FRITZ!Repeater 3000 AX: dobrodošla nadgradnja v visokem srednjem razredu

Tema tokratnih vtisov je ojačevalnik brezžičnega signala Wi-Fi nemškega proizvajalca AVM s podporo standardu Wi-Fi, ki je že tretji po vrsti. Po tem, ko sta standard Wi-Fi 6 dobila ojačevalnik višjega razreda FRITZ!Repeater 6000 in ojačevalnik vstopnega razreda FRITZ!Repeater 1200 AX, je FRITZ!Repeater 3000 AX zapolnil vrzel še v zgornjem delu srednjega razreda, kamor ga lahko uvrstimo tudi po njegovi priporočeni redni maloprodajni ceni 189 evrov.

Njegov predhodnik, FRITZ!Repeater 3000, je bil ob svojem prihodu na trg pred leti na vrhu zmogljivosti, kar je še en dokaz, kako naši apetiti po omrežnih zmogljivostih hitro naraščajo.

Zadnja stran ojačevalnika brezžičnega signala FRITZ!Repeater 3000 AX Foto: Bojan Puhek

Zagotovo ne bo ozko grlo domačega omrežja

Pravzaprav je po svojih lastnostih FRITZ!Repeater 3000 AX zelo blizu svojemu zmogljivejšemu sosedu FRITZ!Repeater 6000, od katerega se razlikuje predvsem po nekoliko nižji skupni pasovni širini in, kar ni zanemarljivo, nižji ceni. FRITZ!Repeater 6000 je namreč za dobro tretjino dražji.

V bran tokratnemu preizkušancu pa ne gre spregledati, da številne povezane naprave niti ne morejo izkoristiti vseh omrežnih zmogljivosti, ki ločijo ta dva modela. Z drugimi besedami, v zelo redkih primerih se lahko zgodi, da bi bil ravno FRITZ!Repeater 3000 AX ozko grlo v omrežju. Ni zanemarljivo niti to, da FRITZ!Repeater 3000 AX porabi manj električne energije kot njegov zmogljivejši sorodnik.

FRITZ!Repeater 3000 AX je po marsičem zelo podoben zmogljivejšem modelu FRITZ!Repeater 6000, a je od njega občutno cenejši. Foto: Bojan Puhek

Kanali, antene, standardi

S svojimi osmimi notranjimi antenami pokriva tri kanale, enega v frekvenčnem območju 2,4 gigaherca in s prepustnostjo 600 megabitov v sekundi ter dva v frekvenčnem območju petih gigahercev z dvakrat oz. štirikrat večjo prepustnostjo.

Deluje v povezavi z vsemi usmerjevalniki serije FRITZ!Box in tudi drugih proizvajalcev, saj razume vse različice standarda 802.11 (ax, c, n, g, b, a), a je kot nalašč narejen za prav tako trikanalni FRITZ!Box 4060.

Osem notranjih anten, trije frekvenčni kanali, podpora za vse različice standarda 802.11. Foto: Bojan Puhek

Zmogljivi hotspot tudi za omrežja s starimi usmerjevalniki

Z dvema gigabitnima priključkoma za krajevno omrežje (LAN) si tako med drugim lahko privoščimo ustvarjanje brezžične dostopne točke (hotspot) s standardom Wi-Fi 6 tudi takrat, ko sam usmerjevalnik tega standarda ne podpira. In zdaj pridemo še do edine preostale omembe vredne razlike v primerjavi s šesttisočico: eden od priključkov za krajevno omrežje na ojačevalniku FRITZ!Repeater 6000 se ponaša s hitrostjo 2,5 gigabita v sekundi, FRITZ!Repeater 3000 AX pa tega razkošja nima.

Vedno več različnih napravah, ki jih želimo povezati v brezžično omrežje, ustvarja nove izzive, ki jih naslavlja prav standard Wi-Fi 6. Dinamično uravnovešanje med razpoložljivimi omrežnimi viri in tehnologija Mesh omogočata optimalno rabo omrežja, kar uporabnik zazna predvsem prek večjih hitrosti prenosa.

Dva gigabitna vmesnika za krajevno omrežje (LAN) Foto: Bojan Puhek

Udobje, dostopnost in varnost

Namestitev poteka na enak način kot pri vseh preostalih napravah FRITZ!, prav tako upravljanje in nadzor prek spletne ali mobilne aplikacije, ki lahko celo pomaga pri iskanju najboljšega položaja za postavitev. Ob ustreznih nastavitvah znotraj ustrezne mobilne aplikacije je dostop do nadzora in upravljanja domačega omrežja mogoč tudi takrat, ko nismo povezani prav v to omrežje, temveč dostopamo nekje iz širnega sveta interneta. Varnost dostopa poleg že utečenega varnostnega protokola WPA2 jamči tudi novejši in varnejši protokol WPA3.

Navpična oblikovna zasnova, enako kot pri predhodniku brez oznake AX, omogoča postavitev na mizo, ki ne bo kvarila podobe bivalnega prostora, hkrati pa bo omogočala daljši doseg signala.

Namestitev poteka na enak način kot pri vseh preostalih napravah FRITZ!, prav tako upravljanje in nadzor prek spletne ali mobilne aplikacije, ki lahko celo pomaga pri iskanju najboljšega položaja za postavitev. Foto: Bojan Puhek

Sklepna beseda

Uporabnikom, ki so vajeni ojačevalnikov FRITZ!Repeater, bo FRITZ!Repeater 3000 AX prinesel hitrejše in še zanesljivejše povezave v znanem okolju. FRITZ!Repeater 3000 AX zagotovo ni najcenejši ojačevalnik signala Wi-Fi, a za svojo ceno ponuja zelo veliko od tega, kar sicer najdemo pri dražjih ojačevalnikih.

Če se v brezžično omrežje povezuje veliko naprav in zlasti če so med njimi takšne, ki so bolj oddaljene od vhodnega usmerjevalnika in zahtevajo zanesljiv in zmogljiv pretok podatkov, je vsekakor privlačna izbira.

Kaj nam je bilo všeč:

- skoraj vse dobrote zmogljivejšega modela ob nižji ceni,

- Wi-Fi 6 in Mesh za optimalno rabo omrežja,

- spletna in mobilna aplikacija za upravljanje in nadzor,

- dva gigabitna priključka LAN omogočata Wi-Fi 6 tudi pri povezanih usmerjevalnikih, ki tega standarda ne podpirajo.

Kaj nam ni bilo všeč:

- če bi res želeli priključek LAN s hitrostjo 2,5 gigabita v sekundi, nam ta model ne bi zadoščal,

- mobilna in spletna aplikacija še vedno nista na voljo tudi v slovenščini.