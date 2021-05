Nokia X20: Trajnostni vodja Nokiinega spomladanskega šesterčka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družba HMD Global, ki ima pravice za uporabo blagovne znamke Nokia za pametne telefone, meni, da so le redki ljudje pripravljeni odšteti za pametni telefon več kot 400 evrov in so, kot kaže, sklenili, da se v višji razred sploh ne podajajo.