Distagon, Sonnar, Planar, Biotar in Cinematic.

Glavni kameri na zadnji strani telefona družbo delata še ultraširoka kamera, katere tipalo ima ločljivost 12 milijonov pik, in telefoto kamera z dvakratno optično povečavo in optično stabilizacijo. Zasluge za odlične fotografije tudi v nočnem času imajo zagotovo tudi Vivov lastni procesor V2 za obdelavo fotografij in Zeissove optimizacije predvsem na strojnem delu. V bogatem naboru filtrov so tako tisti, ki jih Vivo razvil sam, kakor tudi tisti, h katerim je prispeval Zeiss.

Zasluge za odlične fotografije tudi v nočnem času imajo zagotovo tudi Vivov lastni procesor V2 za obdelavo fotografij in Zeissove optimizacije predvsem na strojnem delu. Foto: Ana Kovač

Noč ima svojo moč

Sprednja kamera ima tipalo z ločljivostjo 32 milijonov pik, a z njo, razumljivo, le ne moremo pričakovati takšne uspešnosti in učinkovitosti ponoči ali v kako drugače pomanjkljivo osvetljenih okoljih, kot to ustvarijo kamere na zadnji strani. V primerjavi s predhodnikom pa ima tudi sprednja kamera pametnega telefona Zeissove filtre za portretno fotografijo.

Delni vpogled v programje fotoaparata pametnega telefona Vivo X90 Pro Foto: Srdjan Cvjetović Fotografiranje zvezdnatega neba, pa še brez stojala, je poseben izziv, za kar Vivo X90 Pro ponuja poseben način fotografiranja Zvezdnato nebo (Astro). Še bolj specifičen je način Superluna (Supermoon), ki ohranja vse podrobnosti med snemanjem lune z dolgimi ekspozicijami (tokrat pa le s stojalom), zagotovo pa se obnese, če z dolgo ekspozicijo ponoči posnamemo tudi kaj drugega.

Značilna in prepoznavna zadnja stran

Zadnja stran pametnega telefona Vivo X90 Pro, natančneje spodnji dve tretjini pod kamero, sta iz črnega veganskega usnja. Ta zagotavlja dober oprijem, a tudi poskrbi, da se ne nabirajo prstni odtisi, kot je to pri tekmecih, ki imajo stekleno zadnjo stran. Lahko pa se odločite za ovitek, najpreprostejši prozoren ovitek pa je priložen ob nakupu (škoda, da ta ni iz veganskega usnja za tisti boljši oprijem).

Na zgornjem delu zadnje strani kraljuje zajetna optika treh leč v krogu (spodaj desno v četverčku ni leče), družbo pa jim v enem od kotov dela bliskavica. Kljub temu, da tisti krog gleda kar nekaj milimetrov nad površino, je telefon, ko ga položimo na mizo z zadnjo stranjo navzdol, stabilen in se pod pritiskom ne trese.

Zgornja stran pametnega telefona Vivo X90 Pro Foto: Ana Kovač

Zaslon: vse zelo dobro, četudi ne na vrhu lestvic

Telefon lepo sede v eno roko kljub svoji velikosti – zaslon AMOLED po diagonali meri 6,78 palca, kar je 17,2 centimetra, in se lahko pohvali tudi z najvišjo deklarirano stopnjo odpornosti na vodo in prah (IP68). Ločljivost je 1.260 x 2.800 pik, kar je nominalno manj od njegovih premijskih tekmecev in celo od lanskega predhodnika Vivo X80 Pro, a še vedno krepko dovolj za odličen občutek.

Vivo bo za pametni telefon Vivo X90 Pro zagotavljal tri leta programskih nadgradenj, posodobitev in varnostnih popravkov. Foto: Ana Kovač

Slika se osvežuje 60- ali 120-krat v sekundi, ker ni bolj dinamične osvežitve, je zapravljena priložnost prihraniti še kaj energije, ko bi bilo glede na prikaz osveževanje lahko počasnejše (na srečo pa vzdržljivost nikakor ni slaba stran tega telefona). Svetilnost je visoka, a spet ne najvišja, kot smo jo že srečali pri premijskih pametnih telefonih. Videonavdušenci pa bodo zadovoljni s podporo za HDR10+ in DCI-P3.

Velika prednost zaslona pa so njegove tehnologije za občutno manjšanje utrujenosti pri gledanju, kar so podkrepili z več neodvisnimi certifikati v zvezi s škodljivo modro svetlobo in migetanjem slike, zlasti ob pomanjkljivi osvetljenosti. Prepričani so, da je ta prijaznost do oči veliko pomembnejša kot ločljivost, ki je še vedno dobra.

Levo: veliko pozornosti je tako s strojno kot s programsko opremo namenjeno preprečevanju utrujanja oči Sredina: barvni profili zaslonskega prikaza Desno: z enim premikom treh prstov do deljenega zaslona (če aplikacija tak prikaz podpira) Foto: Srdjan Cvjetović

Gorila v nemški družbi

Za zaslonski prikaz lahko izberemo enega od treh prilagodljivih barvnih profilov, ki jih že poznamo pri Vivovih telefonih (standardno, profesionalno in svetlo), ali Zeissov profil Natural Color, ki že v svojem imenu poudarja naravne barve. Vsak zase bo najbolj vedel, kateri profil je najprijaznejši do njenih ali njegovih oči.

Zaslon je tudi primerno zaščiten pred mehanskimi grožnjami vsakdanje rabe – sicer ne s steklom Gorila Glass ameriškega proizvajalca Corning, ki je najpogostejši spremljevalec premijskih pametnih telefonov, temveč z njegovim novim in dostojnim tekmecem, steklom Xensation Up nemškega proizvajalca Schott. Je pa Gorilla Glass šeste generacije vendarle na delu pri varovanju leč tega pametnega telefona.

Fotografije, posnete s pametnim telefonom Vivo X90 Pro v načinu "ZEISS Natural Color" (Foto:Srdjan Cvjetović)

Do dodatnega dneva že v 15 minutah (kadar je nujno)

Druga (po zaporedju navajanja, ne pa nujno tudi po pomenu) največja prednost pametnega telefona Vivo X90 Pro poleg njegovih kamer na zadnji strani je zelo hitro polnjenje prek priloženega 120-wattnega polnilnika. Akumulator z nazivno zmogljivostjo 4.870 miliamperskih ur premore več kot en dan uporabe v večini primerov, a če mu zaradi zelo intenzivne rabe le zmanjka zagona, bo v posebnem načinu za hitro polnjenje že v 15 minutah na vtičnici dobil dovolj moči za en ves dan izzivov, če le ni preveč intenzivne rabe.

Priložen 120-wattni polnilec poskrbi za res hitro polnjenje (ob izbiri ustrezne programske nastavitve). Foto: Ana Kovač

Ob tem pa smo prepričani, da je ta hitri način polnjenja bolj namenjen izrednim razmeram, predvsem na potovanjih, kajti akumulator bo zagotovo veliko hvaležnejši in bo zdržal dalj časa, če ga polnimo v uravnoteženem načinu dela, kjer bo enak učinek dosežen v približno trikratniku časa.

Vivov silak omogoča tudi hitro 50-wattno brezžično polnjenje, a le s svojo uradno dodatno opremo, ki jo je treba kupiti posebej. Seveda je brezžično polnjenje mogoče tudi na drugih brezžičnih polnilnikih, a le z nižjimi močmi, ki jih te omogočajo. Specifikacije navajajo tudi brezžično povratno polnjenje, česar pa nismo preizkusili.

Začetek prodaje pametnega telefona Vivo X90 Pro v Sloveniji bo predvidoma pred koncem prve polovice aprila. Foto: Ana Kovač

Programski trinajstici

Vivo X90 Pro teče na operacijskem sistemu Android 13, ki ga je Vivo za trge zunaj domače Kitajske nadgradil s svojim uporabniškim vmesnikom Funtouch OS 13. Za doseganje čim boljše učinkovitosti akumulatorja gre Funtouch OS včasih malo predaleč pri optimizaciji rabe energije, kar ima lahko za posledico zgrešene notifikacije – nekaj, kar smo že srečali pri nekaterih telefonih drugih proizvajalcev.

Ima pa ta Vivov uporabniški vmesnik tudi nekaj uporabnih domislic. Tako na primer s hkratnim potegom treh prstov od zgoraj navzdol zajamemo zaslonski posnetek, če pa s tremi prsti potegnemo od spodaj navzdol, bomo, če aplikacija to podpira, razdelili zaslon v dve okni.

Zaslon je primerno zaščiten pred mehanskimi grožnjami vsakdanje rabe – sicer ne s steklom Gorila Glass ameriškega proizvajalca Corning, ki je najpogostejši spremljevalec premijskih pametnih telefonov, temveč z njegovim novim in dostojnim tekmecem, steklom Xensation Up nemškega proizvajalca Schott. Foto: Ana Kovač

Proizvajalec zagotavlja triletno obdobje nadgradenj, posodobitev in varnostnih popravkov operacijskega sistema, a omenimo, da imajo nekateri tekmeci tudi daljše obdobje zagotovljene podpore.

Pametni telefon Vivo X90 Pro

Dimenzije: 164,07 x 74,53 x 9,34 milimetra

Masa: 215 gramov

Zaslon: AMOLED, diagonala 6,78 palca (17,2 centimetra), osveževanje 120 hercev, ločljivost 1.260 x 2.800 pik (FHD+), svetilnost 1.300 nitov, podpira HDR10

Procesor: osemjedrni štirinanometrski MediaTek Dimensity 9200, enajstjedrni grafični procesor ARM Immortalis G715

Pomnilnik: 12 gigabajtov (LPDDR5 RAM)

Shrambni prostor: 256 gigabajtov (UFS 4.0), ni možnosti nadgradnje s pomnilniškimi karticami

Kamera zadaj: glavna kamera (f/1.75) s tipalom Sony IMX989 z ločljivostjo 50 milijonov pik, optično stabilizacijo slik (OIS), ultraširoka 108-stopinjska kamera (f/2.0) s tipalom Sony IMX663 z ločljivostjo 12 milijonov pik, portretna telefoto leča (f/1.6) z dvakratno optično povečavo in tipalom Sony IMX758 z ločljivostjo 50 milijonov pik in optično stabilizacijo slik (OIS), Zeissova optika, prevleka Zeiss T* za zmanjšano odsevnost

Kamera spredaj: ločljivost tipala 32 milijonov pik, f/2.45, fiksni fokus

Zvok: dva zvočnika

Akumulator: zmogljivost 4.870 miliamperskih ur, 120-wattno žično polnjenje s priloženim polnilnikom, brezžično polnjenje (hitro 50-wattno zahteva nakup originalne dodatne opreme), povratno brezžično polnjenje

Povezljivost: mobilna omrežja 2G, 3G, 4G in 5G, dual SIM ali SIM + eSIM, podpora VoLTE in VoWiFi, brezžično omrežje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, NFC, optični čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom, vmesnik USB-C s podporo standardu USB 3.2 Gen1, infrardeči vmesnik

Odpornost: standard IP68 za odpornost na vodo in prah, zaščitno steklo Schott Xensation Up

Operacijski sistem: Android 13, Googlovo mobilno okolje, Vivov uporabniški vmesnik Funtouch OS 13

Barva: črna

Cena: 1.199 evrov (priporočena redna maloprodajna cena za Slovenijo in večino evropskih držav)

Sklepna beseda

Vivo X90 Pro je nedvomno odličen premijski telefon. Kamera zadaj je kakšnemu minusu navkljub v skupnem seštevku vendarle vrhunska, možnost res hitrega polnjenja je lahko rešitelj življenja, kadar je vtičnica dostopna le za kratek čas, kar je za tiste, ki veliko časa preživijo zunaj, redna težava.

Vivo X90 Pro teče na operacijskem sistemu Android 13, ki ga je Vivo za trge zunaj domače Kitajske nadgradil s svojim uporabniškim vmesnikom Funtouch OS 13. Foto: Ana Kovač

Tudi vse preostale lastnosti, četudi niso vse nujno v samem vrhu (ali so, kot Mediatekov procesor, morda samo manj znane), pripomorejo k odličnosti tega telefona, ki svoje mesto pod slovenskim in evropskim soncem še išče.

Že lanski Vivo X80 Pro je upravičeno pritegnil pozornost najzahtevnejših uporabnikov, letošnji Vivo X90 Pro pa pomeni nesporen in znaten napredek. S ceno, ki je nekaj evrskih stotakov nižja od večine najbolj premijskih telefonov drugih proizvajalcev, pa še bolj utrjuje svoj položaj v boju za enega od najboljših pametnih telefonov tega leta.

Kaj nam je bilo všeč:

- odlične fotografije tudi v zahtevnih svetlobnih pogojih,

- možnost zelo hitrega polnjenja akumulatorja,

- telefon je odziven, hiter, zanesljiv,

- dober oprijem z eno roko, tudi zaradi veganskega usnja na zadnji strani (če ni ovitka).

Kaj nam ni bilo všeč

- ni periskopske kamere, kar omejuje optično povečavo na dvakratno,

- včasih malo preveč agresivna optimizacija porabe energije.