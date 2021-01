Zdravnike bomo namesto v ordinaciji pogosteje gledali na zaslonih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vzpon digitalne resničnosti, virtualnih obiskov pri zdravniku, oblaka in športnih tehnologij – to so letošnja pričakovanja analitske družbe Deloitte za sektor tehnologije, medijev in telekomunikacij.

Deloma zaradi preventivnih epidemioloških ukrepov ob epidemiji bolezni covid-19, deloma zaradi napredka telemedicine: vse več obiskov zdravnikov je virtualnih. V letu 2021 bo prek videokamer izvedenih več kot 400 milijonov obiskov pri zdravniku, napovedujejo pri družbi Deloitte.

To bo pomenilo pet odstotkov vseh obiskov pri zdravniku, kar je petkrat večji delež, kot je bil v letu 2019, ko se nam v večjem delu sveta ni še niti sanjalo, kaj nas bo doletelo z epidemijo.

Hitrejše prilagajanje zaradi epidemije

Epidemija je pospešila odpravljanje zakonodajnih ovir za izvajanje takšne oblike zdravstvene oskrbe in okrepila znanja in veščine uporabnikov, tudi tistih starejših od 65 let.

Trendi digitalizacije so pospešili zanimanje starejših za uporabo digitalnih tehnologij, saj tako lažje pridejo do storitev, ki so zanje pomembne ali celo nujne. Foto: Getty Images

Odpor proti takšnemu načinu zdravstvenih storitev se je zmanjšal tako pri zdravstvenem osebju kot tudi pri prejemnikih zdravstvenih storitev.

Prednosti šolanja na daljavo bodo ostale tudi po epidemiji

Tudi izobraževanje se je predvsem zaradi epidemije preselilo v virtualni svet – pouk v virtualnem okolju pravzaprav povsem odpravi tveganje za prenos okužb, ki v razredih ni zanemarljivo. Pouk zunaj šol sicer odpira številne druge izzive in nikakor ne more nadomestiti vseh prednosti tradicionalnega izobraževanja, a ima vendarle nekatere svoje nesporne prednosti.

V odsotnosti običajnega izobraževanja, a tudi kot njegova odlična pomoč, se krepita vloga in pogostost pripomočkov za virtualno, razširjeno in mešano resničnost, skupno imenovano tudi XR ali digitalna resničnost.

V primerjavi z letom 2019 bodo letos naložbe podjetij in izobraževalnih ustanov v izdelke, ki temeljijo na teh tehnologijah, kar za sto odstotkov višje, napovedujejo v družbi Deloitte. Zaradi drugih prednosti, ki jih te tehnologije prinašajo, je mogoče pričakovati, da se bo njihova uporaba nadaljevala tudi po koncu epidemije, ko bodo šolske učilnice spet zaživele.

Šolanje na daljavo nikakor ne more povsem in v vseh pogledih nadomestiti pouka v šolskih prostorih, a ima digitalna tehnologija tudi pri izobraževanju vendarle prednosti, ki bi jih lahko izkoristili, ko se dijaki in učenci vrnejo v šolske klopi. Foto: Getty Images

Oblakom je posijalo sonce

Pandemija je močno povečala tudi trg (informacijskih) storitev v oblaku – omejitve gibanja in porast dela od doma so izjemno povečali povpraševanje po teh storitvah.

Računalništvo v oblaku tudi sicer omogoča nižanje stroškov in večjo odzivnost pri poslovanju in uvajanju novosti, zato tem storitvam v prihodnjih petih letih napovedujejo več kot 30-odstotno rast, sporočajo iz družbe Deloitte. To je sedemkrat višja rast, kot je povprečna v sektorju informacijske tehnologije.

S takšno rastjo bi tehnologije v oblaku lahko v bližnji prihodnosti postale prevladujoča informacijska rešitev za podjetja v vseh panogah.

Letos naj bi ženski športi, ki so vse privlačnejši za gledalce in sponzorje, postali še bolj priljubljeni. Foto: Guliverimage

Digitaliziran šport in razcvet ženskih športov

Digitalne tehnologije usmerjajo tudi razvoj športa, kjer bo na krilih tehnologije vedno več podatkov o športnikih, med njimi bodo meritve znotraj in zunaj telesa. Ob tako naraščajoči količini podatkov lahko tudi pričakujemo, da bodo številne profesionalne športne lige do konca leta 2021 uvedle nova pravila o zbiranju, uporabi in trženju podatkov o športnikih.

O športu napovedujejo tudi, da bo leto 2021 leto intenzivnega razcveta ženskih športov.