Huawei Mate Xs2: pregibni posebnež

Huawei Mate Xs2 je peti komercialno dostopen pregibni telefon tega kitajskega visokotehnološkega podjetja. K nam prihaja dve leti po tem, ko so predstavili njegovega predhodnika brez dvojke v imenu, in približno pol leta po tem, ko so ga predstavili v Huaweievi domovini, na Kitajskem.

Posebnosti najnovejšega pregibnega telefona Huawei Mate Xs2 se začnejo že pri načinu pregibanja – veliki zaslon ostane, tako kot pri predhodniku iz iste hiše, na zunanji strani tudi, ko je telefon prepognjen. Če ga želimo ponovno odpreti in uporabiti njegov veliki zaslon, moramo naprej pritisniti tipko, ki prepognjenega nekoliko sprosti, in ga nato z roko odpreti do konca.

Video: tako odpiramo in zapiramo pregibni telefon Huawei Mate Xs2

Lahek in tenek za pregibneža

Gre za še vedno redek način pregibanja in najbrž bo šele čas pokazal, ali je ta boljši od do zdaj prevladujočega načina pregibanja, ko ostane v prepognjeni podobi veliki zaslon na notranji strani.

Ravno zaradi takšnega načina pregibanja je Huawei Mate Xs2 lahek in tenek za pregibneža. Njegova debelina, ko je odprt, ne dosega niti 5,5 milimetra, ko je odprt, pa meri 11,1 milimetra. Tehtnica bo pokazala le kakšen gram več od ene četrtine kilograma. Pri Huaweiu zatrjujejo, da je to najlažji in najtanjši pregibni telefon na svetu.

Huawei Mate Xs2 je lahek in tenek za pregibneža. Njegova debelina, ko je odprt, ne dosega niti 5,5 milimetra, ko je odprt, pa meri 11,1 milimetra. Foto: Ana Kovač

Ves zaslon je ves čas zunaj (če ni v ovitku)

Toda s tem načinom pregibanja je zaslon ves čas izpostavljen in tveganje, da ga bo doletela kakšna praksa, je nezanemarljivo. Huawei sicer pojasnjuje, da so v ta namen ustvarili štiriplastno zgradbo in zaščito zaslona, a šele z daljšim časom uporabe bi se lahko zanesljivo prepričali o njeni učinkovitosti ob tako povečanem izzivu. Še to: telefon nima certifikata IP, zato je treba toliko bolj poskrbeti, da ne pride v stik z vodo ali kakšno drugo tekočino.

Za varovanje zaslona Huawei ob nakupu prilaga dokaj preprost zaščitni ovitek, ki tveganje za mehansko poškodbo zaslona občutno zmanjša, a je ravnanje s telefonom v ovitku precej bolj okorno. Vsega pač ne moremo imeti. Za vzdržljivost sicer še skrbi ohišje telefona iz titanove zlitine, tečaj pa je okrepljen s kapico iz nerjavečega jekla.

Huawei Mate Xs2 je ubral drugačno smer kot večina njegovih tekmecev, saj se pregiba navzven in ne navznoter. Foto: Ana Kovač

Njegovo veličanstvo zaslon

Tudi pri tem huaweiu je zaslon ena izmed največjih prednosti. Slika je odlična – barve so zelo živahne, slika pa se osveži do 120-krat v sekundi. Dejstvo, da je zaslon (oziroma njegov del) enak v odprtem in zaprtem načinu, zagotavlja dosleden prikaz in enako (zelo) kakovostno zaslonsko izkušnjo v vsakem trenutku, kar je gotovo pomembna prednost. Ni ločenega sekundarnega zaslona kot pri preostalih pregibnih telefonih, prehod slike med obema načinoma je zelo udoben in zvezen.

Odprt zaslon meri skoraj 20 centimetrov v premeru, zaprt pa 16,5 centimetra, kar je primerljivo z običajnimi (večjimi) pametnimi telefoni. Kot smo že v začetku leta videli pri manjšem Huaweievem pregibnem telefonu P50 Pocket (ta se sicer pregiba navznoter), je tudi pri njihovem najnovejšem pregibnem pametnem telefonu pregib na odprtem zaslonu komaj opazen.

Ob odprtem zaslonu je pregib komaj opazen. Foto: Ana Kovač

Dva tisočaka!

Priporočena redna maloprodajna cena pregibnega telefona Huawei Mate Xs2 je dih jemajočih 1.999 evrov. Dva tisočaka! In ob tem še brez 5G in Googlovega mobilnega okolja, ki sta Huaweievim telefonom ostala nedostopna pred tremi leti zaradi ameriških gospodarskih sankcij (že res, da si Huawei zelo intenzivno in dokaj uspešno prizadeva nadomestiti Googlovo mobilno okolje, a nekatere reči brez njega preprosto ne delujejo).

Ravno zaradi tako visoke cene se ne moremo izogniti vprašanju, ali ima Huawei s tem telefonom resne prodajne namene ali zgolj želi pokazati, kaj zna in zmore (in to je veliko) ter da bi, če mu Američani ne bi zvezali rok, še kako močno premešal karte v svetu pregibnih telefonov.

Priporočena redna maloprodajna cena pregibnega telefona Huawei Mate Xs2 je dih jemajočih 1.999 evrov. Foto: Ana Kovač

Pregibni pametni telefon Huawei Mate Xs2

Dimenzije: višina 156,5 milimetra, širina 139,3 milimetra, debelina pri odprtem zaslonu 5,4 milimetra, debelina pri prepognjenem zaslonu 11,1 milimetra

Masa: 255 gramov

Barve: črna in bela

Zaslon: OLED, osveževanje do 120 hercev, vzorčenje dotika do 240 hercev, 1,07 milijarde barv, pri odprtem premer 19,8 centimetra (7,8 palca), ločljivost FHD+ (2.480 x 2.200 pik), pri zaprtem premer 16,5 centimetra (6,5 palca), ločljivost 2.480 x 1.176 pik

Uporabniški vmesnik: EMUI 12 na operacijskem sistemu Android 11

Procesor: Qualcomm Snapdragon 888 4G

Pomnilnik: osem gigabajtov

Shrambni prostor: 512 gigabajtov

Akumulator: 4.600 miliamperskih ur nominalno, podpira 66-wattno hitro žično polnjenje SuperCharge s priloženim ustreznim polnilcem, ne podpira brezžičnega polnjenja

Kamera: glavna kamera True-Chroma z ločljivostjo 50 milijonov pik (f/1.8); telefoto kamera z ločljivostjo osem milijonov pik (f/2.4), 3,4-kratno optično povečavo in optično stabilizacijo slike; ultraširokokotna kamera z ločljivostjo 13 milijonov pik (f/2.2); kamera za selfije z ločljivostjo 10,7 milijona pik pod zaslonom v kotu

Priloženo ob nakupu: polnilec SuperCharge (hitro 66-wattno žično polnjenje), preprost zaščitni ovitek

Cena: 1.999 evrov (priporočena redna maloprodajna cena)

Česa vse mu ne pustijo imeti

Huawei je poleg svojega uporabniškega vmesnika EMUI, ki je nameščen nad odprtokodni operacijski sistem Android 11, in kopice programskih rešitev, s katerimi poskuša (in mu do znatne mere uspeva) blažiti izpad Googlovega mobilnega okolja, poskrbel tudi za svoje programske dodatke, ki prilagajo in optimizirajo rabo na velikem zaslonu. Gre predvsem za večopravilnost, plavajoča okna in sočasno uporabo večjega števila oken z aplikacijami. Ne, tokrat res niso izbrali svojega operacijskega sistema HarmonyOS.

Procesor Qualcomm Snapdragon 888 4G je bil lani med najboljšimi – Huawei ima namreč težave z dostopom do ameriške tehnologije zaradi sankcij, ki so tudi na uporabljenem procesorju onemogočile delovanje v mobilnih omrežjih pete generacije (5G).

Še nekaj besed o strojni oprem(ljenost)i Huaweievega paradnega pregibneža: akumulator ima zmogljivost 4.600 miliamperskih ur in podpira hitro 66-wattno polnjenje SuperCharge (v pol ure se napolni od nič do dobre tri četrtine), ne pa tudi brezžično.

V zavojčku s telefonom je priložen polnilec za hitro polnjenje (Super Charge). Foto: Ana Kovač Čitalnik prstnih odtisov je umeščen pod gumbom za vklop in izklop, shrambnega prostora pa je za razkošnih 512 gigabajtov, kar se lahko okrepi še z do 256 gigabajti na pomnilniški nanokartici.

Kamere: trojček v stolpcu in pika na zaslonu

Pri pregibnem telefonu Huawei Mate Xs je kamere sopodpisovala tudi nemška družba Leica, a se je to sodelovanje končalo pred prihodom "dvojke". Njena glavna kamera ima ločljivost 50 milijonov pik, družbo pa ji delata še telefoto kamera z ločljivostjo osem milijonov pik in 3,4-kratno optično povečavo ter ultraširoka kamera z ločljivostjo 13 milijonov pik. Namenska kamera za selfije z ločljivostjo 10,7 milijona pik je od zunaj v obliki pike v enem od vogalov zaslona, pregibnost pa omogoča, da za selfije uporabimo tudi glavno kamero (ob prepognjenem zaslonu).

Odprt zaslon pregibnega telefona Huawei Mate Xs2 meri skoraj 20 centimetrov v premeru. Foto: Ana Kovač

Kamere so solidne. Glavna kamera nima optične stabilizacije slike, ima jo samo telefoto kamera. Algoritmi za obdelavo fotografij tudi pri tem telefonu popravijo marsikatero fotografijo, predvsem v nočnem načinu, pri katerem okrepijo barve in kontraste – včasih morda celo malo preveč očitno za kakšen okus.

Sklepna beseda

Pregibni telefon Huawei Mate Xs2 je nedvomno privlačna in avantgardna mobilna naprava. Združuje nemalo presežnikov, a žal tudi omejitev, ki so Huawei doletele pred dobrimi tremi leti in ga v svetu (pametnih) mobilnih telefonov potisnile od naskakovalca na prvo mesto v območje manjših igralcev.

Pregibni telefon Huawei Mate Xs2 je nedvomno privlačna in avantgardna mobilna naprava. Foto: Ana Kovač

Njegov čar je predvsem v zaslonu in načinu pregibanja, ki nazorno razkazuje, kaj vse zna in zmore Huawei tako na področju oblikovanja in strojne opreme kot tudi namenskega programja za tako velike zaslone. Oblikovna zasnova zaslona, ki je ves čas na zunanji strani, je ena od največjih prednosti tega pregibneža, a obenem tudi največje tveganje za tiste, ki niso dovolj previdni med ravnanjem z njim.

Največ potencialnih kupcev bo zagotovo odvrnila cena, ki je le en evrski kovanček nižja od dveh tisočakov. Vsekakor pa moramo tudi tokrat Huaweiu priznati pogum in vztrajnost, da ob vseh omejitvah, ki so mu jih vsilili Američani, ne meče puške v koruzo, temveč ob svojih številnih drugih napravah, ki takšnih omejitev nimajo, še naprej ustvarja in pošilja na trg tudi vsega spoštovanja vredne pametne telefone.

Oblikovna zasnova zaslona, ki je ves čas na zunanji strani, je ena od največjih prednosti tega pregibneža, a obenem tudi največje tveganje za tiste, ki niso dovolj previdni med ravnanjem z njim. Foto: Ana Kovač

Kaj nam je bilo všeč:

- lahek in tenek za pregibneža,

- velik in zelo pregleden zaslon s komaj vidnim pregibom,

- isti zaslon (oziroma njegov del) pri odprtem in prepognjenem načinu,

- gladek prehod med odprtim in prepognjenim načinom,

- robusten pregibni mehanizem.

Kaj nam ni bilo všeč:

- cena,

- stalna izpostavljenost celotnega zaslona,

- zaradi večletne gospodarske blokade tudi ta Huaweiev telefon nima niti 5G niti Googlovega mobilnega okolja, na katero je marsikdo (in marsikatera aplikacija) navajen.