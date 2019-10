Želite prejemati 100 evrov žepnine na račun VALÚ?

Kaj bi si lahko privoščili, če bi kar naenkrat prejeli žepnino v skupni vrednosti tisoč evrov? Gotovo vam misli švigajo od novega računalnika do novega gospodinjskega aparata, potovanja, popolne stilske preobrazbe ali novega pohištva v otroški sobi. Tisoč uporabnikov ima tisoč želja in z VALÚ-jem se lahko kakšna od teh tudi uresniči.

Sodelujte v nagradni igri VALÚ, ki prinaša bogate nagrade. Vse, kar morate storiti za uspešno sodelovanje, je, da svoj osnovni profil VALÚ brezplačno nadgradite.

Čas je za VALÚ

VALÚ je samostojna blagovna znamka Telekoma Slovenije in je na voljo prav vsem Slovenkam in Slovencem, ne glede na operaterja, pri katerem imajo mobilne storitve.

Če še ne uporabljate pametne denarnice VALÚ, si naložite brezplačno aplikacijo v trgovini Google Play ali App Store, se registrirajte in pridobite osnovni profil VALÚ, ki vam že omogoča uporabo mobitela kot pametne denarnice.

Od bogate žepnine vas loči samo en majhen, a pomemben korak: svoj osnovni profil brezplačno nadgradite v naprednega, ki vam bo omogočal še več koristnih načinov uporabe VALÚ-ja, med drugim imate na naprednem računu lahko do 5.000 EUR stanja in do 3.000 EUR mesečnih transakcij, mogoče je tudi varno pošiljanje in prejemanje denarja.

Kako do bogate nagrade? Postanite napredni in se potegujte za žepnino, ki jo boste prejemali kar deset mesecev. Za sodelovanje v nagradni igri nadgradite svoj profil VALÚ v naprednega, nato pa odgovorite na nagradno vprašanje, oddajte svoje podatke in upajte na srečen izid žreba. Nagradna igra traja do 31. oktobra. V nagradnem skladu VALÚ je kar 5.500 evrov. Podelili bomo: 1-krat 100 evrov žepnine, ki jo bo nagrajenec prejemal 10 mesecev.

9-krat 50 evrov žepnine, ki jo bo nagrajenec prejemal 10 mesecev.

VIDEO: Kako pridobiti napredni profil?

V aplikaciji VALÚ: Svoj profil nadgradite v Nastavitvah, lahko pa to uredite kar v sklopu Transakcije (Nadgradi profil).

Na www.valu.si: Prijavite se v Moj VALÚ, izberite sklop Nastavitve in nato še Nadgradite svoj profil. Identifikacijo za pridobitev naprednega profila lahko opravite z videoidentifikacijo ali s prijavnimi podatki za Moj Telekom, z digitalnim potrdilom, ki ga imate na osebnem računalniku, ali osebno v Telekomovem centru.

Pametna denarnica na vsakem mobitelu

Plačevanje z VALÚ-jem je mogoče na več kot 3.000 plačilnih mestih po Sloveniji. Foto: Bojan Puhek

Če še ne veste – VALÚ je pametna denarnica, ki mobitel spremeni v plačilno sredstvo. Z VALÚ-jem je mogoče nakupovati, naročati, plačevati in uporabljati storitve pametnih mest in spletne tržnice. Prek VALÚ-ja je mogoč tudi dvig in prenos denarja, delitev računa s prijatelji, plačevanje prek terminala POS in nakazovanje na TRR-račun. Prek aplikacije VALÚ lahko prijateljem celo sporočite, naj vam vrnejo znesek, ki so si ga izposodili.

Plačujete lahko s klicem, številčno ali QR-kodo (velja za mobitele Android in iOS) ter prek tehnologije NFC (velja za mobitele Android).

Za delovanje aplikacije VALÚ potrebujete pametni mobitel, ki podpira operacijski sistem Android (od verzije 5 naprej) ali iOS, ter WiFi ali mobilni prenos podatkov.