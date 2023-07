Huawei Watch 4 Pro: nove razsežnosti premijske pametne ure

Ko smo v začetku predlanskega julija preizkusili uro Huawei Watch 3 Pro, smo zapisali, da je to v tem trenutku nedvomno najzmogljivejša Huaweieva pametna ura. Tako je bila letvica za novo štirico nastavljena zelo visoko, a je kljub temu novinka, prvič smo jo uradno zagledali v Münchnu na predstavitvi pametnih telefonov serije Huawei P60, prinesla kar nekaj zanimivih novosti – tudi novo visoko ceno.

Priporočena redna maloprodajna cena pametne ure Huawei Watch 4 Pro je namreč 599 evrov, to je 150 evrov več, kot je bila priporočena redna maloprodajna cena pametne ure Huawei Watch 3 Pro ob njenem zagonu.

Odpiranje zavojčka s pametno uro Huawei Watch 4 Pro Foto: Bojan Puhek

Avtonomija je pomembna prednost

V družini Huawei Watch 4 je poleg izvedbe Pro, ki smo jo preizkusili, tudi navadna štirica brez pripone v imenu. Za sto evrov manj dobimo manj zmogljiv akumulator in manj premijski material ohišja (več o tem nekaj vrstic nižje).

A ravno zmogljiv, natančneje zelo zmogljiv akumulator je ena od glavnih prednosti pametne ure Huawei Watch 4 Pro. V ultravarčnem načinu se lahko nadejamo, da bomo kar tri tedne brez iskanja vtičnice, a za ceno odklopa nekaterih funkcij. V običajnem načinu dela lahko računamo na od pet do sedem dni pripravljenosti.

Optični senzor za merjenje srčnega utripa na zadnji strani pametne ure Huawei Watch 4 Pro Foto: Bojan Puhek

Pripravljenost močno odvisna od obsega in načina uporabe

Ta čas pripravljenosti pa bo treba prepoloviti, če boste uporabljali eno od novosti: podporo za eSIM. Tako je ura lahko povsem neodvisna od povezanega telefona (povezava s telefonom je še vedno dobrodošla za številne druge funkcije) in jo je na kak sprehod ali tek mogoče vzeti brez mobitela in še vedno ostati povezan.

Premer zaslona ure je 48 milimetrov in ta dva milimetra se še kako vidita in čutita. Vtis velikosti, da ne rečemo masivnosti, poudarja tudi debelina, ki se je povečala zaradi nekaterih dodatnih senzorjev, zmogljivejšega akumulatorja in konkavnosti safirjevega stekla, ki varuje zaslon. Morda bo zato na nežni ženski roki ta ura videti nekoliko prevelika (ali tudi ne, vsakdo bo vedel zase).

Zaradi svoje velikosti pametna ura Huawei Watch 4 Pro najbrž ne bo primerna za vsako žensko roko. Foto: Bojan Puhek

Titan: lahek, odporen in trd (proizvajalci letal dobro vedo)

Čeprav je večja od svoje predhodnice, bo nova premijska Huaweieva ura na tehtnici pokazala (samo) 65 gramov (brez paščka), saj je iz titana, ki je lažji, a tudi odpornejši. Ravno titan je še ena od prednosti različice Pro pred navadno štirico.

Oblikovana zasnova sledi dozdajšnjim smernicam; podobnost klasičnim uram, vrtljivi kolešček zgoraj desno in dodatna tipka spodaj desno. Tudi ta ura je zmožna prenesti tlak do petkratnika atmosferskega, to je do 50 metrov pod vodno gladino, kar je pomemben podatek predvsem za potapljače. Odpornost na vodo in prah opredeljuje standard IP68, najvišji v obeh kategorijah.

Kolešček zgoraj desno je vrtljiv. Foto: Bojan Puhek

Jedro povezovanja je aplikacija Huawei Zdravje

Naš preizkušanec se je ponašal z usnjenim paščkom, a si lahko dodatno omislimo še katerikoli drugi standardni 22-milimetrski pašček. Že pri predhodnicah smo se navadili na obilje raznih športnih in rekreativnih funkcij in tudi Huawei Watch 4 Pro jih ima veliko, kar več kot sto – morda celo več kot marsikatera druga ura. Za vse to in nasploh za povezavo z mobilnim telefonom skrbi aplikacija Huawei Zdravje (Huawei Health), ki jo je treba prenesti (najbolje) iz Huaweieve programske tržnice AppGallery, saj se v Googlovi programski tržnici Google Play ne posodablja.

Če je velikost ure morda občasno breme za zapestje, je ravno zaradi svoje velikosti lep in pregleden zaslon (LTPO AMOLED, Low-temperature polycrystalline oxide Active Matrix Organic Light Emitting Diode) še toliko bolj prijazen do oči. Premer kaže poldrugi palec, kar v nam prijaznejših merskih enotah znaša 38 milimetrov.

Merjenje srčnega utripa s pametno uro Huawei Watch 4 Pro Foto: Bojan Puhek

Pametna ura Huawei Watch 4 Pro

Dimenzije: 47,6 x 47,6 × 12,9 milimetra

Masa: 65 gramov brez paščka

Zapestje: od 140 do 210 milimetrov

Zaslon: LTPO AMOLED, premer 1,5 palca (3,81 centimetra), ločljivost 466 x 466 pik, 310 pik na palec

Ohišje: titan letalske in vesoljske kakovosti

Pašček: usnjen, na voljo še dve izvedbi (cena je lahko različna), izmenljivo s standardnimi 22-milimetrskimi paščki

Senzorji: akcelerometer, žiroskop, kompas, optični merilec srčnega utripa, senzor ambientalne svetlobe, barometer, temperaturni senzor, senzor za EKG, senzor globine

Tipki: vrtljiva krona zgoraj desno in stranska tipka spodaj desno

Akumulator: zmogljivost 790 miliamperskih ur, 4,5 dneva pripravljenosti v tipičnih razmerah, manj z uporabo eSIM, do 21 dni v najvarčnejšem načinu, brezžično polnjenje, polnilec priložen

Povezovanje z mobilnimi napravami: Android 6.0 in novejši, iOS 13.0 in novejši

Odpornost: na vodo in prah po standardu IP68, odpornost na vodo do 50 metrov globine po standardu ISO 22810:2010, primeren pripomoček za potapljanje do 30 metrov po standardu EN13319

Povezljivost: Bluetooth (2,4 gigaherca, podpisa BT5.2 in BR+BLE), GPS, NFC (ne podpira brezstičnega plačevanja v Sloveniji), eSIM (LTE)

Operacijski sistem: Harmony OS 3.1, več kot sto športnih in rekreativnih funkcij, funkciji TruSeen 5.0 in TruSleep 3.0 za spremljanje zdravstvenih parametrov

Zvok: zvočnik in mikrofon

Cena: 599 evrov (priporočena redna maloprodajna cena)

Vir podatkov: HUAWEI Global

Komunikacijsko samostojen (hvala, eSIM)

S pametno uro Huawei Watch 4 Pro je mogoče prevzeti in sprožiti klic prek povezanega telefona ali samostojno z lastno eSIM, za kar med drugim poskrbita tudi mikrofon in zvočnik. Prek zvočnika je mogoče tudi predvajati glasbo v spodobni kakovosti, a ne takšni, ki bi prepričala prave avdiofile.

Nekatere funkcije spremljanja zdravstvenega stanja Foto: Bojan Puhek

Operacijski sistem Harmony OS v različici 3.1 je energetsko varčen in omogoča povezovanje z mobilnimi napravami z operacijskim sistemom Android kakor tudi z Applovim operacijskim sistemom iOS. Jezik ure ni nastavljiv, temveč je enak izbranemu jeziku povezanega pametnega telefona.

Ima NFC, toda …

Aplikacije na uri so privzeto prikazane v obliki rešetke, za katero bi si upali pomisliti, da spominja na ure nekega drugega proizvajalca (namig: jabolka), lahko pa spremenimo in izberemo običajen seznam.

Privzeta razporeditev aplikacij na pametni uro Huawei Watch 4 Pro Foto: Bojan Puhek

Določanje položaja (GPS) ter povezavi Bluetooth in Wi-Fi, ravno tako osnovne aplikacije, kot so koledar, beležnica ali seznam stikov, so kakopak samoumevni za takšno premijsko uro. Strojno je podprta tudi brezstična povezava NFC, a le za povezavo z mobilno denarnico Huawei Wallet, ki slovenskih plačilnih kartic ne podpira.

Minuta za hiter pregled

Funkcija Vpogled v zdravje (Health Glance) je ena od večjih programsko podprtih novosti, kjer se v približno eni minuti v hitrem zaporedju zvrsti sedem preizkusov: povprečen srčni utrip, količina kisika v krvi (SpO2), temperatura kože, EKG, zamašenost arterij ter meritve dihanja in stresa.

Rezultati treh od sedem meritev, ki jih v približno eni minuti priskrbi funkcija Vpogled v zdravje (Health Glance). Proizvajalec opozarja, da te meritve niso zamenjava za medicinske meritve in so uporabnikom na razpolago kot smernice. Foto: Bojan Puhek

Meritve dihanja so novost, ki jo raje izvajate sami – v uro je namreč treba nekajkrat zakašljati, kar bi bilo za morebitne opazovalce lahko videti nenavadno ali celo odbojno.

Sklepna beseda

Huawei Watch 4 Pro je v tem trenutku zagotovo najzmogljivejša pametna ura tega proizvajalca, ki z nekaterimi svojimi lastnostmi, na primer številom športnih in rekreativnih programov, pušča tekmece v ozadju. Kljub nekaterim novim funkcijam, ki so energetsko razmeroma zahtevne, je čas med polnjenjema še vedno zelo dolg, a je zato akumulator debelejši in zato ura morda ne bo najlepše sedela na kakšni tanjši roki.

***!

Če pa vas ne odvrneta cena in že omenjena velikost, boste z nakupom pametne ure Huawei Watch 4 Pro zagotovo dobili zmogljivo, odporno, do uporabnika prijazno in elegantno nosljivo napravo.

Kaj nam je bilo všeč:

- premijski materiali,

- obilje športnih funkcij, s katerim so nas razvadile že predhodnice,

- vzdržljivost akumulatorja, ki je kos tudi novim energetsko zahtevnim funkcionalnostim,

- energetsko varčen operacijski sistem Harmony OS 3.1,

- podpira eSIM za komunikacijsko neodvisnost,

- združljiv s pametnimi telefoni z operacijskima sistemoma Android in iOS.

Kaj nam ni bilo všeč:

- razmeroma velika,

- cena,

- nekatere, predvsem Googlove aplikacije, ne bodo delovale.