Štirisobno stanovanje za Bežigradom v soseski BS3 v bloku iz leta 1976. Lastnika za stanovanje velikosti (neto tlorisne površine) 77,5 kvadratnega metra pričakujeta 330 tisoč evrov. Parkiranje okoli bloka je lahko izziv. Prav tako je minus, da v bloku ni dvigala, stanovanje pa je v tretjem nadstropju. So pa v bližnji okolici vrtec, fakultete, sprehajalne poti in trgovine. Je Siolova štiričlanska družina našla nov dom?

Najti stanovanje v Ljubljani je za povprečno slovensko družino že nekaj let bolj ali manj misija nemogoče. Zato na Siol.net želimo skozi tedenske analize stanovanj, ki se prodajajo v Ljubljani, bralcem predstaviti vse pasti nakupa nepremičnine ter jim z novim znanjem in informacijami pomagati, da bodo hitreje našli svoj novi dom. Tokrat smo pogledali stanovanje na Puhovi ulici 1 v BS3 za Bežigradom v Ljubljani.

Bežigrajska soseska 3 je tik ob ljubljanski obvoznici v bližini rondoja Tomačevo. Sosesko so začeli graditi konec sedemdesetih let, prvi bloki so zrasli tudi na Puhovi ulici. BS3 se v delu Bežigrada, ki je znotraj avtocestnega obroča, ponaša s hitrim dostopom do sprehajalnih poti in bližine infrastrukture.

Lokacija stanovanja:

Analiza stanovanja je sestavljena iz naslednjih delov:

Zgodba štiričlanske družine iz Ljubljane



In kakšna je fiktivna Siolova družina? Starša imata prihranjenih 50 tisoč evrov in oba imata redno zaposlitev za nedoločen čas. Oba vsak mesec dobita izplačilo od delodajalca v višini 1.700 evrov, v zadnjih 12 mesecih sta oba dobila tudi 2.500 evrov regresa in petsto evrov božičnice. Drugih prihodkov nimata.



Kaj je pomembno pri novem stanovanju za štiričlansko družino?

- Družina si stanovanje lahko privošči.

- Vsak otrok mora imeti svojo sobo.

- Stanovanje mora imeti lastniško ali vsaj brezplačno parkirno mesto v bližini zgradbe.

- Stanovanje mora biti dostopno starejšim ljudem.

- V bližini nepremičnine morajo biti otroška igrišča.

- V bližini nepremičnine morajo biti večje trgovine.

- Zgradba mora biti potresno varna.

Bivalne površine (vir: GURS): 73,8 kvadratnega metra

73,8 kvadratnega metra Neto tlorisna površina dela stavbe (vir: GURS): 77,5 kvadratnega metra

77,5 kvadratnega metra Parkirno mesto: Parkirna mesta za stanovalce so za zapornico. Stanovanju pripadata dva daljinska upravljalnika za dvig zapornice. Parkirna mesta niso dodeljena, temveč parkiranje deluje po principu kdor prej pride, prej melje. Parkirno mesto torej ni zagotovljeno.

Parkirna mesta za stanovalce so za zapornico. Stanovanju pripadata dva daljinska upravljalnika za dvig zapornice. Parkirna mesta niso dodeljena, temveč parkiranje deluje po principu kdor prej pride, prej melje. Parkirno mesto torej ni zagotovljeno. Dvigalo: Zgradba nima dvigala.

Zgradba nima dvigala. Prenova: Lastniki so nekatere prostore v zadnjih 20 letih prenovili. Kljub temu nove lastnike najverjetneje čaka kar nekaj dela.

V bloku brez dvigala z 52 stanovanji je naprodaj štirisobno stanovanje v tretjem nadstropju. Stanovanju pripadajo manjši kletni prostor ter dva daljinca za dostop do zunanjih parkirišč.

Posebnost tokratnega stanovanja je dejstvo, da lastnika še vedno živita v njem. Za prodajo sta se po lastnih besedah odločila, ker jima hoja v tretje nadstropje zaradi starosti predstavlja velik izziv. Novega stanovanja, kamor bi se preselila, še nista našla, zato stanovanje novemu lastniku ne bo na voljo takoj po nakupu, temveč je vselitev stvar dogovora.

Oglas za stanovanje na naslovu Puhova ulica 1 v Ljubljani.

Osnovne značilnosti stanovanja

Balkon: da (zastekljen/zaprt)

da (zastekljen/zaprt) Klet: da, v velikosti 1,5 kvadratnega metra

Razporeditev sob

predsoba

dnevna soba (prvotno mišljena kot jedilnica)

kuhinja

spalnica (prvotno mišljena kot dnevna soba)

kabinet 1

kabinet 2

kopalnica

stranišče

balkon

Oprema

Stanovanje se prodaja polno opremljeno.

Površina

Bivalne površine: 73,8 kvadratnega metra

73,8 kvadratnega metra Balkon: 3,7 kvadratnega metra

Priključki

Internet: optika

optika Ogrevanje: daljinsko ogrevanje (vročevod – toplarna)

Lega

VZHOD: oba kabineta

oba kabineta ZAHOD: dnevna soba, balkon, kuhinja, spalnica

V spodnji fotogaleriji si lahko ogledate hodnik (vstop v stanovanje), kopalnico in stranišče.

V stanovanju živi dvočlanska družina. Po besedah lastnice so stroški približno:

170 evrov v poletnih mesecih,

370 evrov v času ogrevalne sezone.

Stanovanje je v popolni lasti prodajalcev, nima nobenih plomb v zemljiški knjigi in je prosto bremen. Zgradba ima uporabno in gradbeno dovoljenje.

V spodnji fotogaleriji si lahko ogledate dnevno sobo, kuhinjo in balkon.

Stanovanje je bilo delno prenovljeno. Leta 2007 so bila zamenjana okna, leta 2014 parket, leta 2020 je bila prenovljena kopalnica. Kljub temu stanovanje – seveda če bo družina imela dovolj denarja – potrebuje celovito prenovo. Verjetno ni treba menjati električne in vodne napeljave, parket bi najverjetneje lahko le pobrusili in polakirali, najverjetneje pa ni treba takoj prenoviti kopalnice in stranišča.

Prenovo oziroma sanacijo potrebuje balkon, vendar bodo strošek pokrili vsi stanovalci prek rezervnega sklada zgradbe.

Stanovanje se prodaja opremljeno.

Kako bi lahko bilo videti stanovanje po prenovi, si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji. Vizualizacije so pripravili pri nepremičninski agenciji Baza, ki stanovanje prodaja.

Zgradba bo v prihodnjih letih štela že častitljivih 50 let. Leta 2004 so na zgradbi obnovili streho, leta 2009 pa fasado. Vendar določeni izzivi – značilni za starejše bloke – ostajajo, kar se odraža tudi na analiziranem stanovanju. Čeprav je bila streha sanirana, pa od nekod prodira voda, kar se pozna na balkonu stanovanja. Popravilo je predvideno in denar zanj naj bi bil v skladu zgradbe, v načrtu je tudi sanacija vseh prizadetih stanovanj.

Za pomoč pri ocenjevanju različnih tveganj – kot sta potresna in poplavna varnost – smo se obrnili na Zavarovalnico Triglav. Kako pri zavarovalnici ocenjujejo varnost lokacije in zgradbe, si lahko ogledate v spodnji grafiki. "Na podlagi uradnih podatkovnih zbirk in zavarovalnici znanih preteklih škodnih primerov je na naslovu Puhove ulice relativno nizko tveganje za pojav toče, poplave in udara strele, a relativno visoko tveganje za potres," je pojasnil prevzemnik tveganja požarnih in tehničnih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav Davor Krušvar.

Po izkušnjah Zavarovalnice Triglav se je poleti 2023 na podlagi katastrofalnih poplav v Sloveniji izkazalo, da zavarovanci ne poznajo dobro zavarovanja svojih nepremičnin ter niso v zadostni meri seznanjeni, katere nevarnosti imajo zavarovane in za kako visoke zavarovalne vsote. "Zato smo spomladi 2024 v digitalni poslovalnici i.triglav razvili edinstveno funkcionalnost Ocena tveganja, s pomočjo katere lahko uporabniki preverijo, kakšna je izpostavljenost njihove nepremičnine različnim naravnim pojavom," je razložil Krušvar.

Foto: Zavarovalnica Triglav

V spodnji fotografiji si lahko ogledate zgradbo od zunaj in znotraj.

Lastnika za stanovanje pričakujeta 330 tisoč evrov, kupec pa mora plačati tudi davek na promet nepremičnin v višini dveh odstotkov, torej še dodatnih 6.600 evrov. Skupaj bo novi lastnik moral odšteti 336.600 evrov oziroma 4.552 evrov za kvadratni meter bivalne površine.

Je cena, ki jo pričakuje lastnica, primerna dogajanju na trgu?

Na začetku poglejmo, kako vrednost stanovanja in garaže ocenjujejo na Gursu in pri analitičnem podjetju Arvio.

Gursova ocena vrednosti stanovanja: 270.000 evrov (3.658,53 €/m² bivalne površine)

Ocena vrednosti stanovanja podjetja Arvio: 290.682,15 evra (3.938,78 €/m² bivalne površine)

Iskanje odgovora nadaljujmo pri pregledu transakcij s stanovanji na tem naslovu. S pomočjo aplikacije Trgoskop 3 smo preverili, koliko stanovanj je od 1. januarja 2020 do danes menjalo lastnike in za kakšen denar. Analizirali smo transakcije v blokih na Puhovi ulici (od hišne številke ena pa do 16). Kot razkrivajo podatki v spodnji tabeli, je bilo v zadnjih petih letih 30 transakcij s stanovanji na tej ulici.

V spodnji fotografiji si lahko ogledate spalnico in oba kabineta.

Fotogalerija 1 / 9 / 9

Kot smo že omenili na začetku članka, imata starša naše fiktivne družine prihranjenih 50 tisoč evrov in oba imata redno zaposlitev za nedoločen čas. Oba vsak mesec dobita izplačilo od delodajalca v višini 1.700 evrov, v zadnjih 12 mesecih sta oba starša dobila tudi 2.500 evrov regresa in petsto evrov božičnice. Drugih prihodkov nimata. Za stanovanje bi morala z vsemi stroški odšteti 336.600 evrov.

Si družina lahko privošči stanovanje na Puhovi ulici 1?

Za primer izračuna kredita za Siolovo družino smo povprašali OTP banko, ki nudi tudi najem namenskega stanovanjskega kredita, zavarovanega s hipoteko. Pri OTP banki so poudarili, da bi za stanovanje na Puhovi ulici starša morala prispevati 20 odstotkov vrednosti stanovanja, torej 66 tisoč evrov. Posledično bi oba potrebovala skupaj 264 tisoč evrov kredita oziroma 132 tisoč evrov vsak.

"Par, ki ima povprečen priliv 1.950 evrov (plača+regres+božičnica) in nobenih drugih obveznosti z naslova kredita ali leasinga, ima lahko največjo mesečno anuiteto v višini 975 evrov," so pojasnili pri OTP banki. Za Siolovo družino so pripravili dva izračuna: za rok odplačevanja 180 mesecev (15 let) in 240 mesecev (20 let).

Če bi vsak od staršev najel 132 tisoč evrov kredita, ki bi ga odplačevala 180 mesecev, bi:

pri fiksni obrestni meri v višini treh odstotkov anuiteta znašala 911,57 evra,

pri spremenljivi obrestni meri trimesečni Euribor +1,25 odstotka anuiteta znašala 949,23 evra. Pri izračunu na dan 2. april 2025 je bila uporabljena spremenljiva obrestna mera 3,586 odstotka, izračunana na osnovi referenčne obrestne mere 3 mesečni Euribor v višini 2,336 odstotka in pribitka v višini 1,25 odstotka.

Če bi isti znesek kredita razdelili na 240 mesecev, bi

pri fiksni obrestni meri v višini 3,20 odstotka anuiteta znašala 745,35 evra,

pri spremenljivi obrestni meri trimesečni Euribor +1,30 odstotka pa bi anuiteta znašala 774,80 evra. Pri izračunu na dan 2. april 2025 je bila uporabljena spremenljiva obrestna mera 3,636 odstotka, izračunana na osnovi referenčne obrestne mere trimesečni Euribor v višini 2,336 odstotka in pribitka v višini 1,30 odstotka.

Ker imata starša le 50 tisoč evrov prihrankov, hkrati pa morata pri nakupu pokriti tudi 6.600 evrov davka, jima za nakup stanovanja torej zmanjka 22.600 evrov. Ni težava, da nista kreditno sposobna, temveč da nimata dovolj prihrankov za lastno udeležbo pri nakupu.

Okolica bloka je družinam prijazna. Čez Vojkovo cesto so na voljo sprehajalne poti in prostor za rekreacijo. V neposredni bližini bloka so med drugim vrtci, Mercator, Lidl in avtobusne postaje LPP.

Prednosti stanovanja

V bližini – največ deset minut hoje – je bolj ali manj vsa potreba infrastruktura (vrtci, trgovine ...).

Zgradba je relativno potresno varna.

Stanovanje deluje udobno in prostorno.

Stanovanje je štirisobno – vsak otrok ima lahko svojo sobo.

Slabosti stanovanja

Družina si stanovanja ne more privoščiti.

Stanovanje nima lastniškega parkirnega mesta.

Stanovanje ni dostopno starejšim osebam.

Nekateri prostori nujno potrebujejo prenovo.

Stanovanje ni na voljo takoj po nakupu. Lastniki namreč še iščejo novo stanovanje.

Končna odločitev



Siolova družina si stanovanja ne more privoščiti. Posledično svoje sanjsko stanovanje v Ljubljani išče naprej.