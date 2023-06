Huawei P60 Pro: pred njim se nič ne skrije niti v popolni temi

Huawei P60 Pro je srednji od treh telefonov serije P60, ki jih je Huawei marca predstavil v svoji domovini Kitajski, a obenem edini iz te serije, ki je prišel do Evrope.

Njegov največji poudarek je, kot smo s Huaweievo serijo telefonov P vajeni, na fotografiji in ta sloves je tudi tokrat upravičil, zlasti pri fotografiranju v razmerah, ko svetlobe praktično ni. Ob tem mu je celo uspelo preseči svojega predhodnika P50, ki je lani navdušil s svojimi fotografijami v temi (in drugimi).

Huawei P60 Pro nadaljuje tradicijo Huaweievih pametnih telefonov serije P, kjer je glavni poudarek na fotografiji. Foto: Bojan Puhek

Kamere, podkrepljene s pripadajočimi programskimi algoritmi XMAGE, so nasploh ena od njegovih največjih prednosti, čeprav pri njihovem razvoju ni več nemške fotografske hiše Leica. Zadnja kamera telefona P60 Pro je prepričala tudi neodvisne ocenjevalce DxOMark, ki so ta telefon postavile na prvo mesto svojih preizkusov.

Kar je za oko tema, je za P60 Pro povsem vidno

Tokratni vtisi bodo v nekoliko drugačnem vrstnem redu, kot jih sicer navajamo. Ne bodo se vrstili od splošnega do konkretnega, temveč bomo začeli kar s tistim, kar nas je (po pričakovanjih, če smo iskreni) med preizkusom najbolj navdušilo – fotografiranje v popolni temi.

V popolni temi mačka ni bilo mogoče videti s prostim očesom, toda za pametni telefon Huawei P60 Pro popolnoma tema ni ovira. Foto: Srdjan Cvjetović

Fotografija tega mačka je namreč nastala povsem po naključju v eni vasici na gričku v osrednji Italiji. Med sprehodom po osamelih ulicah v zgodnjem dopoldnevu smo zmotili glavnega igralca, ki je zato skozi razpoko v zidu zbežal v temo bližnje popolnoma zapuščene hiše. Pogled skozi to razpoko ni razkril ničesar razen popolne teme, a je Huawei P60 Pro razgalil mačkovo zavetišče, kot kaže fotografija, posneta v nočnem načinu, brez stojala (stativa) in brez kakršnihkoli popravkov med snemanjem ali pozneje ter celo s približno šestkratno povečavo (optična povečava sega do 3,5-krat, naprej je digitalna). Skrivnosti v temi očitno ni več.

Odporen in edinstven lovec svetlobe v vseh razmerah

Tudi pri dobro osvetljenih motivih Huawei P60 Pro s svojo optiko in algoritmi umetne inteligence poskrbi za dobro osvetljene fotografije. V ta dokaz sledi nekaj fotografij, posnetih na več italijanskih krajih v zadnjem tednu letošnjega maja ob različnih vremenskih razmerah.

V profesionalnem načinu dela je mogoče nastaviti številne parametre fotografiranja, a se skoraj vsi uporabniki – razen morda profesionalnih fotografov – lahko mirno odpovedo temu načinu in se prepustijo nekaterim od privzetih načinov. Umetna inteligenca bo (razen v zelo redkih izjemah) odlično izbrala najboljše parametre.

Toda nov Huaweijev silak nima presežnikov samo pri fotografiji. Steklo Kunlun, ki varuje zaslon, naj bi bilo desetkrat odpornejše od običajnega stekla. Ima najvišjo možno deklarirano odpornost na vodo in prah – IP68.

V barvni različici rokokojski biser (Roccoco Pearl), eni od dveh, ki sta prišli do Evrope (pri nas je še črna, samo na Kitajskem pa sta na voljo še zelena in vijolična) pa so uporabili, kot pravijo, posebno biserno strukturo mineralnega prahu, zaradi česar je vsak telefon te barve pravzaprav edinstven. Še več, s tem materialom je tudi prijeten na otip in lepo sede v roki, ni zanemarljivo niti to, da se na tej površini ne zbirajo prstni odtisi.

Pri barvni različici rokojski biser je zaradi tehnologije izdelave vsak telefon edinstven, zatrjuje proizvajalec. Foto: Bojan Puhek

Nižja startna pozicija, ki ni povsem nepremostljiva

Po drugi strani pa je tudi ta Huaweijev telefon še vedno žrtev ameriških gospodarskih omejitev, zaradi katerih na Huaweijevih telefonih ob nakupu že peto leto ni podpore za omrežja 5G niti nameščenih Googlovih programov in storitev ter še nekaterih ameriških programov, kot so Facebook, Twitter ali PayPal.

Te manjkajoče programe je sicer mogoče namestiti na druge načine, z zunanjim programom GBox, ki je na voljo v Huaweievi programski tržnici AppGallery, pa skoraj v celoti pridobiti funkcionalnost Googlovih programov in predvsem Googlove programske tržnice z vsemi njenimi možnostmi nalaganja in posodabljanja drugih aplikacij. Nedelujoče ostanejo le še aplikacije, ki za svoje delo zahtevajo Googlove varnostne preverbe (predvsem mobilno plačevanje), računati pa je treba še z dodatnim časom in znanjem, nujnim za postavitev nadomestnega okolja, in dejstvom, da ni povsem jasno, kakšno je stališče Googla do takšne premostitve.

Glavni uradni vir aplikacij za Huaweieve pametne telefone je že več let lastna programska tržnica AppGallery, ki je zdaj že tretja največja tržnica mobilnih aplikacij na svetu. Foto: Bojan Puhek

Huaweiev uporabniški vmesnik EMUI 13.1 tako temelji na odprtokodnem operacijskem sistemu Android. Telefon sprejme dve SIM-kartici, a se tisti, ki jim 256 gigabajtov (minus nameščeno programje) shrambnega prostora ni dovolj, lahko odpovedo drugi SIM-kartici in si z (nestandardno) Huaweievo pomnilniško kartico povečajo razpoložljivi shrambni prostor.

Huawei P60 Pro

Dimenzije: 161 x 74,5 x 8,3 milimetra

Masa: približno 200 gramov

Zaslon: LTPO OLED, premer 16,9 centimetra, barvna globina 1,07 milijarde barv, prilagodljivo dinamično osveževanje zaslona (1 do 120 herca), visokofrekvenčno PWM zatemnjevanje (1440 hercev), frekvenca vzorčenja dotikov (do 300 hercev), (teoretična) ločljivost 2700 × 1220 slikovnih pik

Procesor: osemjedrni Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G Mobile Platform (1 × Cortex-X2@3,2 gigaherca + 3 × Cortex-A710@2,75 gigaherca + 4 × Cortex-A510@2,0 gigaherca), grafični procesor Adreno 730, umetna inteligenca Qualcomm AI Engine sedme generacije

Operacijski sistem: odprtokodni Android s Huaweijevim uporabniškim vmesnikom EMUI 13.1

Pomnilnik: osem gigabajtov

Shrambni prostor: 256 gigabajtov (del prostora zaseda nameščena programska oprema)

Kamera zadaj: Ultra Lighting kamera z ločljivostjo 48 milijonov pik (zaslonka F1.4~F4.0, optična stabilizacija), ultraširokokotna kamera z ločljivostjo 13 milijonov pik (zaslonka F2.2), Ultra Lighting telefoto kamera z ločljivostjo 48 milijonov pik (zaslonka F2.1, optična stabilizacija), fazno in kontrastno samodejno ostrenje, 3,5-kratna optična povečava (3,5-kratna povečava je približna vrednost, goriščne razdalje objektivov so 24,5 mm, 13 mm, 90 mm) in 100-kratna digitalna povečava, ločljivost fotografij do 8000 × 6000 slikovnih pik, ločljivost videoposnetkov do 3840 × 2160 slikovnih pik, LED-bliskavica, načini snemanja: Hitri menu, Noč, Super makro, Makro, Ustvarjalnik zgodb, Usmerjen zvok, Visoka ločljivost, Foto. v časovnem zamiku, Ultra širokokotni objektiv, Zaslonka, Dvojni pogled, Portret, Pro, Počasni posnetek, Panorama, Enobarvno, Slikanje s svetlobo, Filtri, Nalepke, Dokumenti, Nadrejena umetna inteligenca, Gibljiva slika, Hitri posnetek, 4D prediktivno ostrenje, Zajemi nasmehe, Zvočni nadzor, Časovnik, Rafalno fotografiranje

Kamera spredaj: Selfi kamera z ločljivostjo do 13 milijonov pik (širokokotna leča, zaslonka F2.4), ločljivost fotografij do 4160 × 3120 slikovnih pik, ločljivost videoposnetkov do 3840 × 2160 slikovnih pik, načini snemanja: Selfi v počasnem posnetku, Inteligentna globinska ostrina, Portret, Panorama, Objektiv AR, Foto v časovnem zamiku, Gibljiva slika, Filtri, Naleke, Zajemi nasmehe, Ogledalo, Zvočni nadzor, Časovnik

Akumulator: 4815 miliamperskih ur, neodstranljiva, žično polnjenje Huawei SuperCharge (največ 88 wattov – 20 voltov in 4,4 ampera, združljiv pa je s super hitrimi polnilci 11 voltov/6 amperov ali 10 voltov/4A ali 10V/2,25A ali 4,5V/5A ali 5V/4,5A in hitrim polnilcem 9V/2A, brezžično polnjenje Huawei SuperCharge (največ 50 wattov s primernim polnilcem, ki je na prodaj posebej)

Odpornost proti vodi in prahu: IP68 (na podlagi določenih testnih pogojev je naprava zaščitena pred škodljivim vdorom stoječe vode do globine 2 metrov do 30 minut, medtem ko temperaturna razlika med vodo in napravo ni večja od 5 °C),

Mobilno omrežje: 4G LTE FDD (frekvenčni pasovi 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66), 4G LTE TDD (frekvenčni pasovi 34/38/39/40/41), 3G WCDMA (frekvencčni pasovi 1/2/4/5/6/8/19), 2G GSM (frekvenčni pasovi 2/3/5/8, 850/900/1800/1900 MHz), vse na obeh SIM-karticah

Povezljivost: WLAN (2,4 in pet gigahercev, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2 × 2 MIMO, HE160, 4096 QAM, 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO), Bluetooth 5.2 (podpora BLE, SBC, AAC, LDAC in L2HC), USB Type-C (tudi kot vhod za slušalke), USB 3.1 GEN1 (podpora DP1.2, priloženi kabel podpira USB 2.0), NFC (tudi plačilo s kartico SIM v reži 1 in plačila HCE)

Določanje lokacije: GPS (L1 + L5 Dual band)/AGPS/GLONASS/BeiDou (B1I + B1C + B2a Tri-band)/GALILEO (E1 + E5a Dual band)/QZSS (L1 + L5 Dual band)/NavIC

Senzorji: senzor gravitacije, infrardeči senzor, optični senzor prstnih odtisov pod zaslonom, Hallov senzor (določanje položaja z meritvami magnetnega polja), žiroskop, digitalni kompas, senzor ambientne svetlobe, senzor bližine, laserski senzor, senzor barvne temperature

Zvok: Huawei Histen, stereo, formati *.mp3, *.mp4, *.3gp,*.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav, *.midi,

Video: formata *.3gp, *.mp4

Barvi: rokoko biserna in črna

Vsebina prodajnega kompleta: telefon, polnilec, kabel USB Type-C, prozoren zaščitni ovitek, priročnik za hiter začetek, orodje za SIM, garancijski list

Cena: 1.199 evrov (priporočena redna maloprodajna cena)

Zaobljeni robovi sicer jemljejo nekaj pik z zaslona, a vendarle prispevajo k privlačnosti podobe pametnega telefona Huawei P60 Pro. Foto: Bojan Puhek

Upravičen sloves premijskega telefona

Huawei P60 Pro ima vse funkcije premijskega telefona, ki smo jih med našim enotedenskim preizkusom poiskali. Med njimi so tudi hitro (88-wattno) žično polnjenje s priloženim polnilcem, kar pri nekaterih proizvajalcih že več let ni samoumevno, hitro brezžično polnjenje (do 50 wattov), optični čitalnik prstnih odtisov pod spodnjim delom zaslona, ki zanesljivo in odzivno varuje vsebino naprave proti nepooblaščenim dostopom, in 6,67-palčni (16,9-centimetrski) zaslon s tehnologijo LTPO OLED, katerega slika se, odvisno od vsebine, osvežuje od enkrat do 120-krat v sekundi.

Qualcommov procesor Snapdragon 8+ Gen 1 ni več v najnovejši generaciji (tudi to je verjetno posledica istih prej omenjenih omejitvenih dejanj), a še vedno več kot dovolj dober za hitro in zanesljivo delovanje. Tudi vgrajeni grafični procesor Adreno 730 že ima svojega naslednika, a je kljub temu učinkovitost grafičnega delovanja odlična. Vse to ob dolgi vzdržljivosti akumulatorja, na kar nas je Huawei navadil že s svojimi predhodnimi telefoni.

Huawei P60 Pro je med tanjšimi in najlažjimi premijskimi pametnimi telefoni. Foto: Bojan Puhek

Sklepna beseda

Huawei P60 Pro je v Sloveniji na voljo v izvedbi z osem gigabajtov pomnilnika in 256 gigabajtov shrambnega prostora, za katero je pri nas priporočena redna maloprodajna cena 1.199 evrov. Ne le cenovno, tudi sicer je Huawei P60 Pro še en premijski telefon tega proizvajalca, ki navdušuje predvsem s svojimi fotografskimi zmogljivostmi, a tudi sicer s svojo obliko, materiali in tehnološko dovršenostjo izpolnjuje vsa merila in pričakovanja premijskega telefona.

Pravzaprav so njegove edine omembe vredne tehnične pomanjkljivosti tiste, na katere Huawei nima vpliva in so povezane z nedostopnostjo nekaterih ameriških tehnologij in na njih temelječih storitvah. Nedostopnost sicer ni prava beseda, ker je skoraj vse mogoče dobiti na druge dostopne načine, a bo vsak sam presodil, ali je pripravljen na dodatne napore in čas, ki so nujni za te postopke. Z nižjo ceno bi bila ta odločitev še lažja.

Vsekakor pa velja omeniti, da ni malo ljubiteljev mobilne fotografije, ki so že presodili, da jim zmogljivosti kamer serije P odtehtajo vse omenjene preglavice, novi P60 Pro pa je nedvomno prinesel napredek tudi na tem področju.

Pametni telefon Huawei P60 Pro deluje z odprtokodnim operacijskim sistemom Android, na katerem je nameščen Huaweiev uporabniški vmesnik EMUI 13.1. Foto: Bojan Puhek

Kaj nam je bilo všeč:

- fotografije, zlasti navdušujejo tiste v popolni odsotnosti svetlobe,

- izvirnost barvne izvedbe rokokojski biser,

- odzivno in zanesljivo delovanje,

- hitro žično polnjenje s priloženim polnilcem.

Kaj nam ni bilo všeč:

- omejitve pri možnostih uporabe nekaterih programov,

- cena.