Kupujete nov fotoaparat? Pri tem boste za takšno ceno dobili največ.

Marsikateri profesionalni fotograf, ki je v zadnjih mesecih preizkusil digitalni fotoaparat Sony A7 III, je dejal, da za nekaj več kot dva evrska tisočaka trenutno ni mogoče kupiti boljše naprave. Na nekajdnevno testno vožnjo smo ga zapeljali tudi mi in ugotovili, da gre res za izjemen fotoaparat, ki vsaj do septembrskega prihoda novih Nikonov v svojem razredu ne bo imel pravega tekmeca.

Kaj je Sony A7 III?



Razkrit senzor polnega formata na fotoaparatu Sony A7 III. Foto: SONY

A7 III (ali α7 III) je brezzrcalni digitalni fotoaparat polnega formata za naprednejše uporabnike, ki ga je zasnoval japonski tehnološki gigant Sony.



To, da je fotoaparat brezzrcalni, pomeni, da za zajem slike namesto mehanskih delov, natančneje sistema ogledal in leč, ki so standard pri zrcalno-refleksnih digitalnih fotoaparatih oziroma tako imenovanih DSLR, v celoti skrbi elektronika.



Izraz "polnega formata" se medtem nanaša na velikost fotografskega tipala oziroma svetlobnega senzorja, ki je istih dimenzij kot klasični 35-milimetrski fotografski film. Senzorji polnega formata so večji od tistih, ki jih najdemo v cenejših fotoaparatih, in omogočajo ustvarjanje kakovostnejših posnetkov, saj lahko zaradi velikosti ulovijo več svetlobe.

Katere so najboljše prvine fotoaparata Sony A7 III?

Za brezzrcalni fotoaparat je A7 III zelo robusten in ima nekaj več "teže".

Resni fotografi so ob omembi brezzrcalnih fotoaparatov pogosto skeptični, ker so zaradi odsotnosti mehanskih delov praviloma manjši in lažji od klasičnih zrcalno-refleksnih fotoaparatov. Dolgotrajnejše držanje naprave manjših dimenzij, na primer med fotografiranjem celodnevnih dogodkov, je lahko celo zahtevnejše od držanja večjega in težjega fotoaparata, saj prva pogosto ne ponuja dovolj ergonomije.

Kot je razvidno s te fotografije, ima Sony A7 III kar obilno držalo. Prevlečeno je z gumo, ki daje zelo dober oprijem. Foto: SONY

Sony A7 III ni ne premajhen ne prelahek. Oprijem naprave je dovolj velik in udoben, da se bo lepo ujemal z malce večjo dlanjo, fotoaparat pa je tudi dovolj težak, da bodo z njim zadovoljni tudi snemalci videa, ki jim dodatni grami pridejo prav pri snemanju brez stojala.

Preprost dostop do pogosto uporabljanih funkcij in prilagodljivost.

Fotograf ima s Sony A7 III vse najpogosteje uporabljane drsnike in gumbe za spreminjanje parametrov fotografiranja zdaj pod prsti desne roke, hitro premikanje po obširnih menijih pa omogoča natančna krmilna paličica. Malce nelogično postavljeni gumb za snemanje videoposnetkov, ki je bil pri predhodniku A7 II potisnjen ob desni rob fotoaparata, je Sony pri modelu A7 III preselil v bližino iskalnika, kjer ga je veliko lažje najti in pritisniti.

A7 III fotografu omogoča tudi, da si nadzor nad funkcijami naprave prilagodi po svoje. Na ohišju fotoaparata je namreč več namenskih gumbov (C1, C2), ki lahko postanejo bližnjice za več kot 80 različnih funkcij. Foto: SONY

Na papirju fantastične sposobnosti fotografiranja se v praksi izkažejo za resnične.

Samodejno ostrenje s kar 693 točkami ostritve je izvrstno in se ne izkaže le pri portretni fotografiji, kjer zaklep ostrenja na osebo v kadru me drugim zagotavlja tehnologija za sledenje njenim očem, temveč predvsem pri zaporednem fotografiranju, kjer izgube ostrine tako rekoč ni:

Foto: Matic Tomšič

Fotoaparat Sony A7 III lahko sicer posname 10 slik na sekundo, to pa lahko počne devet zaporednih sekund.

A7 III je odličen tudi pri fotografiranju ob nekoliko slabših svetlobnih pogojih. Fotografije tudi pri višjih vrednostih ISO nimajo preveč šuma, kdor je spreten pri uporabi orodij za naknadno obdelavo fotografij, posnetih v formatu RAW, pa bo ugotovil, da se da tudi iz temnejših posnetkov izluščiti veliko podrobnosti:

Foto: Matic Tomšič

Senzor polnega formata fotoaparata Sony A7 III ima sicer 24,2 milijona slikovnih pik, kar je precej manj od drugega Sonyjevega fotoaparata v isti seriji, modela A7R III, ki jih ima 42 milijonov. A nižja ločljivost večine uporabnikov A7 III najverjetneje ne bo zmotila, saj je še vedno dovolj visoka za ustvarjanje kakovostnih posnetkov z veliko podrobnostmi, tudi portretov, hkrati pa fotografije na pomnilniškem mediju zasedejo veliko manj prostora.

Portretna fotografija s Sony A7 III. Opazimo lahko veliko količino podrobnosti in spodobno zameglitev ozadja. Foto: Matic Tomšič

Sanjska platforma za snemalca videa, ki nima denarja za profesionalno kamero.

Fotoaparat lahko zajema video v ločljivosti 4K s 24 slikami na sekundo, pri čemer zajem poteka s celotnim senzorjem polnega formata, ki pravzaprav daje ločljivost 6K. A7 III posnetek nato predela v ločljivost 4K, zaradi česar je kakovost slike še boljša kot sicer. A7 III si je to funkcijo izposodil od precej dražjega modela A9.

Videograf sicer ne bo navdušen le nad kakovostjo videoposnetkov, temveč tudi nad bogastvom različnih funkcij, ki jih na tem področju ponuja A7 III.

Pri snemanju premikajočih se motivov lahko snemalec osami določen motiv in fotoaparat mu bo samodejno sledil ter sproti ostril sliko. Stabilizacija slike je dovolj dobra tudi za snemalca z nemirnimi rokami, hkrati pa omogoča zajem kakovostnih posnetkov pri nekoliko nižjih hitrostih sprožilca.

Pomembna prvina za vsakega resnega ustvarjalca videoposnetkov bosta tudi izhoda za priklop slušalk in mikrofona.

Zelo dolgo trajanje baterije.

Sony trdi, da baterija fotoaparata A7 III z enim polnjenjem zdrži do 710 posnetkov. Čeprav jih med nekajdnevnim testiranjem fotoaparata nismo naredili toliko, Sonyjeva trditev morda ni iz trte izvita, saj baterije v tem času nismo polnili niti enkrat, napravo pa smo vrnili še s 30 odstotki preostale napolnjenosti.

Tako je Sony A7 III videti z zadnje strani. Velik zaslon LCD je mogoče izvleči in nagniti, elektronsko iskalo pa je zelo odzivno in se aktivira takoj, ko uporabnik približa oko. Foto: SONY

Odlično razmerje med kakovostjo in ceno.

A7 III si je ogromno najboljših funkcij izposodil od fotoaparata A9, ki trenutno velja za vrhunec Sonyjeve ponudbe brezzrcalnih digitalnih fotoaparatov, a je od njega skoraj dvakrat cenejši. Proizvajalčeva priporočena cena za Sony A7 III brez objektiva je namreč okrog 2.300 evrov, medtem ko A9 stane nekaj več kot 4.200 evrov (prav tako samo fotoaparat brez objektiva).

To je cena, za katero danes težko dobimo ne le boljši brezzrcalni fotoaparat, temveč katerikoli digitalni fotoaparat podobne kakovosti. Vsaj do konca septembra, ko na police trgovin prihaja primerljivi brezzrcalnik Nikon Z6, bo največja konkurenca A7 III pravzaprav Sonyjeva lastna ponudba.

Kaj bi Sony pri fotoaparatu A7 III lahko še izboljšal?

Elektronski iskalnik. Slika ni tako ostra kot pri brezzrcalnih fotoaparatih višjega cenovnega razreda, pri zaporednem fotografiranju prihaja do zatemnitev, sliko občasno "nesemo s seboj", kar pomeni, da bi osveževanje slike moralo biti hitrejše.

Polovična podpora hitremu shranjevanju fotografij. A7 III ima dve reži za spominsko kartico, a le ena podpira kartice tipa UHS-II, ki fotografije shranjujejo zelo hitro.

Kdor ima dve spominski kartici UHS-II, ene s fotoaparatom Sony A7 III ne bo mogel izkoristiti. Foto: SONY

Zaslon na dotik. Kdor bo želel prek zaslona na dotik upravljati nastavitve fotoaparata, bo razočaran, saj ga je mogoče uporabljati samo za določanje območja samodejnega ostrenja.

Zaslon je mogoče nagniti, ni pa ga mogoče vrteti. To bi od nakupa lahko odvrnilo ustvarjalca videa za spletne platforme, ki pogosto snema tudi sebe.

Samodejno ostrenje pri snemanju videa ni vselej zanesljivo. Če izberemo možnost "wide" (široko) za ostrenje celotnega kadra, bo fotoaparat občasno zamešal predmete, ki jih želimo izostriti, s tistimi, ki jih nočemo.

Kljubovanje vremenu. Sony A7 III je sicer dobro zavarovan pred morebitnimi dežnimi kapljami, a ne povsod.

Kot je razvidno tukaj, bi morali biti nekateri spoji predvsem na dnu fotoaparata zatesnjeni bolje. Foto: SONY

