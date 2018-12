Soliden pametni telefon v premijski podobi

Če iščete lep in cenovno ugoden pametni telefon srednjega razreda za vsakdanja opravila ter niste odvisni od najhitrejšega procesorja in razkošja delovnega pomnilnika, ima tudi blagovna znamka Nokia novega resnega kandidata.

V najvišjem razredu pametnih telefonov še vedno čakamo tistega znamke Nokia, ki se bo lahko pomeril z letošnjimi paradnimi konji Samsunga, Huaweia in Appla (to naj bi bila Nokia 9).

Medtem pa je podjetje HMD Global, ki si zdaj lasti blagovno znamko Nokia za mobilne telefone, na evropski trg poslalo prenovljeno različico svoje sedmice (nadgradnja modela Nokia 7 Plus je najbrž še na poti), ki želi zase odščipniti čim večji kos pogače v srednjem razredu. Tistem razredu, kjer so uporabniki, ki ne potrebujejo vseh današnjih dobrot pametnih telefonov, a si jih vendarle želijo čim več ob čim nižjem strošku.

Že standardna pomembna prednost vseh telefonov Nokia, ki prihajajo iz hiše HMD Global, je sodelovanje v Googlovem programu Android One. Foto: Bojan Puhek

Ker pa je ravno v tem srednjem cenovnem razredu - to je nekje od 300 do 500 evrov redne maloprodajne cene -, največji dren velikih in malih, bolj in manj znanih proizvajalcev pametnih telefonov, si je Nokia s tem zastavila kar zahtevno nalogo, kako izstopati iz množice. Poglejmo, kako se je tega lotila.

Oblika in dizajn kot v višjem razredu

Ko pogledamo zunanjo podobo pametnega telefona Nokia 7.1, najprej pomislimo, da gre za pametni telefon višjega razreda. Zasnova, ki temelji na steklu in aluminiju, takoj ustvari vtis premijske naprave (a s tem žal tudi nabira prstne odtise, proti čemur niso imuni niti najdražji pametni telefoni z ohišjem iz podobnih materialov).

Za napajanje in podatkovno povezljivost ima Nokia 7.1 vmesnik USB-C, ki je pri novih pametnih telefonih standard. Niso se odločili za starejši vmesnik micro USB, ki ga nekateri proizvajalci še vedno izberejo za telefone srednjega in nižjega razreda, a so vendarle ohranili nekaj iz preteklosti, kar bo razveselilo precej uporabnikov – analogni 3,5-milimetrski vhod za slušalke najdemo na desni strani zgornje stranice telefona.

Če iščete lep in cenovno ugoden pametni telefon srednjega razreda za vsakdanja opravila ter niste odvisni od najhitrejšega procesorja in razkošja delovnega pomnilnika, je nov pametni telefon Nokia 7.1 resen kandidat. V Sloveniji je njegova prodaja stekla prve dni decembra. Foto: Bojan Puhek

Android One ni samo za šibkejše telefone

Že standardna pomembna prednost vseh telefonov Nokia, ki prihajajo iz hiše HMD Global, je sodelovanje v Googlovem programu Android One. To pomeni, da (z zelo redkimi izjemami) ni prednameščenih programov ali sprememb uporabniškega vmesnika, tako vitek operacijski sistem pa ob enakih strojnih zmogljivostih naprav jamči hitrejše delovanje.

Nikakor pa ne gre zanemariti tega, da udeležba v programu Android One pomeni tudi hitrejši prejem nadgradenj in varnostnih popravkov ter tudi precej dolgo zajamčeno obdobje programskega vzdrževanja – dve leti za nadgradnje operacijskega sistema ter tri leta za varnostne popravke in posodobitve.

Z izjemo dveh tipk na desni strani vsa interakcija poteka prek zaslona in "mehkih" tipk na zaslonu. Foto: Bojan Puhek

Verjetno eden najboljših zaslonskih prikazov v svojem cenovnem razredu

Nokia 7.1 se lahko pohvali s tem, da je prvi pametni telefon s tehnologijo prikaza PureDisplay, ki med drugim podpira videovsebino HDR ter zagotavlja žive barve in močan kontrast zaslonske slike. Upali bi si trditi, da je to še ena ključna lastnost, ki močno prispeva k premijskemu vtisu najnovejše Nokijine sedmice.

Zaslon z razmerjem 19:9 premore ločljivost Full HD+ (1080 x 2280 pik) in gostoto 431 pik na palec, njegova diagonala pa meri 5,84 palca (14,8 centimetra) oziroma malo manj, če se odločimo skriti zarezo (notch), kjer na vrhu zaslona domuje sprednja kamera, ter s tem tisti del levo in desno od nje nadomestiti z območjem za notifikacijo.

Nokia 7.1 se lahko pohvali s tem, da je prvi pametni telefon s tehnologijo prikaza PureDisplay, ki med drugim podpira videovsebino HDR ter zagotavlja žive barve in močan kontrast zaslonske slike. Foto: Bojan Puhek

Dokazano najnovejša različica operacijskega sistema

Ko smo povsem novega preizkušanca z oznako Nokia 7.1 prvič pognali, nam je že v drugem ali tretjem koraku in še preden smo lahko prvič pogledali domači zaslon, ponudil nadgradnjo operacijskega sistema.

Približno četrt ure pozneje se je začetna namestitev telefona ponovno pognala in nekaj minut pozneje nas je dočakala delujoča deveta različica Androida z varnostnimi popravki tekočega meseca. Ob udeležbi v programu Android One seveda manj nismo pričakovali.

Oblikovna zasnova pametnega telefona Nokia 7.1, ki temelji na steklu in aluminiju, takoj ustvari vtis premijske naprave. Foto: Bojan Puhek

Za skromno doplačilo občutno več pomnilnika in shrambe

Osemjedrski procesor Qualcomm Snapdragon 636 s taktom 1,8 gigaherca v pametnem telefonu Nokia 7.1 gotovo ni v razredu dirkalnikov, a bi moral načeloma zadoščati za večino vsakdanjih opravil, ki ne zahtevajo intenzivne grafike ali nenavadno velikega števila hkrati delujočih aplikacij. Včasih se sicer zdi, da odzivnost ni najbolj poskočna, a je gotovo ne smemo primerjati s telefoni, ki jih poganjajo procesorski silaki.

Naš preizkušanec, katerega priporočena maloprodajna cena v Sloveniji (brez ugodnosti operaterjev ob vezavi naročniškega razmerja) je 369 evrov, se je namenskemu programu za ugotavljanje lastnosti identificiral z 2.731 megabajtov delovnega pomnilnika (RAM), ima pa skupaj z operacijskim sistemom 32 gigabajtov shrambnega prostora.

To so nekatere lastnosti pametnega telefona Nokia 7.1. Foto: Bojan Puhek

Za 20 evrov več je na voljo različica s štirimi gigabajti in dvakrat več, torej 64 gigabajti, shrambnega prostora. Kar lepa pridobitev za en moder evrski bankovec. Pri obeh zmogljivostnih različicah pa bomo v Sloveniji lahko izbirali med polnočno modro in sijajno jekleno barvo.

V srednjem razredu nekaj dobite, nečesa pa ne

Pri pametnih telefonih srednjega razreda seveda ne moremo pričakovati prav vseh dobrot, ki jih imajo najzmogljivejši (in zato tudi najdražji). Zato brez razočaranj, ker ni brezžičnega napajanja, je pa zato tu hitro napajanje, ki mu v pol ure uspe zagotoviti dovolj elektrike za več ur nadaljnjega dela.

Optiko na kameri zadnje strani pametnega telefona Nokia 7.1 podpisuje nemški Zeiss, ki s podjetjem HMD Global, lastnikom blagovne znamke Nokia za mobilne telefone, intenzivno sodeluje tudi pri večini drugih pametnih telefonov te blagovne znamke. Foto: Bojan Puhek

Tu je še čitalnik prstnih odtisov na zadnji strani telefona, ki je lepo dostopen in deluje zanesljivo, vendar pa glejte, da se ne boste na lastni koži prepričali o odsotnosti uradne vodoodpornosti.

Zelo dobra kamera na dnevni svetlobi, pri pomanjkljivi osvetljenosti pa primerna svojemu razredu

Razlika med najzmogljivejšimi pametnimi telefoni in tistimi iz srednjega razreda se običajno zelo hitro opazi prav pri kamerah oziroma fotoaparatih. Ko gre za nočne fotografije, nikakor ne morete pričakovati, da bodo fotografije, narejene s telefonom Nokia 7.1, povsem primerljive s tistimi, narejenimi z najdražjimi samsungi, huaweii in jabolki. A kot lahko preverite v galeriji, so fotografije, ki jih ustvari Nokia 7.1, vendarle dovolj dobre. Pri dobrih svetlobnih pogojih so razlike glede na najdražje še manjše.

Tistim, ki jim privzete nastavitve kamere pametnega telefona Nokia 7.1 ne zagotavljajo želenih fotografij, bo prav prišel način dela Pro, kjer lahko sami nastavljajo parametre snemanja. Foto: Bojan Puhek

Zasluge za to imata gotovo (tudi) optika in znanje o algoritmih za obdelavo fotografij iz hiše Zeiss, ki je že tradicionalni zaveznik pametnih telefonov Nokia. Zeissovo optiko najdemo v obeh fotoaparatih na zadnji strani, tako na primarnem z ločljivostjo 12 milijonov pik in odprtino zaslonke f/1.8 kakor tudi na tistem za globinsko zaznavanje, katerega ločljivost je pet milijonov pik.

Na sprednji strani je fotoaparat, katerega ločljivost je osem milijonov pik. Tistim, ki jim privzete nastavitve ne zagotavljajo želenih fotografij, pa bo prav prišel način dela Pro, kjer lahko sami nastavljajo parametre snemanja. Če bi imel še optično stabilizacijo … A kot smo že dejali, v srednjem razredu le ne moremo imeti vsega.

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Fotografije, posnete s privzetimi nastavitvami kamere/fotoaparata na zadnji strani pametnega telefona Nokia 7.1

Zdi se nam celo, da so kljub lepemu in živahnemu prikazu na zaslonu pametnega telefona Nokia 7.1 na računalniškem zaslonu videti še živahnejše. Presodite lahko kar sami.

Akumulator je najbolj očiten kompromis

Akumulator (baterija) na pametnem telefonu Nokia 7.1 ima zmogljivost 3.060 miliamperskih ur, kar mora ob povprečni vsakdanji uporabi brez težav zdržati od jutra do večera in še kakšno uro.

A če boste intenzivno uporabljali GPS, internetno povezavo, fotoaparat oziroma kamero, predvajanje videovsebin ali še kaj drugega, se lahko zgodi, da bo v popoldanskih urah zunanji akumulator (Power Bank) vaš zelo velik prijatelj.

Pametni telefon Nokia 7.1

Dimenzije: 149,7 x 71,2 x 8 milimetra (dodatni milimeter debeline za kameri na zadnji strani)

Masa: 160 gramov

Zaslon: PureDisplay Full-HD+, diagonala 5,84 palca (14,8 centimetra), gostota 431 pik na palec, IPS LCD s podporo HDR10, svetilnost 450 nitov, razmerje stranic 19:9, zareza (Notch), steklo Gorilla Glass 3

Procesor: osemjedrski Qualcomm Snapdragon 636, takt 1,8 gigaherca

Pomnilnik: LPPDDR4x, tri ali štiri gigabajte (odvisno od izvedbe)

Shrambni prostor: 32 ali 64 gigabajtov (odvisno od izvedbe), nadgradljivo do 400 gigabajtov s pomnilniško kartico microSD

Operacijski sistem: Android 9 (Pie), Android One

Kameri zadaj: glavna z ločljivostjo 12 milijonov pik, samodejnim ostrenjem in odprtino zaslonke f/1.8, sekundarna za zaznavanje globine z ločljivostjo pet milijonov pik in odprtino zaslonke f/2.4

Kamera spredaj: ločljivost osem milijonov pik, odprtina zaslonke f/2.0

Povezovanje: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GPS/AGPS+GLONASS, NFC, 3,5-milimetrski vhod za slušalke, vmesnik USB Type-C (USB 2.0), Dual SIM (če pomnilniška kartica microUSB ni v rabi)

Akumulator: zmogljivost 3060 miliamperskih ur, hitro polnjenje (18 wattov)

Cena: 369 evrov za osnovno različico in 389 evrov za različico z dodatnim gigabajtom delovnega pomnilnika in dodatnih 32 gigabajtov shrambnega prostora

Sklepna beseda

Nova Nokia 7.1 je dostojen tekmec v zelo zahtevnem (lahko bi rekli tudi zasičenem) srednjem cenovnem razredu pametnih telefonov. Izstopa s svojo premijsko obliko, izkušnjo pristnega operacijskega sistema Android, lepim in preglednim zaslonom ter še čim.

Ta pametni telefon je zelo primeren za srednje zahtevne uporabnike, kajti zahtevnejši, predvsem pa vneti ljubitelji grafično zahtevnejših iger na mobilnih telefonih, bodo pogrešali moč in še nekatere dobrote, rezervirane za tiste, ki bodo globlje segli v žep.

Čitalnik prstnih odtisov je umeščen na zadnjo stran telefona, svoje naloge pa opravlja hitro in zanesljivo. Foto: Bojan Puhek

Škoda le, da akumulator ni malo bolj vzdržljiv. Ne menimo, da zelo zaostaja za svojimi neposrednimi tekmeci, a vendarle … Za srednje zahtevno uporabo mu en cel dan brez vtičnice sicer ne bi smel delati preglavic, a če bi bil bolj neodvisen, bi to gotovo še okrepilo dober splošni vtis.

Kljub svojim manjšim pomanjkljivostim ponuja v svojem cenovnem razredu Nokia 7.1 zelo dobro razmerje svojih značilnosti in cene. Številnim uporabnikom bo omogočil več, kot potrebujejo, in to za ceno, ki jim ne bo zrušila proračuna. Nekajkrat dražji pametni telefoni namreč niso nujno tolikokrat boljši.

Kaj nam je bilo všeč:

- elegantna oblika z ohišjem iz stekla in kovine,

- lep zaslonski prikaz, ki ni samoumeven za pametne telefone srednjega razreda,

- prednosti programa Android One (hitrejši prejem nadgradenj in varnostnih popravkov, zajamčeno obdobje programskega vzdrževanje, pristen androidski uporabniški vmesnik brez odvečnih prednameščenih programov).

Kaj nam ni bilo všeč:

- akumulator (baterija) bi lahko zdržal dalj časa.