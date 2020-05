Naj bo prva trditev o slušalkah Bowers & Wilkins PX5 to, da so fantastične. Kosajo se lahko s slušalkami krepko nad svojim cenovnim razredom, ki pa je relativno nizek, če upoštevamo strmi denarni prag vstopa v Hi-Fi in avdiofilski svet. Če iščete pot v ta svet, so PX5 odličen prvi korak.

Slušalke dobimo v priročnem zaščitnem etuiju. Foto: Kristjan Kovač

Videz športnega avtomobila

Slušalke se lahko pohvalijo že s pakiranjem. Ko jih vzamemo iz škatle, opazimo, da so po zaslugi trpežnejših materialov bistveno težje od plastičnih slušalk, ki smo jih navajeni. Prva misel ob tem je bila, kako bo teža vplivala na udobje, a je skrb minila po prvih dveh urah nošenja, saj je material, uporabljen za oblazinjenje okoli ušes in na vrhu glave, zelo udoben in na njih brez težav pozabimo.

Tekstil (v modri ali temnosivi barvi) je tudi trpežen in prispeva k edinstvenemu videzu slušalk, skupaj s prilagodljivimi ročkami iz karbonskih vlaken pa poskrbi, da se slušalke ne bodo vidno poškodovale, tudi če jih premetavamo v nahrbtniku.

Treba je omeniti, da so PX5 naušesne slušalke, kar pomeni, da jim nosimo na ušesih, ne okoli njih. Znamka Bowers & Wilkins ponuja tudi čezušesno različico z modelom PX7 in večjim bratom PX5. Modela sta bolj ali manj enaka, razen v velikosti in seveda ceni.

Slušalke ne obdajajo celotnega ušesa, zato je aktivno dušenje okolice še toliko pomembnejše. Foto: Kristjan Kovač Gumbi boljši kot kontrola na dotik

Gumbi so izjemno priročni, saj poskrbijo, da nam skoraj ni treba poseči po telefonu. Na desni strani najdemo gumb za predvajanje ali ustavitev glasbe in tudi gumb za sprejemanje klicev, dvojni pritisk pa preskoči pesem. Na levi strani je gumb za prilagajanje dušenja okolice, če gumb pridržimo, pa slušalke glasbo stišajo in ugasnejo dušenje, tako da jasno in glasno slišimo ljudi okoli sebe.

Gumbi se neopazno zlijejo z ohišjem. Foto: Kristjan Kovač

Kakovost zvoka je samoumevna

Podjetje, ki s svojimi zvočniki opremlja svetovno znane glasbene studie (npr. Abbey Roads), bo brez dvoma poskrbelo za najboljšo mogočo izkušnjo glasbe tudi s svojimi slušalkami. Moderni kodeki poskrbijo, da ni izgubljena nobena informacija, ne v povezanem načinu ne v načinu bluetooth. Če vaš pametni telefon podpira kodeke aptX Adaptive, Classic in HD, bodo slušalke PX5 še posebej blestele.

Nizke frekvence so občutne, ampak ne pretirane, visoke pa nežne in jasne, kar pomaga pri utrujenosti ušes ob daljšem poslušanju glasbe. Opazili smo nekoliko ožjo stereosliko v primerjavi z drugimi slušalkami, ki jo lahko pripišemo naušesnemu oblikovanju. Aktivno dušenje okolice (noise cancelling) nima občutnega vpliva na kakovost predvajane glasbe.

Nič več zmede med levo in desno. Foto: Kristjan Kovač

Kakovost zvoka je brez pomena, če poslušamo nizkokakovostne MP3-posnetke. Za pravilno izkušnjo slušalk so potrebne nekompresirane, 16- ali večbitne datoteke .flac ali .wav.

Povezovanje popolnoma preprosto

Dodana vrednost slušalk PX5 je v preprostosti uporabe. Bluetooth 5.0 poskrbi za bliskovito hitro povezovanje, z možnostjo povezovanja dveh naprav naenkrat, na primer telefona in računalnika, kar je izjemno priročno. Po dveh tednih uporabe smo ugotovili, da po prvi povezavi nismo več odpirali menija za iskanje naprav bluetooth ne na svojem pametnem telefonu ne na računalniku.

Predvajanje glasbe na računalniku in sprejemanje klica na telefonu brez menjave povezav. Foto: Kristjan Kovač

Glasba se ustavi, če slušalke zaznajo, da smo jih odložili oz. odstavili od ušes, ter nadaljuje, ko zaznajo, da smo si jih nadeli nazaj. Imajo tudi analogni 3,5-milimetrski priključek (dvojni moški 3,5-milimetrski kabel je vključen v škatli) za tiste, ki ga potrebujejo. Na žalost morajo biti slušalke tudi v povezanem načinu vklopljene, tudi če ne uporabljamo dušenja okolice.

Zvok iz okolice je več kot samo zadušen

Dušenje okoliškega zvoka je danes že praktično obvezno, če se izdelovalci želijo potegovati za kupce od Appla do Huaweia. Bowers & Wilkins pa je podjetje, ki se je specializiralo za akustiko, tako da je bistveno boljše dušenje zvoka pričakovano, a PX5 na tem področju blestijo.

Če si slušalke samo nadenemo in vklopimo dušenje zvoka, ob čemer ne predvajamo glasbe, dobimo občutek, da so naša ušesa zamašena (kot na primer pri vzletu letala). Občutek je za nekatere lahko rahlo neprijeten. Foto: Kristjan Kovač

Testirali smo jih večinoma v naših odprtih pisarnah, kjer se neprestano sliši precej glasno govorjenje, tipkanje in tiskanje. PX5 so brez težav zajele zvok in ga popolnoma izničile, še posebej na ravni High, ki najbolj agresivno utiša zunanji zvok. Med drugim smo preizkusili, kako dobro slušalke utišajo bližnje govorjenje, in ugotovili, da ob glasnosti glasbe na okoli 20 odstotkov nismo slišali pogovora, oddaljenega 1,5 metra (kar je približna razdalja do sodelavca pri sosednji mizi).

PX5 imajo tri načine dušenja okoliškega zvoka: Low, High in Auto. Foto: Kristjan Kovač

Dušenje zvoka vam lahko pomaga pri varovanju sluha, zato je naložba v dobre slušalke tudi naložba v vaše zdravje

Brezskrbno večdnevno poslušanje in še več

Poleg slušalk dobimo kabel, ki ima na enem koncu USB-C, na drugem koncu pa navaden USB-priključek. Foto: Kristjan Kovač Znamka Bowers & Wilkins obljublja 25 ur neprestanega poslušanja z enim polnjenjem, zdi pa se, da zdržijo še dlje. Polnili smo jih na od tri do štiri dni, saj nam jih nikoli ni uspelo popolnoma izprazniti, tudi če smo jih pustili vklopljene ves delovnik.

Poleg tega priključek USB-C zagotavlja hitro polnjenje na podoben način kot pametni telefoni, s tem da v samo 15 minutah zagotovi pet ur poslušanja, nato pa se polnjenje upočasni.

Slušalke niso namenjene povprečnemu kupcu

Funkcije, vključene v PX5, niso nič novega in jih najdemo tudi pri drugih slušalkah za nižje cene, a pri nobenih ni vsak detajl tako dovršen kot pri PX5. Paket s prefinjenim videzom, visokokakovostnim zvokom, vzdržljivo baterijo in neverjetnim dušenjem okolice ne more biti poceni. Slušalke so odlična izbira za ljubitelje glasbe, ki si želijo poslušati glasbo na višji ravni kjerkoli in kadarkoli.

Celoten paket za spodobno ceno. Foto: Kristjan Kovač

Kaj nam je bilo všeč:

- kakovost zvoka,

- preprosta uporaba,

- videz,

- baterija.

Kaj nam ni bilo všeč:

- naušesni dizajn,

- cena,

- ozka stereoslika.