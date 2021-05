Nov mesec, nove super igre v naši programski opciji NEO Igre

Pri Telekomu Slovenije redno dodajamo v programsko opcijo NEO Igre nove in nove videoigre. Vanjo smo jih zdaj dodali še šest, in sicer Tyler Model: 005, Away: Journey to the Unexpected, Chariot, Project CARS, True Fear: Forsaken Souls Part 2, kmalu še Millie. Spodaj vam bomo te na novo dodane igre na kratko predstavili.

Če morda še ne veste, prek programske opcije NEO Igre lahko igrate zanimive videoigre na svojem televizorju in to brez igralne konzole. Za uporabo opcije NEO Igre potrebujete NEO Smartbox, igralni plošček (npr. tega), televizor in optično povezavo.

Tyler Model: 005

Tyler Model: 005 je zabavna igra, v kateri prevzamemo nadzor nad prikupnim miniaturnim robotom. Gre za tretjeosebno igro, ki prinaša lepo grafiko in zanimivo igralnost. Rešite uganke v njej in pomagajte robotu do končnega cilja.

Away: Journey to the Unexpected

Prvoosebne strelske igre navdušujejo od devetdesetih let prejšnjega stoletja. S prihodom iger Wolfenstein 3D, Doom, Duke Nukem 3D in še kakšne so te igre postale ena izmed gonilnih sil sveta igričarstva. Ker se zavedamo, da takšne igre radi igrate tudi vi, smo takšno zdaj uvrstili tudi v NEO Igre, in sicer igro AWAY: Journey to the Unexpected.

Igra Away: Journey to the Unexpected ponuja obilico dobre akcije. Ima pa za razliko od številnih drugih tovrstnih iger precej risankasto grafiko. Že s tako grafiko nakazuje, da je primerna tudi za nekoliko mlajše igričarje. Vseeno pa ni primerna za tiste, ki so stari manj kot sedem let.

Chariot

Chariot je arkadna igra, ki od nas zahteva premišljenost, potrpežljivost in spretnost. Dobro je, da jo lahko igramo tako v kooperativnem načinu kot tudi samostojno. Verjamemo, da vam lahko nudi kar nekaj zabavnih uric.

Project CARS

Project CARS je igra, v kateri lahko z različnimi cestnimi dirkalniki pokažemo svoje dirkaško mojstrstvo. Ta igra je bila v času, ko je izšla, dobro sprejeta s strani igričarjev in po našem mnenju je še danes odlična izbira. Občutek vožnje v njej je dober. Tudi njena grafika je za današnje čase še vedno v redu.

V NEO Igrah lahko sicer najdete še kar nekaj drugih zanimivih dirkaških videoiger. Na primer F1 2018 in DiRT 4. Preizkusite tudi te, če so vam tovrstne videoigre všeč.

True Fear: Forsaken Souls Part 2

Če imate radi igre z nekoliko bolj strašljivim pridihom in igre, v katerih morate reševati uganke, je True Fear: Forsaken Souls Part 2 lahko zelo primerna za vas. Ta igra s »statično grafiko« resda ne prepriča vsakogar, jo pa imajo nekateri zelo radi.

Millie - pride kmalu!

Igra Millie spominja na slavne igre Kača, ki smo jih videvali na mobitelih Nokia. Za razliko od iger Kača moramo pri njej upravljati stonogo. Ta igra je v osnovi precej preprosta, vseeno pa od nas zahteva veliko pozornosti in pametnih potez. Če ste radi igrali igre Kača, bi lahko zelo uživali tudi v igranju Millie.

Članek je bil prvotno objavljen na Telekomovem Tehniku.