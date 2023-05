NLB Klik: korak naprej od digitalne bančne poslovalnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: S. C. (zajem zaslona)

Podoba mobilne aplikacije NLB Klik tesno sledi prenovljeni spletni različici NLB Klik, saj si prizadevajo zagotoviti čim bolj enako uporabniško izkušnjo na obeh dostopovnih kanalih. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Nova Ljubljanska banka prenavlja svojo spletno in mobilno banko z dvema zelo jasnima poslanstvoma, ki bosta digitalno bančništvo še bolj približali komitentom te banke.

Nekateri se še spomnimo davnega leta 1999, ko je bilo spletno bančništvo še v povojih in ko je Nova Ljubljanska banka predstavila svojo prvo spletno banko Klik NLB (bistveno drugačno od današnje).

Ta je šla po svoji razvojni poti dokaj samostojno, tudi ko se ji je bistveno pozneje pridružila mobilna banka Klikin (zaradi česar se je v preteklosti dogajalo, da transakcij, opravljenih v mobilni banki, ni bilo mogoče videti v spletni banki in obratno).

Zaradi varovanja zasebnosti in občutljivih finančnih podatkov mobilna banka NLB Klik onemogoča zajemanje zaslonskih posnetkov, zato smo v prispevku uporabili generične posnetke mobilne banke NLB Klik. Foto: S. C.

Namesto dveh digitalnih bank ena sama z dvema dostopoma

Ravno dokončno odpravljanje te podvojenosti je eden od glavnih razlogov za prenovo digitalnega bančništva Nove Ljubljanske banke. Nič več ločeni spletna in mobilna banka, zdaj bo pač ena digitalna banka z imenom NLB Klik, do katere se dostopa prek spletnega ali mobilnega kanala.

Za zagotavljanje enotne uporabniške izkušnje na obeh kanalih so poskrbeli tudi z oblikovno zasnovo, zato se podobi novega NLB Klika prek spleta in mobilne aplikacije kar se da ujemata – očitna razlika seveda ostaja samo v velikosti zaslona.

Vsaki transakciji je mogoče pripisati eno od ponujenih kategorij. Novih kategorij ni mogoče dodajati, saj z omejenim številom kategorij želijo ohraniti preglednost, bo pa v (bližnji) prihodnosti sistem sam predlagal kategorijo glede na opis prodajnega mesta. Foto: Srdjan Cvjetović

Prek kategorij do boljšega načrtovanja in spremljanja

Novi NLB Klik ima še eno veliko ambicijo: ne želi biti več zgolj orodje za bančna opravila, temveč večnamensko orodje za celovito upravljanje financ. V ta namen je uporabnikom omogočeno, da prav vsaki transakciji določijo eno izmed ponujenih kategorij, kar potem odpira vrata do obsežnih ter celovitih finančnih analiz in poročil, vodenja in spremljanja proračunov, pa tudi priporočil.

Novi NLB Klik sicer ne bo preprečil prekoračitve zastavljenih proračunov, a bo pravočasno opozoril, ko bi se to lahko zgodilo ali se je že zgodilo.

Zaslona digitalne banke NLB Klik prek mobilne aplikacije. Foto: S. C.

Namesto bančnih računov so v središču uporabniška opravila

Prikaz v novem NLB Kliku ne bo več temeljil samo na posameznih bančnih produktih (račun, kartica, depozit, posojilo …), temveč bo v 360-stopinjskem pogledu vidno celotno finančno stanje uporabnika. Premoženje pri NLB bo vključeno samodejno, uporabnik pa lahko sam doda še drugo premoženje, ki ga ima pri drugi banki ali finančni ustanovi.

Poenostavljeni so tudi nekateri postopki. Po novem, na primer, ne bo več treba vnaprej izbirati, ali gre za položnico, interni prenos ali kakšno drugo obliko transakcije. Izbrati je treba le prejemnika doma ali v tujini in znesek, nato bo NLB Klik sam izbral ustrezen način posredovanja denarja. Na enem mestu so zbrana tudi vsa obvestila o transakcijah in poslovanju, v nastavitvah pa je mogoče določiti obseg njihovega prikazovanja.

Ne le bančna opravila, temveč tudi načrtovanje in spremljanje financ. Foto: Srdjan Cvjetović

Proti koncu (razvojnega in) preizkusnega obdobja

Novi NLB Klik je in bo še naprej na voljo brez doplačila vsem uporabnikom osebnih računov pri NLB. V dneh nastajanja teh vrstic je še v preizkusnem obdobju, zato lahko naletite na kakšno manjšo napako, ravno tako pa kakšne storitve iz starega Klika (npr. sklepanje depozita) v novem NLB Kliku še ne bo mogoče opraviti.

Uporabniki lahko že zdaj preizkusijo novi NLB Klik, a se morajo zavedati zgoraj zapisanega, torej da to še ni končni izdelek, in se strinjati s posebnimi pravili sodelovanja v preizkusnem obdobju. Po preteku tega obdobja bo NLB postopoma povabila vse uporabnike k prehodu na novi NLB Klik.

Kategorije v digitalni banki NLB Klik omogočajo tudi finančno načrtovanje. Foto: Srdjan Cvjetović

Stara in nova spletna banka vzporedno

Za uporabo novega NLB Klika je potrebno imeti urejen dostop do starega NLB Klika ali mobilne aplikacije Klikin (izjema so le uporabniki Huaweievih telefonov z operacijskim sistemom HarmonyOS, ki še ne morejo do mobilne različice novega NLB Klika). Podatki za dostop ostajajo enaki.

Več ko je transakcij, natančnejša, podrobnejša in popolnejša so lahko finančna poročila. Foto: Srdjan Cvjetović

Pri spletni različici je mogoča vzporedna uporaba starega in novega NLB Klika, tudi po uradni uvedbi spletne različice bo trenutni spletni NLB Klik dostopen še nekaj časa (ni še določeno, koliko).

Po prehodu na novo mobilno banko ni poti nazaj

Za možnost prenosa nove mobilne banke NLB Klik je treba pri predstavitvi obstoječe aplikacije Klikin v tržnici Google Play pridobiti status preizkuševalca (Beta tester). Foto: Srdjan Cvjetović Nekoliko drugače pa je pri mobilni različici. Za preizkus novega mobilnega NLB Klika se je v spletni tržnici Google Play na prikazu aplikacije Klikin prijaviti za beta testerja – po odobritvi bo na voljo prenos nadgradnje, ki namesti nov mobilni NLB Klik. Po njegovi namestitvi vrnitev na zdajšnji Klikin ni več mogoča.

Iz varnostnih razlogov ostaja uporaba mobilnega NLB Klika še vedno mogoča le na eni mobilni napravi, čeprav bi si kakšen uporabnik gotovo želel, da bi imel svojo mobilno banko na več kot eni mobilni napravi.

Sklepna beseda

V novem NLB Kliku so odpravljene praktično vse razlike med zdajšnjo spletno in mobilno banko, očitna pa je tudi sprememba usmerjenosti uporabniškega vmesnika iz bančnih produktov v uporabniška opravila, kar je uporabnikom vsekakor bližje.

Čeprav je novi NLB Klik še vedno v preizkusnem obdobju in zato kakšna malenkost še manjka, je več kot očitno, da bo na enem mestu zagotavljal številna digitalna orodja za odgovorno ter pregledno načrtovanje in spremljanje osebnih financ in zato tistim komitentom NLB, ki se bodo pripravljeni spopasti z vsemi njegovimi razsežnostmi, ponudil uporabno digitalno podporo.