Huawei Watch GT 4: modni preskok na zapestju

Do zdaj smo bili vajeni, da je Huawei pri svojih pametnih urah poudarjal predvsem funkcionalnost, čeprav, zlasti pri tistih višjega razreda, ni skoparil niti s premijskimi materiali niti s privlačnim oblikovanjem.

Vse dozdajšnje Huaweieve pametne ure so bile namreč predvsem nosljive naprave, če so bile še prijetne na pogled, pa je bila to dodatna pomembna prednost.

Za večje, predvsem njegovo zapestje in za nežno, predvsem njeno zapestje Foto: Bojan Puhek

Moda ni samo v analognem svetu

Tokrat pa je Huawei ubral drugo pot in se je odločil dokončno poudariti, da so nosljive naprave, zlasti pametne ure, povsem enakovredni modni igralci kot njihovi analogni predhodniki.

Trend sicer ni nov, opazili smo ga na primer tudi pri – zdaj od Huaweia formalno ločenem – Honorju, ki je letos na sejmu IFA predstavil koncept pregibnega telefona Honor V Purse, ta se zloži v – damsko torbico (vsaj oblikovno, če že ne povsem funkcionalno).

Z novo pametno uro želi Huawei okrepiti svojo vlogo v svetu mode. Foto: Gaja Hanuna

Dve velikosti, sedem različic

Nova pametna ura Huawei Watch GT 4 je prva v novi Huaweievi viziji, ki poudarja tehnologijo kot orodje za opolnomočenje stila in uporabnikove najgloblje identitete. Ogledalo teh zvočnih besed je kar sedem različic nove ure; štiri s 46-milimetrskim zaslonom in osmerokotnim ohišjem, ki bo praviloma prva izbira za moške in njihove debelejše roke, in tri z manjšim 41-milimetrskim zaslonom in podobo, ki močno spominja na obesek, kar se lepše poda nežnejšim in praviloma manjšim damskim zapestjem.

Morda ravno zato dve naši kolegici, ko sta videli obe uri na mizi, nista skoparili z lepimi besedami o obliki manjše, a pri večji nista pokazali enakega navdušenja. Niso ju prepričale niti številke sekund na obodu, ki so večinoma brez namena, saj le redke številčnice imajo sekundni kazalec.

Večja od dveh velikosti pametne ure Huawei, Huawei Watch GT 4 ima zaslon s premerom 46 milimetrov. Foto: Gaja Hanuna

Vsaki barvi svoj pašček

Naš večji preizkušanec je uradno siv, njegova značilnost je monolitna oblika iz nerjavečega jekla, zaradi katere pašček ni potreben (niti mogoč). Z isto velikostjo zaslona so na voljo še zelena različica, katere pašček je iz recikliranih plastičnih materialov, rjava z usnjenim paščkom in črna različica s fluoroelastomernim paščkom.

Pri manjši izvedbi sta poleg srebrne različice s paščkom iz nerjavečega jekla, v kateri je bil naš preizkušanec, na voljo še bela s prav tako belim usnjenim paščkom in svetlo zlata različica, katere pašček so poimenovali zlati milanski.

Vrtljivi kolešček in tipka na 41-milimetrski pametni uri Huawei Watch GT 4 Foto: Gaja Hanuna

Še hitrejše povezovanje, a le z ustrezno nameščenim in posodobljenim "Zdravjem"

Povezovanje pametne ure s pametnim telefonom poteka z aplikacijo Huawei Health/Zdravje. Že pri predhodnih Huaweieveih pametnih urah je bilo tovrstno povezovanje hitro in preprosto, zdaj je z novim načinom še hitrejše, tudi za (androidne) telefone drugih proizvajalcev.

Namestiti je treba dovolj novo različico te aplikacije (starejše ne bodo delovale), ki je ne bo mogoče najti v Googlovi programski tržnici Play Store. Rešitev je v namestitvi Huaweieve programske tržnice AppGallery ali neposredni namestitvi aplikacije iz spletnega brskalnika, če smo to prenesli iz zaupanja vrednega vira.

Video: spoznavanje pametne ure Huawei Watch GT 4

Morje številčnic

Na uri je privzeto nameščenih ducat številčnic, na voljo za prenos pa je več tisoč drugih številčnic, tako uradnih kot tudi številnih drugih ustvarjalcev.

Veliko teh številčnic je brezplačnih, še več pa jih je plačljivih. Prednost uradnih številčnic je možnost prilagoditev ozadja, barve in prikazanih funkcij.

Nekatere številčnice so še bolj izvirne od drugih. Foto: Gaja Hanuna

Izboljšani algoritmi spremljanja stanj

Toda ni vse novo, kar prinaša nova Huaweieva pametna ura, samo v modi in podobi, saj so nadgrajene tudi nekatere funkcionalnosti. Novi algoritem za merjenje srčnega utripa TruSeen 5.5+ obljublja večjo natančnost merjenja in okrepljeno učinkovitost obdelave podatkov.

Ravno tako obljubljajo tudi natančnejše spremljanje spanja z izboljšano funkcijo TruSleep 3.0, ki ji je na novo dodana funkcija spremljanja dihanja med spanjem, kar pomaga pri odkrivanju simptomov dihalnih motenj, kot je apneja.

Odpiranje zavojčka manjše pametne ure Huawei Watch GT 4 Foto: Gaja Hanuna

Pametna ura Huawei Watch GT 4

Dimenzije: 46 x 46 x 10,9 milimetra za 46-milimetrsko izvedbo, 41,3 x 41,3 x 9,8 milimetra za 41-milimetrsko izvedbo (debelina je podana za najtanjši del)

Masa: 48 gramov za 46-milimetrsko izvedbo, 37 gramov za 41-milimetrsko izvedbo, obakrat brez paščka

Material: kovinski okvir in telo iz nerjavečega jekla spredaj, ozadje iz polimerskega kompozitnega vlakna

Pašček: pri 46-milimetrski izvedbi standardni 22-milimetrski, primeren za obseg zapestja med 140 in 210 milimetrov, pri 41-milimetrski izvedbi standardni 18-milimetrski, primeren za obseg zapestja med 120 in 190 milimetrov

Zaslon: AMOLED barvni okrogli, 466 x 466 pik, premer 1,43 palca (3,63 centimetra) in 326 pik na palec pri 46-milimetrski izvedbi ali 1,32 palca (3,35 centimetra) in 352 pik na palec pri 41-milimetrski izvedbi

Akumulator: litij-ionski polimerski, nazivna zmogljivost 524-miliamperske ure za 46-milimetrsko izvedbo ali 323-miliamperske ure za 41-milimetrsko izvedbo, brezžično polnjenje prek zibelke (od pet do devet voltov, dva ampera), pripravljenost do 14 dni za 46-milimetrsko izvedbo ali do sedem dni za 41-milimetrsko izvedbo ob nezahtevni uporabi, ki po navedbah proizvajalca opredeli večino uporabnikov

Povezljivost: Bluetooth BT5.2, BLE/BR/EDR, NFC, GPS

Zvok: mikrofon in zvočnik

Odpornost: IP68, do pet atmosfer

Cena: odvisno od modela, okvirno med 280 in 400 evrovVir podatkov: Huawei

Odpiranje zavojčka večje pametne ure Huawei Watch GT 4 Foto: Gaja Hanuna

Nova funkcija tudi za štetje kalorij

Izboljšano je tudi spremljanje menstrualnega cikla, ki se ne zanaša več samo na koledar, temveč upošteva tudi sprotne meritve, med njimi tudi srčni utrip med spanjem, telesno temperaturo in dihanje.

Nova funkcija Stay Fit omogoča celoviti nadzor nad vnosom in porabo kalorij, kar je zlasti pomembno za tiste, ki želijo ohraniti ali celo zmanjšati svojo telesno maso. Zajetnemu naboru rekreativnih dejavnosti so dodane še nekatere nove.

Meritve pametne ure sicer ne morejo nadomestiti zdravniške obravnave, a lahko vendarle pravočasno opozorijo na kakšno nepravilnost.

Obilju že od prej prisotnih športnih in rekreativnih funkcij je dodano nekaj novih. Foto: Gaja Hanuna

Stare dobre reči ostajajo

Tradicija vzdržljivosti akumulatorjev Huaweievih pametnih ur se nadaljuje. Čeprav z nekoliko intenzivnejšo rabo ali vključeno funkcijo stalnega prikaza zaslona (Always-On Display) le ni mogoče doseči dveh tednov brez polnjenja pri večji uri in enega tedna pri manjši, kolikor je deklarirano za nezahtevno uporabo, je tudi nova Huaweieva pametna ura med šampioni vzdržljivosti.

Še naprej pa je z uro mogoče sprejeti dohodne telefonske klice, tudi ko je povezani telefon več deset metrov stran, če le ni vmes debelih zidov. Nekatere klice pa je mogoče tudi sprožiti neposredno z ure.

Meritve pametne ure sicer ne morejo nadomestiti zdravniške obravnave, a lahko vendarle pravočasno opozorijo na kakšno nepravilnost. Foto: Gaja Hanuna

Sklepna beseda

Že ko smo preizkušali predhodno serijo Huawei Watch GT 3, smo se lahko prepričali, da je bila letvica postavljena zelo visoko in da so bile že tiste ure med najbolj zaželenimi – ne nazadnje je bil prav Huawei Watch GT 3 Pro zmagovalec tekmovanja Naj Digi v kategoriji pametne ure.

Novi seriji Huawei Watch GT 4 je vendarle uspelo narediti nekaj funkcij izboljšav in uvesti nekaj funkcijskih dodatkov, a so tokrat z novostmi poudarek namenili predvsem modnemu izrazu. Zadovoljni uporabniki "trojk" jim bodo verjetno še naprej ostali zvesti, a bo stilska preobrazba "štirke" morda le prepričala še koga, ki Huaweievim pametnim uram še ni dal priložnosti.

Novi seriji Huawei Watch GT 4 je vendarle uspelo narediti nekaj funkcij izboljšav in uvesti nekaj funkcijskih dodatkov, a so tokrat z novostmi poudarek namenili predvsem modnemu izrazu. Foto: Gaja Hanuna

Kaj nam je bilo všeč:

- seznanitev (pairing) je ob ustrezni različici programa Huawei Health/Zdravje (preverjeno z operacijskim sistemom Android) še hitrejša in pravzaprav bliskovito hitra tudi s telefoni drugih znamk,

- vzdržljivost akumulatorja.

Kaj nam ni bilo všeč:

- aplikacijo Huawei Health/Zdravje je na povezanem telefonu treba namestiti posebej.