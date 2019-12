Ugoden telefon, ki se kosa z velikani

Kolikor vidimo, da. Če pogledamo globlje v nastavitve, najdemo, da je celo šifra obeh telefonov enaka. Kaj je torej razlog za to? Je eden redkih telefonov proizvajalca Huawei v 2019, ki podpira Googlove aplikacije.

Serija telefonov Nova je bila najprej namenjena azijskemu trgu, a tam je podpora Googlovih aplikacij bistveno manj pomembna kot na evropskem.

Predstavitev pametnega telefona Huawei Nova 5T

Estetski z vsakega kota

Kljub svoji nizki ceni Nova 5T na prvi pogled ne razočara. Sijoča zadnja stran je postala nekakšen prepoznavni znak letošnjih Huawei in Honor telefonov. Najhitreje opazimo luknjo za sprednjo kamero v zgornjem levem kotu zaslona, ki je med uporabo niti ne opazimo, ter četrto kamero na zadnji strani, ni pa takoj jasno, kje se skriva gumb za vklop.

Moramo priznati, da nam je vzelo nekaj sekund, preden smo se zavedali, da je stranski čitalec za prstni odtis ob enem tudi gumb za vklop oziroma za zaklep zaslona.

Svetleča zadnja stran je postala Huaweijev prepoznani znak. Foto: Kristjan Kovač

Prstni čitalec in gumb obenem?

Takšno implementacijo smo že zasledili v nekaj Honorjevih telefonih ter tudi v letošnjem Samsungu Galaxy S10e in nedvomno bi bili veseli še kakšnega proizvajalca, ki vključi to funkcijo. Poleg tega, da prihrani prostor ob strani, je tudi precej priročno imeti oboje na enaki lokaciji, saj palec udobno počiva malo pod njim.

Neverjetna hitrost in priročnost gumba v enem. Foto: Kristjan Kovač

Pojavi pa se malo nepričakovana težava. Na telefonu namreč nismo mogli zlahka dostopati do zaklenjenega zaslona, saj se je telefon takoj, ko smo se dotaknili čitalca, odklenil. Zaklenjenega zaslona nismo posebej pogrešali, saj smo bili z bliskovitim odklepanjem mnogo bolj zadovoljni. Prav zares je treba poudariti, kako hiter je čitalec prstnih odtisov, sploh če imamo v mislih ceno telefona.

Imamo tudi možnost odklepanja z obrazom, ki deluje dokaj dobro, a telefon boste že odklenili, preden ga sploh povlečete iz žepa.

Baterija se ni vdala tudi po celem dnevu uporabe Neutrudna baterija tudi po šestih urah neprestane uporabe. Foto: Kristjan Kovač

Primerjava Nove 5T in dražjih telefonov se nadaljuje. Za takšno ceno redkokje najdete telefon z 3750 mAh veliko baterijo, še manj pa tako dobro optimizirano.

Tudi po celodnevni uporabi smo se vrnili domov z najmanj 40 % polno baterijo, z malo zmernejšo uporabo pa ga čez noč sploh nismo polnili, naslednji dan pa smo ga lahko še vedno brez strahu uporabljali. Tudi polnjenje je precej hitro, ampak dandanes standardno.

Pri fotoaparatu cena postane bolj očitna

Nova 5T na papirju ne razočara: glavni senzor z velikostjo 48MP, trije standardni objektivi in ena kamera za makrofotografijo. Telefon bi moral biti vrhunski fotograf, a na žalost tu precej razočara. Največji krivec niso same specifikacije, ampak Huaweieva programska oprema.

Vsak, ki ima Huawei telefon, vam lahko pove, da so fotografije vedno nekako mehke in celo zamazane v slabših svetlobnih pogojih, prav tako so barve navadno precej sprane.

Fotografije, narejene s pametnim telefonom Huawei Nova 5T.

Enako je pri Novi 5T. Kot že rečeno, so fotografije zamazane v vseh primerih, razen najbolj idealnih svetlobnih pogojih. V le-teh je fotoaparat povprečen, kar pa (glede na ceno) ni konec sveta. Na žalost tudi 48MP senzor ne pripomore veliko, saj sta količina detajlov in ostrina, ki jo z njim pridobimo, zanemarljivi, sploh če upoštevamo velikosti fotografij in dolg čas shranjevanja (tudi do desetih sekund od zajema do pogleda). In če to ni dovolj, moramo način za fotografiranje s polnim senzorjem vsakič izbrati v nastavitvah. Na kratko, fotografije bi lahko bile boljše.

4 kamere, ki pa ne prepričajo. Foto: Kristjan Kovač

Avtofokus prijetno preseneti

Da ne bomo tako negativni, makrokamera je zanimiva. S fokus razdaljo samo štirih centimetrov se lahko objektu zares približamo in ujamemo detajle. Prav tako je avtofokus izvrsten, natančen in hiter. Tudi kakovost navadnih fotografij se drastično izboljša, če fotografiramo stvari bolj od blizu namesto npr. pokrajine. Video je prav tako na povprečnem nivoju.

Lesk zadnje strani je zelo privlačen, ampak magnet za prstne odtise. Foto: Kristjan Kovač

Kaj še lahko pričakujemo od tako ugodnega telefona?

Torej, Huawei Nova 5T preseneča na skoraj vseh frontah, na nekaterih pozitivno, na drugih malo manj. Na primer zvočniki so tihi in krhki, ima pa tehnologijo voLTE, ki omogoča odlično kakovost klicev.

Dobrodošel je tudi adapter za slušalke, ki je priložen v škatli. Kakovost zaslona je na dovolj visokem nivoju, da je ni treba posebej izpostavljati. Prav tako so pri Huawei z EMUI 9 izboljšali uporabniško izkušnjo, ki pa bo postala še boljša s prihajajočim EMUI 10 (sicer že naložen na najnovejših Huawejevih napravah). Ta naj bi svojo pot do 5T našel enkrat v decembru.

Ta trenutek si drznemo reči, da je Huawei Nova 5T (skupaj z Honor 20) najboljši v razmerju med kakovostjo in ceno na slovenskem trgu. Če vas fotografiranje na telefonu ne skrbi, potem je Nova 5T praktično edina razumna izbira.

Kljub velikosti dokaj lepo leži v roki. Foto: Kristjan Kovač

Kaj nam je bilo všeč? - zgled,

- cena,

- baterija,

- čitalec prstnih odtisov.