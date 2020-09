Ko smo si pred devetimi meseci ogledali prvi Samsungov pregibni telefon, to je bil Samsung Galaxy Z Fold, smo svoje vtise opredelili kot sladko-grenke.

Mistični bron (Mystic Bronze) je podpisana barva tudi pri tem Samsungovem letošnjem premijskem pametnem telefonu. Foto: Ana Kovač

Nedvomno nas je takoj navdušil koncept pregibnega telefona, a so bile pri prvencu izvedbene pomanjkljivosti takšne, da njegovega nakupa le nismo mogli priporočiti. Takrat smo pohvalili koncept in napovedali, da bomo z zanimanjem pričakovali, kaj bo, ko bodo otroške bolezni pregibnih telefonov mimo.

Velikanski premiki v devetih mesecih

Naslednik tega prvenca je povsem druga zgodba. Nič več tistega, kar nas je pri prvem foldu (z)motilo, hkrati pa vse tisto, kar nam je že bilo takrat všeč – le boljše. Zdaj to ni več vmesna faza, zdaj je to nekaj zrelega.

Prvi trenutki kratkega srečanja s pregibnim pametnim telefonom Samsung Galaxy Z Fold2

Že ob predstavitvi smo postali pozorni na njegove glavne značilnosti. Notranji zaslon se glede na vsebino dinamično osvežuje tudi do 120-krat v sekundi, zunanji pa skoraj v celoti izkorišča sprednjo stran telefona. Trpežnejša izvedba, zlasti tečajev, ki bi morali biti kos številnim odpiranjem in zapiranjem. Bolj diskretna sprednja kamera.

Vse to in še več nas je prepričalo, ko smo si novi model za kratek čas vzeli v roke. Pogosto kar obe hkrati, ker marsičesa le nismo mogli narediti samo z eno roko.

Cena ostaja kislo-pekoča

Nekaj se le ni spremenilo: že pri prvem foldu smo njegovo ceno opisali kot kislo-pekočo in drugi fold ostaja zvest temu vtisu.

Priporočena maloprodajna cena za pregibni telefon Samsung Galaxy Z Fold2 je namreč en sam evro manj od dveh evrskih tisočakov. Očitno pregibni telefoni še niso tako daleč, da bi se njihova cena začela premikati iz astronomskih višin v bolj sprejemljive okvirje. A tudi ta dan bo prišel, še pri vsaki novi tehnologiji in skupini izdelkov se je to zgodilo.

Samsung Galaxy Z Fold2 je med najdražjimi mobilnimi telefoni na trgu. Foto: Ana Kovač

Zaprt je telefon, odprt je tablica

Z novim foldom dobimo zunanji zaslon, katerega premer je 6,2 palca (15,75 centimetra), in notranjega, katerega premer je 7,6 palca (19,3 centimetra). Zunanji zaslon je tako povsem primerljiv s tistimi pri običajnih pametnih telefonih, notranji, ko je odprt, pa že presega manjše tablice, na njem pa je več kot dovolj prostora za sočasen prikaz več kot ene aplikacije.

Toda številne aplikacije še niso prirejene za popoln izkoristek zaslonskega zaklada novega folda, zato lahko pričakujemo, da bodo naslednje njihove posodobitve poskrbele tudi za to.

Tečaji so veliko bolj trpežni kot na prvem Samsungovem pregibnem telefonu. Foto: Ana Kovač Ob odpiranju ali zapiranju telefona pa se zaslonski prikaz nemudoma preseli na drug zaslon. To seveda ni nič novega, a zagotovo je velik plus, da to deluje brezhibno.

Dela še ni konec

Pri tretjem foldu bomo pričakovali še kakšno izboljšavo. Notranji zaslon namreč ni vodoodporen, čitalnik prstnih odtisov na tipki za vklop ni tako zanesljiv kot pri drugih Samsungovih premijskih telefonih, kjer je ta pod zaslonom, in je pri zaprtem telefonu nekoliko težje dostopen, kamera ima samo dvakratno optično povečavo …

Pregibni telefoni vendarle zahtevajo nekaj več uporabnikove previdnosti kot klasični pametni telefoni. Foto: Ana Kovač

Morda pa le ni pošteno, da bi značilnosti pregibnega telefona Galaxy Z Fold2 neposredno primerjali s telefonom Galaxy Note 20 Ultra – vsakomur pač svoje. Za začetek: z ultro ni mogoče uporabiti zadnje kamere za selfi in hkrati na zaslonu gledati, kaj počnemo z napravo.

Samsung Galaxy Z Fold2 nima najboljših kamer, ki jih ta trenutek premore Samsung, a so fotografije vendarle dobre. Foto: Ana Kovač

Samsung Galaxy Z Fold2



Operacijski sistem: Android 10

Notranji zaslon: dinamični AMOLED, premer 7,6 palca (19,3 centimetra), 2.208 x 1.768 pik, dinamično osveževanje do 120 hercev

Zunanji zaslon: dinamični AMOLED, premer 6,2 palca (15,75 centimetra), 2.260 x 816 pik, osveževanje do 60 hercev

Pomnilnik: 12 gigabajtov

Shrambni prostor: 256 gigabajtov

Kamera: zadaj širokokotna, ultraširokokotna in telefoto z dvakratno optično in desetkratno digitalno povečavo, vsaka z ločljivostjo 12 milijonov pik, sprednji z ločljivostjo 10 milijonov pik, po ena na vsakem zaslonu

Akumulator: dvodelni, skupna zmogljivost 4.500 miliamperskih ur

Masa: 280 gramov

Cena: 1999 evrov (priporočena redna maloprodajna cena brez morebitnih ugodnosti pri mobilnem operaterju ob vezavi naročniškega razmerja)

Tako smo odpirali zavojček s tretjim Samsungovim pregibnim pametnim telefonom. Foto: Ana Kovač

Nova doba mobilnih naprav

Samsung Galaxy Z Fold2 nima vseh najvišjih in najboljših specifikacij, a je zagotovo telefon, katerega uporabniško izkušnjo je težko posnemati.

Ni za brezskrbne, ker je z njim, zlasti z njegovim notranjim zaslonom, vendarle zelo zaželeno ravnati previdno. Ni za vsakogar, ker je drag, zelo drag.

Notranji zaslon zagotavlja veliko dragocenega prostora za udoben prikaz, a žal ni vodoodporen. Foto: Ana Kovač

Toda kdor si ga bo omislil, bo imel zelo dober telefon, pravzaprav mobilno napravo, ki je na odlični poti, da nas navadi na čas, ko bodo mobilni telefoni dokončno postali žepni računalniki in skoraj v vsem nadomestili klasične in prenosne računalnike.

Kaj nam je bilo všeč :



- velik in pregleden zaslon,

- telefon in tablica v enem,

- večopravilnost,

- osvežitev zaslona do 120 hercev.