NLB Smart POS: plačilni terminal v mobilnem telefonu

Programska rešitev največje slovenske banke je zanimiva predvsem za panoge, kjer se je do zdaj veliko poslovalo z gotovino, in tiste, ki imajo manjši obseg blagajniškega poslovanja.

Eden od najpogostejših vzrokov, zakaj se mala podjetja, obrtniki in samostojni podjetniki, predvsem tisti, ki nimajo tako veliko plačilnih transakcij kot trgovine in podobna prodajna mesta, ne odločajo za sprejemanje plačilnih kartic, so mesečni stroški najemanja klasičnega plačilnega terminala.

Vsem njim, ki imajo manjše število plačilnih transakcij, lahko tak mesečni pavšal predstavlja kar občuten delež njihovega poslovanja, tudi ob trenutni akciji, ko novim slovenskim uporabnikom kartična hiša Visa prvih devet mesecev omogoča brezplačno uporabo terminala POS.

Povsem primerljivo klasičnem terminalu, le brez mesečne naročnine

Ravno za takšno skupino uporabnikov je Nova Ljubljanska banka ustvarila programsko rešitev NLB Smart POS, katere glavna prednost je, da za uporabnika nima naročnine oziroma mesečnega stroška vzdrževanja. Če prometa ni, tudi nadomestila ni. Prodajno mesto ne potrebuje nobene opreme, le pametni telefon z operacijskim sistemom Android 10 ali novejšim, brezstično funkcionalnostjo (NFC) in povezavo v internet (operacijski sistem iOS za Applove mobilne naprave ni podprt).

Začetni zaslon mobilne aplikacije NLB Smart POS Foto: Srdjan Cvjetović

Kar je za prodajno mesto pomembno, je, da so kljub odsotnosti mesečnega stroška stroški posamezne plačilne transakcije po zagotovilih Nove Ljubljanske banke konkurenčni. Natančnih številk ni mogoče navesti, saj so te predmet posameznega dogovora med banko in pravno osebo. Enaki so tudi varnostni protokoli in raven varovanja plačilnih transakcij.

Uporabniku znana izkušnja

Kar je ravno tako ali morda še bolj pomembno, je, da je za kupca uporabniška izkušnja na plačilnem mobilnem terminalu praktično identična kot na klasičnem terminalu POS, a le, če plačilna kartica − debetna, z odloženim plačilom ali posojilna kartica vseh bank ali kartičnih hiš Mastercard in Visa − omogoča brezstično plačevanje.

Ko prodajno mesto v aplikaciji vpiše znesek nakupa oziroma plačila storitve, kupec prisloni svojo kartico na čitalnik NFC in čez nekaj trenutkov je aplikacija uspešno zaključena. Potrebna je seveda internetna povezava telefona, enako kot pri klasičnem terminalu POS, če v omrežje z internetom ni povezan prek kabla.

Prvi korak plačilne transakcije je, kot smo vajeni že pri drugih načinih, vnos zneska, kar opravi uslužbenec prodajnega mesta oziroma ponudnika storitve. Foto: Srdjan Cvjetović

Okrepljena varnost za zaslone na dotik

Pravila za zahtevan vnos številke PIN so enaka kot pri plačilu na običajnem terminalu, saj je to funkcija same kartice, ki jo, glede na svojo poslovno odločitev, opredeljuje banka skladno z veljavnimi predpisi. Tako bo s številko PIN treba potrditi vsako transakcijo v znesku 50 evrov ali več, od banke do banke pa je različno, kdaj bo zahtevala vnos tega varnostnega elementa po več zaporednih transakcijah manjše vrednosti.

Ravno pri vnosu številke PIN je poskrbljeno za še en specifični varnostni element: ob vsakem vnosu bo imela virtualna tipkovnica drugačen razpored številk, kajti v nasprotnem primeru bi lahko kakšen nepridiprav na podlagi morebitnih prstnih odtisov na zaslonu razbral ta pomembni element varnosti.

Zmeda pri številčnici? Ne, dodatna raven varnosti! Digitalna številčnica za vnos kode PIN je vsakokrat drugačna, saj tako nihče ne more razbrati vnosa iz morebitnih prstnih odtisov na zaslonu. Foto: Srdjan Cvjetović

Digitalizirano potrdilo

Edina omembe vredna razlika, ki jo zlahka opredelimo kot prednost, je, da aplikacija ne omogoča tiskanja potrdila o transakciji, temveč nekaj veliko bolj priročnega: digitalno potrdilo v obliki PDF-datoteke je mogoče deliti praktično prek vsake komunikacijske aplikacije (Viber, WhatsApp, Signal …) ali elektronske pošte.

Če bi se še plačilna kartica in aplikacija tako opremili in spoprijateljili, da kar "potegne" podatke, kam poslati digitalno potrdilo, potem še tega ne bi bilo treba ročno vpisovati. To bi si pravzaprav želeli tudi pri klasičnih terminalih POS, vsaj tisti, ki smo prepričani, da je datoteka PDF bolj praktična kot papirnati listek.

Levo: prodajno mesto ima seznam vseh opravljenih transakcij, a brez osebnih podatkov imetnika kartice. Desno: namesto papirnatega potrdila o transakciji uporabnik lahko prejme digitalno potrdilo na svoj e-naslov ali prek neke od komunikacijskih aplikacij. Foto: NLB / S. C.

Tudi za poslovne račune drugih bank

Uporaba mobilnega plačilnega terminala NLB Smart POS ne zahteva poslovnega računa pri Novi Ljubljanski banki, čeprav ne skrivajo, da si to želijo. V primeru nakazila na drugo banko dodatnih stroškov pri Novi Ljubljanski banki ni, lahko pa, da bo banka prejemnica skladno s svojim cenikom zaračunala prilivno provizijo.

Aplikacija je na voljo v tržnici Google Play (paziti je treba, da izberemo različico za Slovenijo), pred začetkom uporabe pa je treba skleniti pogodbo s komercialistom Nove Ljubljanske banke. Dostava podatkov za prvo prijavo poteka podobno kot pri prvi prijavi v mobilno banko Klik – en del prek kratkega sporočila SMS, drug del pa prek elektronske pošte.

Zaslon aktivacije aplikacije - po sklenitvi pogodbe z Novo Ljubljansko banko uporabnik prejme začetne vstopne podatke na enak način kot pri prvi uporabi mobilne banke: en del prek kratkega sporočila (SMS), drugi del pa po elektronski pošti. Foto: Srdjan Cvjetović

Sklepna beseda

Aplikacijo NLB Smart POS bodo še nadgrajevali, že zdaj pa med drugim omogoča stornacijo zadnje transakcije in izstavljanje dobropisa. Funkcije, ki jih še nima, so pravzaprav tiste, ki jih ciljni uporabniki, to so občasni uporabniki in panoge, kjer se je do zdaj plačevalo z gotovino ali bančnimi nakazili, niti ne potrebujejo (npr. rezervacija sredstev kot jamstvo plačila morebitnih nadaljnjih stroškov).

Mobilni plačilni terminal ni namenjen zamenjavi plačilnih terminalov pri obstoječih uporabnikih, predvsem tistih, kjer je plačil veliko, temveč je namenjen digitalizaciji plačil tistih uporabnikov, ki se iz raznih razlogov, predvsem stroškovnih, niso odločali za sprejemanje kartičnih plačil. Takšne rešitve ponekod v tujini poznajo že nekaj časa, NLB Smart POS pa je prva od neke slovenske finančne ustanove, in lahko brez pomisleka potrdimo, da svoje poslanstvo dobro izpolnjuje.

Kaj nam je bilo všeč:

- omogoča digitalizacijo plačevanja uporabnikom, ki imajo manjši obseg plačilnih transakcij in v panogah, ki poslujejo pretežno gotovinsko,

- ni mesečne naročnine, nadomestila le ob uporabi,

- nadomestila primerljiva uporabi klasičnega terminala POS,

- dodatni varnostni element pri vnosu številke PIN na zaslonu na dotik mobilnega telefona,

- digitalna potrdila o transakciji nadomeščajo papirnate listke.

Kaj nam ni bilo všeč:

- rešitev ni namenjena in ni primerna nadomeščanju klasičnih terminalov POS pri uporabnikih z veliko plačilnih transakcij,

- za zdaj na voljo samo za mobilne naprave z operacijskim sistemom Android.