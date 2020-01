Zgražanje zaradi nepričakovanega vabila Ivanki Trump

Na družbenem omrežju Twitter se pod ključno besedo #boycottces v zadnjih tednih vrstijo pozivi k bojkotu enega največjih tehnoloških dogodkov na svetu. Vabilo Ivanki Trump, da naj se pridruži razmeroma elitni zasedbi predavateljev na sejmu zabavne elektronike CES 2020, je za marsikoga namreč nesprejemljivo.

Ivanka Trump, ki v Beli hiši deluje kot svetovalka svojemu očetu, predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, bo v torek kot glavna govornica sodelovala na predavanju o prihodnosti zaposlovanja. Na odru se bo z njo pogovarjal prvi mož organizacije dogodkov CES Gary Shapiro, ki je, zanimivo, sicer eden najglasnejših ameriških kritikov Donalda Trumpa. Foto: Reuters

Kritiki odločitve organizatorjev, da na oder, v katerega bodo ta teden uprte oči sveta, povabijo Ivanko Trump, v zadnjih tednih vzdihujejo, da tega niso imeli v mislih, ko so v zadnjih letih vodstvo dogodka CES opozarjali na diskriminacijo žensk.

Mnogi so namreč mnenja, da organizatorji na sejem CES povabijo preveč predavateljev in premalo predavateljic iz tehnoloških vod. Dejstvo, da je vabilo na CES namesto katere od uveljavljenih žensk iz stroke prejela Ivanka Trump, ki tako rekoč nima izkušenj z delom na področjih, ki jih pokriva sejem, nekatere dojemajo kot veliko žalitev:

This is a terrible choice on so many levels but also - what an insult to the YEARS AND YEARS of protesting how few women were invited to keynote & being told it was a pipeline problem while similarly-situated men were elevated. There are so many great, qualified women. Shame. https://t.co/nV5wBX31tW