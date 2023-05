"Zdaj lahko rečem, da je jedrska energija absolutno najbolj zelena in najboljša pot naprej!"

Po dveh desetletjih dela v panogi jedrske energije in njenega podrobnega spoznavanja Heather Hoff zagovarja, da je jedrska energija temelj varne, zanesljive in dostopne energetske oskrbe.

Po dveh desetletjih dela v panogi jedrske energije in njenega podrobnega spoznavanja Heather Hoff zagovarja, da je jedrska energija temelj varne, zanesljive in dostopne energetske oskrbe. Foto: osebni arhiv Heather Hoff

Mlada ameriška inženirka Heather Hoff je v panogo jedrske energije prišla po naključju, takoj po univerzitetni diplomi. S komaj bežnim stikom z jedrsko energijo pred tem in z veliko več vprašanj kot odgovorov si je zadala nalogo, da v panogi, kjer so ženske veliko manj prisotne od moških, najde odgovore na vsa vprašanja, ki jih je o tem imela in – kar je ugotovila – glede katerih kroži veliko napačnih in neustreznih tolmačenj.

Bolj ko je spoznavala jedrsko energijo, bolj se je zavedala njenega pomena in prednosti. Še več, začutila je potrebo, da o tem spregovori vsem, ki imajo pomisleke ali neodgovorjena vprašanja, in je zato ustanovilo pobudo Matere za jedrsko energijo (Mothers for Nuclear) – ker je prepričana, da imajo matere odgovorno dolžnost zaščititi svoje otroke in planet, ki ga bodo podedovali od nas. Razume in podpira dvome in negotovost med ljudmi, a obenem trdno verjame, da si vsak zasluži prave in popolne odgovore, preden oblikuje svoje mnenje.

Po dveh desetletjih dela v jedrski energetiki in predvsem v kalifornijski jedrski elektrarni Diablo Canyon, kjer je bila operaterka reaktorja, Heather Hoff zdaj oblikuje postopke za tovrstne operacije. Diplomantka inženirstva materialov z državne univerze California Polytechnic dejavno skrbi za naravno okolje in sožitje s planetom, na katerem živimo, obenem pa je prepričana, da je jedrska energija nujna za premagovanje energetske revščine.



Leta 2016 je skupaj s Kristin Zaitz ustanovila neprofitno organizacijo Matere za jedrsko energijo, kjer si prizadeva deliti svoje znanje in izkušnje z ljudmi, zlasti z materami in ženskami, ki imajo dvome o jedrski energiji, in širiti zavest o pomenu in prednostih take energije. Članica več strokovnih združenj, ki svoje poslanstvo uresničuje tudi s prostovoljnim delom, gradnjo naravnih poti in obnavljanjem avtohtonih virov, vedno najde tudi dovolj časa za rekreacijo in šport v naravi.

Zakaj ste svojo poklicno pot začeli v jedrski elektrarni?

Delo v jedrski elektrarni Diablo Canyon sem začela kmalu po diplomi. Imela sem diplomo iz inženirstva materialov, vendar v bližini svojega doma nisem našla nobenih delovnih mest za inženirje. Sprva sem bila nekoliko napeta ob misli, da bi delala v jedrski elektrarni, vendar sem se odločila, da poskusim in postavljam veliko vprašanj, da bi poskusila razumeti čim več.

Kakšni so bili vaši stiki in izkušnje z jedrsko energijo, preden ste nastopili svojo prvo službo?

O jedrski energiji nisem vedela veliko, preden sem začela delati v Diablo Canyon. Na fakulteti sem enkrat obiskala elektrarno in kot študentka inženirstva sem bila zagotovo očarana in navdušena nad velikimi, močnimi stroji – turbinami, dvigali, ogromnimi cevmi in oporniki. V jedrsko tehnologijo pa sem prišla predvsem po naključju, ker nisem mogla najti druge primerne službe.

Na kakšnih položajih ste delali v jedrski elektrarni?

Bila sem operaterka jedrskega reaktorja ali operaterka na terenu v elektrarni, nato operaterka v kontrolni sobi. Kot operaterka sem imela priložnost proučiti vse sisteme v elektrarni in se naučiti veliko podrobnosti o tem, kako vse deluje, tako v normalnih okoliščinah kot v številnih teoretičnih nenormalnih pogojih, ki smo jih vadili na simulatorju.

Kaj delate zdaj?

Zdaj pišem postopke za operacije. To so pisna navodila, ki jih uporabljamo za upravljanje elektrarne v normalnih in nenormalnih pogojih. Neprestano izboljšujemo in izpopolnjujemo svoje postopke, da bi operaterjem pomagali bolje delovati in vključiti nova navodila ter nadgradnjo sistemov.

Jedrska tehnologija se zdi pretežno "moški svet" – ali je res tako?

Čeprav je v jedrski tehnologiji vedno veliko moških, ima tudi močno žensko zgodovino z voditeljicama, kot sta Marie Curie in Lise Meitner, ki sta postavili temelje znanosti za jedrsko energijo. Marie Curie je dobro poznana znanstvenica. Lise Meitner je manj znana, čeprav je verjetno prva oseba, ki je resnično razumela mehaniko verižne reakcije, ki omogoča stalno oskrbo čiste energije iz jedrskih elektrarn.

… a vendarle so danes v panogi jedrske energije večinoma moški.

Res je, vendar je vedno več žensk na vodilnih položajih. Trenutno najvišje mesto v jedrski energiji na ministrstvu za energijo v ZDA zaseda Katy Huff. Predsednica in izvršna direktorica vodilne industrijske skupine, Inštituta za jedrsko energijo (Nuclear Energy Institute), je ženska, Maria Korsnick. V podjetju PG&E, za katerega delam, je izvršna direktorica Patty Poppe, naša glavna jedrska uradnica (CNO) pa je Paula Gerfen.

Kaj je bilo v jedrski elektrarni za vas drugače zato, ker ste ženska?

Kot ena redkih ženskih operaterk v panogi sem pogosto poskušala prikriti svojo identiteto in biti samo "eden od fantov". Še vedno se učim, kako sprejeti moč svojega ženskega glasu in ga uporabljati za spodbujanje drugih žensk v svoji industriji. Spoznanje, da je moj edinstven položaj dejansko veliko bogastvo, mi je pomagalo pridobiti samozavest, da sem začela pobudo Matere za jedrsko energijo, pomagalo mi je tudi spoznati splošno vrednost raznolikosti mišljenja.

Ali se ta raznolikost mišljenja krepi?

Trenutno poteka sprememba v jedrskem svetu. Mladi ljudje, ki jih skrbijo podnebne spremembe, postajajo jedrski inženirji in jih zanima delo v jedrskem sektorju, ker menijo, da bo jedrska energija pomagala rešiti tovrstne težave. Veliko jih je žensk! Navdušena sem nad prihajajočo generacijo jedrskih delavcev in vodij.

V Evropi poteka zelo grenka debata, ali je jedrska energija zelena ali ne. Kaj bi rekli vi?

Zavedam se, da se morda zdi ekstremno, vendar je potrebnih veliko časa, skeptičnosti in dialoga ter proučevanja vseh naših možnosti za energijo, da lahko to rečem – jedrska energija je absolutno najbolj zelena in najboljša pot naprej!

Ali ste bili vedno tega mnenja?

Nisem bila vedno zagovornica jedrske energije. Potrebovala sem sedem let spraševanja, medtem ko sem delala v jedrski elektrarni, da sem spremenila svoje mnenje in ugotovila, da je ta tehnologija ena najboljših rešitev, ki jih imamo za reševanje dostopnosti energije, onesnaževanja zraka in podnebnih sprememb. Imela sem obdobja, ko sem dvomila o svojem delu in ali naj res podpiram jedrsko energijo. Toda na koncu mi je pošteno proučevanje pomagalo postati še bolj strastna podpornica jedrske energije. Verjamem, da morajo ljudje imeti priložnost postaviti vsa svoja vprašanja, izpostaviti svoje skrbi, izraziti svoje strahove in biti slišani ter razumljeni, preden lahko začnejo sprejemati.

Kaj vas je spodbudilo, da ste ustanovili Mothers for Nuclear?

Ustanovila sem Matere za jedrsko energijo s Kristin, da bi ustvarila prostor, kjer lahko ljudje postavljajo vprašanja in so skeptični do tehnologije ter dobijo odgovore – ne od izvršnih direktorjev energetskih podjetij, ampak od mater, ki so imele podobne skrbi.

Kaj želite doseči s to pobudo?

Naše poslanstvo je "Graditi globalno skupnost podpore za čisto energijo". Naš končni cilj je zagotoviti zanesljivo, cenovno dostopno in obilno čisto energijo ljudem po svetu z najmanjšim vplivom na naš planet in naravne vire. Na tej poti smo ugotovili, da je glavna ovira za to vizijo negativno stališče do jedrske energije, zato to poskušamo spremeniti, tako da delimo osebne zgodbe in se ukvarjamo s človeškimi občutki, nato pa to podkrepimo s trdnim znanjem o jedrski znanosti in tehnologiji ter obratovanju elektrarn.

Nasprotniki jedrske energije vztrajajo, da ta ne more biti zelena zaradi svojih negativnih vplivov in potencialnih groženj jedrske nesreče …

Ljudje se niso pripravljeni odpovedati porabi energije, pa če jih še tako vztrajno poskušamo prepričati. Na splošno ljudje z določeno kakovostjo življenja in porabo energije ne želijo iti na slabše, poleg tega pa je na tem planetu še veliko ljudi s precej nizkim standardom življenja. Na splošno bomo zato potrebovali veliko, veliko več energije. Ne obstaja popoln vir energije. Primerjati moramo svoje vire energije z drugimi alternativami. In ko to storimo, postane očitno, da jedrska energija spada med tiste z najmanj negativnimi vplivi.

Nasprotniki jedrske energije svarijo tudi pred jedrskimi odpadki …

Po desetletjih dela v jedrski industriji sem ugotovila, da so jedrski "odpadki" ena najboljših vrst odpadkov. So popolnoma zaprti, za razliko od ton toplogrednih plinov, ki jih vsak od nas vsako leto sprosti v ozračje. So obvladljivi, kar je dokazano s tem, da ni znanih zdravstvenih posledic, povezanih z komercialnimi jedrskimi odpadki. In nastane manj odpadkov kot pri katerikoli drugi alternativi. Prav tako se lahko uporabljeno gorivo reciklira v novo gorivo za napredne reaktorje. Oblikovanje reaktorjev, ki so sposobni porabiti jedrske odpadke kot gorivo, poteka že desetletja po vsem svetu in je zdaj v procesu komercializacije

Zakaj strahovi pred jedrsko energijo?

Sočustvujem s tistimi, ki se bojijo jedrske energije, vendar smo postali otopeli za prave nevarnosti energetskega sektorja, ki dejansko terjajo življenja. Zračno onesnaževanje vsako leto prezgodaj ubije milijone ljudi, plinovodi z naravnim plinom redno eksplodirajo, težko pa je oceniti smrti, ki izhajajo iz pomanjkanja dostopa do energije. Več ljudi se poškoduje pri nameščanju sončnih panelov in vzdrževanju vetrnih turbin, kot jih je bilo kadarkoli poškodovanih zaradi jedrske energije. Veliko bolj bi se morali bati teh drugih stvari, vendar naši možgani ne delujejo tako.

Kombinacija strahu in napačnih informacij omogoča, da ljudje, ki jim ni vseeno, jedrsko energijo zlahka zavrnejo kot potencialno rešitev. Sevanje je resnično strašljivo! In ljudje smo čustvena bitja. Del našega strahu je lahko posledica nevidne narave sevanja in pomanjkanja razumevanja znanosti za tem. Vendar pa družba še naprej spodbuja strah pred jedrsko energijo, ker pomeša komercialno proizvodnjo energije z orožjem in vojno. Nekatere največje težave našega planeta, kot so zračno onesnaževanje in podnebne spremembe, se dogajajo počasi in težko je biti zaradi tega prestrašen. Černobil in Fukušima sta bila velika, strašljiva, hitra dogodka, polna napačnih informacij. Tudi zdaj z vojno v Ukrajini je preprosto biti prestrašen zaradi morebitne katastrofe v jedrski elektrarni Zaporožje, medtem ko je resnično nevarna in strašljiva stvar že vojna sama.

Kdo je kriv za takšno popačeno podobo jedrske energije?

Komercialna industrija jedrske energije sama ni dobro skrbela za svojo promocijo, temveč je poskušala ostajati pod radarjem, da ne bi pritegnila pozornosti, in je raje še naprej tiho ustvarjala ogromne količine čiste energije. To je privedlo do tega, da pomembne prednosti jedrske energije niso bile priznane. Obnovljen interes za jedrsko energijo nove generacije spreminja javno podobo in vključuje več koristi.

Kako (ne)varne so jedrske elektrarne?

V naši panogi zelo veliko govorimo o varnosti in mislim, da nam je to škodovalo. Nič ni "varno" – gre samo za to, katera tveganja se odločimo sprejeti in kaj cenimo. Morda se sliši smešno, vendar je na enoto proizvedene energije prav toliko smrti pri vetrni in sončni energiji kot pri jedrski energiji. Nameščanje sončnih panelov na strehah in delo na višini za vzdrževanje vetrnih turbin sta po naravi tvegani dejavnosti. Po drugi strani je jedrska industrija izjemno previdna glede varnosti delavcev, poleg tega pa ni študij, ki bi nakazovale, da življenje v bližini jedrske elektrarne povzroča kakršnekoli škodljive posledice za zdravje. Torej je resnični odgovor, da so jedrske elektrarne absolutno najvarnejši način proizvodnje električne energije.

Kakšna je najpogostejša napačna predstava o jedrski energiji in kako jo je mogoče razjasniti?

Rekla bi, da najpogostejša napačna predstava niti ni o jedrski energiji, temveč na splošno o energiji: to, da imamo upanje za razogljičenje brez jedrske energije. Bolj ko se učim o energiji, bolj strastna postajam glede pomembnosti jedrske energije pri zmanjševanju naše odvisnosti od fosilnih goriv, zmanjševanju emisij in naslavljanju podnebnih sprememb. Poleg tega bi rekla, da je skoraj vse slabo, kar se je kdaj slišalo o jedrski energiji, verjetno napačno ali vsaj delno napačno razumljeno.

Kakšen je pomen jedrske energije pri ustvarjanju stabilne, zanesljive in dostopne energetske politike?

Del razloga, zakaj me tako skrbita naša energetska prihodnost in oklevanje pri sprejemanju jedrske energije, je v tem, da v realnem času vidim, kaj se dogaja v moji domači državi Kaliforniji, ki je bila pravkar imenovana za četrto največje gospodarstvo na svetu. Pred sedmimi leti so politiki odločili, da bi morali narediti načrte za zaprtje naše zadnje jedrske elektrarne in jo nadomestiti z drugimi neemisijskimi viri. Vendar zdaj te načrte na hitro preoblikujemo, ker sploh nimamo dovolj elektrike, ne da bi sploh upoštevali, ali je brez emisij ali ne.

Zakaj sonce, veter in voda ne igrajo pomembnejše vloge pri ustvarjanju energije? Navsezadnje je tudi Kalifornija polna sonca ...

Skrbi me za čisto energijo. Na koncu si želim katerekoli rešitve, ki ljudem omogoča zanesljiv dostop do cenovno dostopne čiste energije. Na žalost ni veliko dokazov za to, da so sonce, veter in voda sposobni zagotavljati zanesljivo energijo brez obsežne uporabe zemeljskega plina ali drugih fosilnih goriv kot rezerve. Nepredvidljiva narava sonca in vetra povzroča, da električno omrežje deluje neučinkovito. Ko oblak prekrije sonce ali veter nenadoma pojenja, je treba zaradi konstantnega povpraševanja po elektriki to nekako nadoknaditi. Elektriko je težko shraniti in ni dovolj kapacitete baterij za uravnoteženje omrežja, ki temelji predvsem na sončni in vetrni energiji. Baterije so drage, njihova proizvodnja je umazana ter ne trajajo dolgo z rednim ciklusom polnjenja in praznjenja.

Kje se potem išče ustrezno nadomestilo za zagotavljanje stalnega električnega povpraševanja?

Običajno v zemeljskem plinu. Na žalost obratovanje plinskih elektrarn v ciklu zagona in ustavitve, da bi zadostilo zahtevam omrežja z veliko vetra in sonca, povzroči več emisij kot samo obratovanje plinskih elektrarn na konstantni stopnji. To je podobno kot pospeševanje in nato močno zaviranje v vašem avtomobilu, namesto da bi potovali s konstantno hitrostjo. Na koncu se zgodi, da se za isto moč v omrežju porabi veliko več fosilnih goriv in sprosti veliko več emisij.

Z nedavno energetsko krizo so se nekatere države, ki so se močno upirale jedrski energiji, zdaj celo vrnile k premogu – ali je to dobra odločitev?

Ko obstoječe jedrske elektrarne prenehajo delovati, se emisije povečajo. Pika. To, kar počnejo države, kot je Nemčija, in zvezne države, kot sta Kalifornija in New York, je nezaslišano – zdravje in varnost svojih državljanov izpostavljajo velikemu tveganju. Premog sprošča nevarne zračne onesnaževalce, ki so še posebej škodljivi za mlade, in nedavna študija kaže, da je skoraj celotno prebivalstvo našega planeta redno izpostavljeno višjim stopnjam delcev onesnaženega zraka od priporočenih. Tudi zemeljski plin ima še vedno polovico emisij ogljika premoga in obstajajo novi dokazi, da je uhajanje iz prenosov in sistemov za shranjevanje plina večje, kot smo predvidevali.

Kakšna bi bila idealna razporeditev virov energije za zdrav sistem oskrbe z energijo?

Imam vizijo za našo čisto energetsko prihodnost. Na vrhu verige vidim sistem, ki vključuje veliko osnovo jedrske energije z dodajanjem hidroelektrične in geotermalne energije, nato pa občasno sončne in vetrne energije – in upajmo, da majhne količine zemeljskega plina, ki je potrebna za vrhunce in rezerve, kar bi zapolnilo vse vrzeli.

Ali zaznavate spremembe v odnosu javnosti do jedrske energije?

Zdi se mi, da je prišlo do premika v javnem mnenju v prid jedrski energiji. Ljudje vedo, da potrebujemo čisto energijo. Veseli me, ko vidim, da so ljudje vedno bolj podučeni o jedrski tehnologiji in premagujejo svoje strahove. Pogosto sem pretresena zaradi energetskih izzivov, s katerimi se spopada svet. Podnebne spremembe, onesnaženje zraka in dostopnost energije so resni izzivi, ki zahtevajo resnične rešitve. Fosilna goriva še naprej ostajajo prevladujoči vir energije po vsem svetu. Skoraj vsako leto porabimo več fosilnih goriv kot prejšnje leto. Jedrska energija je dokazala zmožnost zagotavljanja čiste energije na industrijski ravni omrežja, kot je to vidno na primeru Francije. Jedrska energija mi daje veliko upanja, da bomo lahko premagali te izzive in zagotovili več energije in višjo kakovost življenja tistim, ki jo potrebujejo, hkrati pa čim bolj zmanjšali vplive na svoj planet in naravne vire. Jedrska energija je moje upanje za našo prihodnost na tem planetu.