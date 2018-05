Samsung Galaxy A6+ (2018): Vreden razmisleka, če želite prihraniti več stotakov

Prvi vtisi: Samsung Galaxy A6+ (2018)

Samsung pri pametnem telefonu Samsung Galaxy A6+ (2018) ni skoparil z orodji, filtri, načini in drugimi pripomočki, ki pomagajo vsem tistim, ki ne marajo samo pritisniti sprožilca, na njihovi poti do ustvarjalnega izražanja. Foto: Bojan Puhek

Serija pametnih telefonov Samsung Galaxy A je sprva poznala samo lihe številke (spomnimo se modelov A3, A5 in A7 z ustreznimi vsakoletnimi prenovami), šele pred kratkim pa smo dobili prvo sodo številko: A8. Tokrat je Samsung izbral še eno sodo številko: šestico. In to v dveh izvedbah: Samsung Galaxy A6 (2018) in Samsung Galaxy A6+ (2018).

Če si Samsung Galaxy A8 predstavljamo kot svojevrstnega naslednika prejšnjih generacij A7, bi na približno enak način upravičili analogijo, da je Samsung Galaxy A6 pravzaprav naslednik generacije A5.

Plus predvsem za še eno kamero na hrbtni strani

Pri seriji Galaxy A smo se navadili, da je namenjena tistim, ki nimajo želje plačati cene premijskih telefonov, temveč si za svoj denar (po možnosti čim manj) želijo vendarle dobiti čim več tega, kar bo dano tistim, ki si privoščijo pametni telefon iz serije Galaxy S.

Tisto, kar že na prvi pogled loči pametni telefon Samsung Galaxy A6+ (2018) od njegovega najbližjega in enako starega rojaka, ki nima plusa v imenu, je (poleg nekoliko večjega zaslona) dvojna kamera na hrbtni strani. Foto: Bojan Puhek

Tako, kot smo pri pametnem telefonu Samsung Galaxy A8 videli nekaj skupnih točk z osmico serije S, tudi dvojček A6 in A6+ na nek način namiguje na neko podobnost med S9 in S9+ - v obeh parih ima tisti s plusom dvojno kamero, tisti brez plusa pa enojno.

Zaslon, ki ga imamo radi – pravzaprav zelo radi

V primerjavi z modelom A6 ima A6+, ki smo ga mi nekaj dni preizkušali, nekoliko večji zaslon, zmogljivejši procesor (oba sta sicer osemjedrna), večjo ločljivost zaslona, zmogljivejši akumulator in še kakšen bombonček, a sta si v marsičem drugem sicer precej podobna. Med drugim imata oba kljub razliki v velikosti skoraj enako razmerje zaslona in celotnega telefona: 75 odstotkov.

Obe šestici imata tisti jasen, lep, barvit, oster in kontrasten zaslon Super AMOLED, ki ga poznamo pri Samsungovih najboljših pametnih telefonih in ga je nemogoče ne imeti rad. Razmerje stranic zaslona na pametnem telefonu Samsung Galaxy A6+ (2018) je skladen z novim trendom in znaša 18,5:9.

Pametni telefon Samsung Galaxy A6+ (2018) bo pri nas na voljo v treh barvah: mi smo svoje prve vtise z njim zbirali s tistim v barvi sivke. Foto: Bojan Puhek

Vsakomur svoje

Toda nadaljnja primerjava s serijo S bi bila najbrž nekoliko nepoštena do šestice, ker bi razprava prišla do tega, česa A6 in A6+ nimata v primerjavi s S9 in S9+.

Res je, A6+ ni vododoporen in nima brezžičnega in hitrega polnjenja kot S9+, a je tudi bistveno cenejši. Koliko cenejši bo, pa nam pri Samsungu uradno še niso povedali, a se razna ugibanja sukajo pri ocenah, da bi lahko bil cenejši za najmanj polovico ali morda celo kakšne tri petine. Izvedeli bomo najpozneje konec maja ali v začetku junija, ko je predviden začetek prodaje obeh šestic v Sloveniji.

Video, posnet s pametnim telefonom Samsung Galaxy A6+ (2018)

Starih slušalk vam ni treba zavreči

Naš preizkušanec s plusom je imel svoje kovinsko in na vogalih zaobljeno ohišje v umirjeni barvi sivke, na voljo pa bo še tudi v vedno uglajeni črni in razkošni zlati barvi.

Pa še dobra novica za vse, ki pogosto poslušate glasbo s slušalkami s triinpolmilimetrskim vtičem: adapterja ne boste potrebovali, ker se v primerjavi z nekaterimi najnovejšimi telefoni temu priključku Samsung Galaxy A6+ ni odpovedal.

Dobra novica za vse, ki uporabljate sliušalke s 3,5-milimetrskim vtičem: adapterja ne boste potrebovali. Foto: Bojan Puhek

Orodja in igrače za drugačne in izvirne posnetke

Že v Barceloni smo na februarski predstavitvi novih devetk iz serije S slišali, da Samsungovi novi telefoni želijo z izboljšavami in novostmi uporabnikom olajšati in okrepiti možnosti osebnega (predvsem vizualnega) izražanja – poslanstvo, ki ga je deležen tudi A6+.

Ljubiteljem selfijev je na kožo pisana bliskavica tudi na sprednji strani – na primer za posnetke med nočno zabavo. Šestica se rada pohvali tudi s tem, da je šibka svetloba ne ovira pri nastanku dobrih fotografij – ker je slika vredna tisoč besed, preverite v galeriji posnetkov, opravljenih s A6+.

Fotografije, posnete s privzetimi nastavitvami kamer na pametnem telefonu Samsung Galaxy A6+ (2018). Dan je sicer bil dokaj siv in oblačen.

Tu je še obilje raznih učinkov, filtrov in drugih učinkov za tiste, ki jim preprosti pritisk na (virtualni) sprožilec ne zadošča. Dvojna kamera na hrbtni strani med drugim omogoča tudi snemanje videoposnetkov v ločljivosti Full HD.

Z obrazom preprosteje, s prsti pa varneje

Samsung Galaxy A6+ (2018) podpira razpoznavo obraza, ki je kot varnostna metoda (za zaklepanje zaslona) za uporabnike zagotovo zelo praktična, a jo je obenem izmed vseh biometričnih metod tudi najlažje prelisičiti.

Samsung Galaxy A6+ (2018) podpira odklepanje zaslona s prepoznavo obraza in s preverjanjem prstnega odtisa. Foto: Bojan Puhek

Veliko bolj zanesljiva je razpoznava prstnih odtisov, a je čitalnik prstnih odtisov zelo blizu kamere na zadnji strani. Kot smo že posvarili pri drugih pametnih telefonih z enako postavitvijo, bodite pripravljeni, da bo tudi pri A-jevi šestici plus objektiva kamer na hrbtni strani treba očistiti večkrat, dokler svojih prstov ne navadite, katera je prava pot zanje do bralnika prstnih odtisov.

Vsekakor pa je z vidika kar najboljše izrabe sprednje strani za zaslon dobro, da bralnik prstnih odtisov ne zaseda dragocenega sprednjega prostora. Zaslon pa, zlasti, ko vid začne z leti malo pešati, najbrž nikoli me more biti prevelik.

Bixby v vsak dom

Samsung dosledno veliko stavi na svojega digitalnega pomočnika Bixbyja in ga je potem, ko ga je z vsemi svojimi najnovejšimi priboljški vključil že pri A8, vgradil tudi v A6 in A6+.

Bixby nove generacije obljublja, da je veliko boljši od tistega Bixbyja, ki smo ga preizkusili pred dobrim letom in nam je takrat veliko obljubljal, a nas ni popolnoma prepričal. To bomo kmalu preverili, zanimalo nas bo predvsem to, ali se tudi pri nas tako dobro znajde pri prepoznavanju motivov. Foto: Bojan Puhek

Mi pa še vedno dolgujemo vsem vam in sebi temeljit preizkus, ali je Bixby nove generacije zdaj res veliko boljši od tistega Bixbyja, ki smo ga preizkusili pred dobrim letom. Tistim, ki je takrat veliko obetal, a nas ni posebno prepričal. Ta preizkus imamo trdno zasidran na seznamu obveznih opravil, zlasti nas mika preveriti, kaj vse (pri nas) zmore funkcija Bixby Vision.

Specifikacija preizkušenega pametnega telefona Samsung Galaxy A6+ (2018)

Dimenzije: 160,1 x 75,7 x 7,9 milimetra

Operacijski sistem: Android 8.0 (Oreo)

Procesor: osemjedrni (Octa Core) Qualcomm Snapdragon SDM450, takt 1,8 gigaherca, 64-bitni; GPU Qualcomm Adreno 506

Zaslon: 6,0 palca (15,2 centimetra), razmerje 18,5 : 9 (1,865 : 1), ločljivost 1080x2220 pik FHD+, 409 pik na palec, prikaz Always-on.

Fotoaparat na zadnji strani: dvojni, ločljivost 16 milijonov pik in f/1,7 ter ločljivost pet milijonov pik in f/1,9, bliskavica

Fotoaparat na sprednji strani: ločljivost 24 milijonov pik in f/1,9, HDR, digitalni zoom, bliskavica

Biometrično preverjanje dostopa: prepoznava obraza, čitalnik prstnih odtisov

rhrambni prostor: 32 gigabajtov, razširljivo s pomnilniškimi karticami microSD (do 256 gigabajtov)

Pomnilnik: tri gigabajtov LPDDR3

Povezljivostt: NFC, Bluetooth, WiFi, GPS …

Omrežja: 2G/3G/4G, LTE 50, Mbps, HSPA Plus, LTE Cat-6 (300 megabitov v sekundi v smeri proti uporabniku)

Akumulator: 3.500 milimamperskih ur, neizmenljiv

Počakajmo še na ceno

Enega od pomembnih dejavnikov, ki vpliva na končno oceno, uradno še nimamo. Ni pa nobenega dvoma, da Samsung Galaxy A6+ (pa tudi njegov malo šibkejši in zato verjetno cenejši dvojajčni dvojček A6) meri predvsem na uporabnike, ki se ne želijo odpovedati zmogljivostim, a je cena zanje vendarle najpomembnejša pri izbiri pametnega telefona.

Še vedno ne vemo, kakšna bo priporočena maloprodajna cena, če pa bo takšna, kot potihoma ugibamo, bomo lahko zapisali, da Samsung Galaxy A6+ (2018) za še kar zmerno ceno ponuja zelo soliden telefon s koščki premijskega pridiha, s tem pa tudi dobro razmerje, kaj dobimo za svoje težko prigarane evrčke.