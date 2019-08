Ljubitelji mobitelov Nokia bodo septembra prišli na svoj račun

Omenjeni dogodek bodo pri HMD Globalu izpeljali tik pred uradnim začetkom sejma IFA, ki bo letos potekal od 6. do 11. septembra v Berlinu.

Foto: HMD Global / Telekomov Tehnik

Zdi se, da nam bo HMD Global na omenjenem dogodku in na sejmu pokazal več novih mobitelov. Dva njegova še neizdana mobitela sta se v teh dnevih znašla tudi na spletni strani GeekBench Browser (mi smo za to izvedeli na spletni strani Slashleaks). Podatke o teh mobitelih lahko preverite tukaj in tukaj. Zmogljivejši bo očitno ta z druge navedene povezave. Imel naj bi 6 GB RAM pomnilnika in 8-jedrni procesor. Kot je razbrati na Geekbench Browser, se bo imenoval Nokia 7.2.

Članek je bil prvotno objavljen na Telekomovem Tehniku.