FRITZ!Repeater 1200 AX: majhen, a učinkovit

Najmlajši ojačevalnik signala Wi-Fi berlinskega proizvajalca AVM se neposredno priključi v vtičnico, kar pomeni, da ni odvečnih napajalnih kablov.

Škoda le, da nima na sebi (izhodne) vtičnice, ker bi potem lahko priključili še kakšno napravo in tako ojačevalnik ne bi sam zasedel vtičnice, na katero je priklopljen – a potem najbrž ne bi bil tako kompakten.

FRITZ!Repeater 1200 AX je zahvaljujoč veliko naprednejšemu čipovju veliko zmogljivejši od svojega skoraj tri leta starega predhodnika, ki v imenu nima AX. Foto: Ana Kovač

Od zunaj enak, v notranjosti pa krepko zmogljivejši od predhodnika

Črki AX nakazujeta največjo novost glede na vizualno identičnega skoraj tri leta starega predhodnika brez AX v imenu: podporo standardu 802.11ax, za katerega tržniki raje uporabljajo ime Wi-Fi 6 (seveda le, če je tudi glavni usmerjevalnik, s katerim je povezan, skladen s tem standardom).

To pomeni več kot podvojeno največjo pretočnost, ki zdaj (teoretično) znaša tri tisoč megabitov v sekundi, in boljše delovanje v zasičenem omrežnem okolju. Vse to ob že vsakič omenjenih prednostih operacijskega sistema FRITZ!OS ter pripadajočega spletnega vmesnika in mobilnih aplikacij iz družine FRITZ!.

V zavojčku je priložen tudi kabel dolžine 1,8 metra, kar danes, ko proizvajalci varčujejo na vsakem koraku, ni samoumevno. Foto: Ana Kovač

Ne le brezžično

AVM-jev ojačevalnik FRITZ!Repeater 1200 AX ima, enako kot njegov predhodnik, tudi LAN-vhod z gigabitno hitrostjo, kar dodatno krepi njegovo povezljivost in mu omogoča, da deluje kot dostopna točka (hotspot) ali omrežni most (LAN bridge).

V ta namen je priložen kabel, dolg 1,8 metra. Tako lahko s kablom povežemo tudi kakšen starejši modem/usmerjevalnik, ki sam nima brezžične funkcionalnosti, in ga obogatimo s to možnostjo.

Ojačevalnik FRITZ!Repeater 1200 AX ima, enako kot njegov predhodnik, tudi LAN-vhod z gigabitno hitrostjo, kar dodatno krepi njegovo povezljivost. Foto: Ana Kovač

Največ zmore v svojem družinskem krogu

Ojačevalnik smo preizkusili v okolju, kjer je glavni modem/usmerjevalnik nekoliko starejši model FRITZ!Box 5490 (last Telekoma Slovenije), ki je prirejen za optične povezave, a se najmanj enako dobro znajde tudi z drugimi napravami istega proizvajalca. Proizvajalec navaja, da je najnaravnejši zaveznik tega ojačevalnika modem/usmerjevalnik FRITZ!Box 7590 AX.

Uporabimo ga sicer lahko tudi z modemi/usmerjevalniki drugih proizvajalcev, le da bomo v tem primeru zgolj okrepili signal in ne bomo imeli funkcionalnosti Mesh za optimalno izrabo omrežja, ki je med proizvajalci nestandardizirana in zato deluje le, če so vse omrežne naprave od istega proizvajalca. Podobna omejitev glede združljivosti in polne funkcionalnosti obstaja tudi pri omrežnih napravah velikih računalniških sistemov.

Vtič za napajanje z elektriko je na sredini zadnje strani ojačevalnika, a mi bi ga raje videli bližje zgornjemu robu. Foto: Ana Kovač

Zmerna cena za razširitev brezžičnega omrežja

Tokratni preizkušanec je v Sloveniji na voljo za 95 evrov, v eni od avstrijskih spletnih trgovin pa smo ga zasledili za približno 15 odstotkov manj (in to ne na razprodaji).

Med preizkusom je deloval brezhibno in ničesar mu nismo mogli zameriti, a ker moramo nekaj vpisati tudi v spodnjo rubriko z rdečo barvo (Kaj nam ni bilo všeč), smo le našli manjšo oblikovalsko zamero: ker je vtič ojačevalnika v sredini, lahko prostorsko zasede tudi dve vtičnici, če sta druga ob drugi (zlasti na razdelivcu).

Omrežna oprema dosega svojo polno funkcionalnost v okolju, kjer so tudi vse preostale omrežne naprave od istega proizvajalca. Foto: Ana Kovač

Kvadratek, katerega stran meri osem centimetrov, tako lahko za zmerno ceno učinkovito pomaga pri razširitvi dosega brezžičnega signala v bolj oddaljene kotičke stanovanja ali poslovnega prostora manjšega podjetja.

Kaj nam je bilo všeč:

- podpora standardu Wi-Fi 6 omogoča večje hitrosti in več povezanih naprav,

- zaseda malo prostora,

- spletni vmesnik in mobilne aplikacije FRITZ! za nadzor in upravljanje.

Kaj nam ni bilo všeč:

- oblikovna zasnova, zaradi katere bosta včasih zasedeni dve vtičnici, če sta druga ob drugi.