Samsung Galaxy S21 FE 5G: med srednjim in najvišjim razredom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Namen serije FE je za nekoliko nižjo ceno ponuditi skoraj vse premijske dobrote izvirne serije S – z drugimi besedami, cenovno približati premijske Samsungove pametne telefone s čim manjšimi odrekanji.

Premiera v Las Vegasu

Samsung Galaxy S21 FE 5G prihaja skoraj celo leto po premieri serije S21, saj so ga prvič uradno predstavili v prvih dneh letošnjega leta na sejmu potrošniške elektronike CES 2022 v Las Vegasu.

Ne moremo se izogniti vtisu, da je to nekoliko pozno, ker v manj kot dveh mesecih pričakujemo že novo serijo S22. Morda je lahko tolažba, da je zaradi tega zamika na novincu že ob nakupu nameščen najnovejši operacijski sistem Android 12 (in čez njega Samsungov uporabniški vmesnik One UI 4.0).

Bomo pa ta terminski pomislek zdaj pustili ob strani in pogledali, kaj novinec, katerega priporočena redna maloprodajna cena znaša 749,90 evra (za različico s šestimi gigabajti pomnilnika in 128 gigabajti shrambnega prostora), prinaša, in kaj ga, poleg kakšnega evrskega stotaka pri redni priporočeni maloprodajni ceni, ob zagonu loči od osnovnega modela v zdaj že lanski seriji telefonov Samsung Galaxy S21.

V Sloveniji je Samsung Galaxy S21 FE 5G na voljo v treh barvnih odtenkih – sivka, bela in grafitna. Foto: Gaja Hanuna

Veliko podobnosti z vzornikom

V Sloveniji je Samsung Galaxy S21 FE 5G na voljo v treh barvnih odtenkih – sivka, bela in grafitna. Procesor je enak kot pri telefonu Samsung Galaxy S21, zaslona imata enako odlično sliko, s katero nas Samsung – zlasti pri srednjem in višjem razredu – razvaja že nekaj časa, oba imata enako podporo za mobilna omrežja pete generacije ter delujeta zanesljivo in hitro.

Tudi sprednji strani imata skoraj enaki, novinec je sicer slabih deset gramov težji, deloma zato, ker ima tudi nekoliko večji zaslon. Oba se ponašata z ločljivostjo FHD Plus in uporabljata tehnologijo Dynamic AMOLED.

V zavojčku ob nakupu ni polnilca, kar je zdaj trend celo pri najdražjih telefonih. Foto: Gaja Hanuna

Soliden vir moči

Zmogljivost akumulatorja (ki mu večina fizikalno ne povsem ustrezno reče baterija) je pri telefonu Samsung Galaxy S21 FE celo višja kot pri modelu Samsung Galaxy S21 (brez FE) – pri prvem je 4.500 miliamperskih ur, pri drugem pa štiri tisoč miliamperskih ur.

Ta razlika pride seveda prav tako pri vzdržljivosti že omenjenega, nekoliko večjega zaslona novinca kot pri osvežitvi njegove slike 120-krat v sekundi (dinamično osveževanje bi vzdržljivosti gotovo pomagalo). Dveh dni posamezno polnjenje pri intenzivni rabi morda le ne bo vedno preživelo, a nam je med preizkusom po enem dnevu od polnjenja merilec še vedno kazal dobrih 30 odstotkov moči.

Spodnja stran pametnega telefona Samsung Galaxy S21 FE 5G Foto: Gaja Hanuna

Samsung Galaxy S21 FE podpira tako žično kot brezžično polnjenje, a ne z največjimi hitrostmi, ki jih danes že poznamo. Med pluse pripisujemo tudi podporo za povratno brezžično polnjenje (Wireless Reverse Charging).

Trojna kamera zadaj

Samsung Galaxy S21 FE ima na svoji zadnji strani trojno kamero. Tu najdemo prvi kompromis novinca glede na izvirni S21, ki lahko snema video z ločljivostjo 8K: Samsung Galaxy S21 FE premore "le" 4K UHD.

Samsung Galaxy S21 FE ima na svoji zadnji strani trojno kamero. Foto: Gaja Hanuna

Naslednji kompromis je, da se pri modelu FE ponekod na zadnji strani pojavlja plastika, medtem ko te pri izvirnih telefonih serije Galaxy S21 ni. Pač, nekje je treba prihraniti.

Ločljivost ne pove vsega

Razlika je tudi glede ločljivosti telefoto leče, ki je pri novincu občutno manjša – osem milijonov pik namesto 64 milijonov – a to še ne pomeni, da je osemkrat slabša, kajti še vedno omogoča trikratno povečavo.

Po drugi strani pa ima sprednja kamera na modelu FE večjo ločljivost (32 milijonov pik) od standardnega S21 (deset milijonov pik), a to ne pomeni, da je ta model toliko boljši, kot nakazuje razmerje teh golih podatkov.

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Dimenzije: 155,7 x 74,5 x 7,9 milimetra

Masa: 177 gramov

Ohišje: spredaj steklo (Gorilla Glass Victus), zadaj plastika, aluminijski okvir, odpornost na vodo in prah po standardu IP68

Zaslon: premer 6,40 palca (16,3 centimetra), Dynamic AMOLED 2X, osveževanje 120 hercev, HDR10+, ločljivost 1080 x 2400 pik, razmerje slike 20 : 9

Pomnilnik: šest gigabajtov

Shrambni prostor: 128 gigabajtov

Operacijski sistem: Android 12 z uporabniškim vmesnikom One UI 4

Kamera zadaj: glavna (širokokotna) z ločljivostjo 12 milijonov pik (f/1.8, 26 milimetrov, Dual Pixel PDAF, optična stabilizacija slike – OIS, ultraširoka z ločljivostjo 12 milijonov pik (f/2.2, 13 milimetrov, 123 stopinj), telefoto z ločljivostjo osem milijonov pik (f/2.4, 76 milimetrov, PDAF, trikratna optična povečava)

Kamera spredaj: ločljivost 32 milijonov pik (f/2.2, 26 milimetrov)

Akumulator: zmogljivost 4.500 miliamperskih ur, žično polnjenje (25 wattov), brezžično polnjenje (15 wattov), brezžično povratno polnjenje

Vmesniki: optični čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom, NFC, GPS, Wi-Fi 4/5/6, Bluetooth 5.0, 5G, USB-C

Cena: 749,90 evra (priporočena redna maloprodajna cena brez ugodnosti pri operaterju)

Samsung Galaxy S21 FE podpira tako žično kot brezžično polnjenje, a ne z največjimi hitrostmi, ki jih danes že poznamo. Foto: Gaja Hanuna

Minus dve odprtini

Samsung Galaxy S21 FE je v primerjavi s predhodnikom Samsung Galaxy S20 FE izgubil razširitveno režo za pomnilniško kartico microSD, s katero bi lahko povečal shrambni prostor po nakupu. Trend odstranjevanja te možnosti z novih pametnih telefonov se torej nadaljuje.

Enako z mobilnih telefonov izginjajo 3.5-milimetrski analogni vhodi za slušalke, zato bo tudi pri tem telefonu uporabnikom slušalk potreben vmesnik za USB-C ali slušalke Bluetooth. Ne enega ne drugega ne bo v zavojčku ob nakupu, ravno tako ne polnilca, kar je tudi nov trend celo pri najdražjih telefonih.

Samsung Galaxy S21 FE je v primerjavi s predhodnikom Samsung Galaxy S20 FE izgubil razširitveno režo za pomnilniško kartico microSD Foto: Gaja Hanuna

Sklepna beseda

Pametni Samsung Galaxy S21 FE ne prinaša nič novega; je pa njegova glavna prednost v tem, da je skoraj enak lanskemu premijskemu modelu Samsung Galaxy S21, vendar je za dobrega evrskega stotaka cenejši. Za to (sicer ne ravno nizko) ceno pa je ta telefon, vendarle, zelo dobra izbira.

Škoda le, da ni prišel na trg kakšen mesec prej, ker bi se Samsung Galaxy S22, ki prihaja kmalu, lahko hitro izkazal za njegovega največjega tekmeca.

Kaj nam je bilo všeč:

- glede na dražji lanski pametni telefon Samsung Galaxy S21 pa razen cene med telefonoma ni večjih razlik,

- dobro razmerje med (visoko) zmogljivostjo in (srednje visoko) ceno,

- zaslon že tradicionalno navdušuje.

Kaj nam ni bilo všeč:

- osveževanje zaslona telefona ni dinamično, visoka frekvenca pa ni "najprijaznejša" do akumulatorja,

- telefon smo pričakovali prej (kar bi bilo tudi bolje za njegov tržni preboj).