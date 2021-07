Zaživelo Digitalno središče Slovenije

V ljubljanskem BTC so danes odprli Digitalno središče Slovenije, ki bo v času slovenskega predsedovanja Svetu EU namenjeno med drugim povezovanju slovenskih podjetij in institucij ter njihovim predstavitvam v tujini. V šestih mesecih se bodo na 80 dogodkih osredotočili na šest področij, povezanih z digitalizacijo in zelenim prehodom.

"V digitalnem središču bomo predstavili najboljše plati slovenskega gospodarstva," je od odprtju dejal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Veseli ga, da pri projektu, ki so ga področna ministrstva pripravila skupaj z agencijo Spirit, Digitalnim inovacijskim stičiščem Slovenije (DIH Slovenije) in družbo BTC, sodelujejo tudi znanstvene in izobraževalne institucije ter gospodarstvo.

"Verjamem, da je to dober temelj za začetek slovenskega predsedovanja, za to, da bomo to predstavili tudi na Expu v Dubaju in pa tudi za preobrazbo slovenskega gospodarstva v digitalnem in zelenem prehodu," je dodal minister.

Foto: STA

V vsakem od šestih mesecev se bodo osredotočili na enega od šestih področij, na katere stavi tudi načrt za okrevanje in odpornost - pametna mesta in skupnosti, trajnostna družba in gospodarstvo, umetna inteligenca, 5G in kibernetska varnost, digitalna preobrazba in industrija 4.0 z robotiko. "Tako bomo omogočili podrobnejšo in intenzivnejšo razpravo ter bolj usmerjeno iskanje rešitev za gospodarski napredek," pravi Počivalšek.

Zvrstilo se bo 80 dogodkov med drugim s predstavitvami okoli 200 podjetij, napovedane so delegacije podjetij iz Slovaške, Francije, Madžarske, Avstrije in Japonske.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je poudarila, da bo to tudi središče znanja. "V času pandemije smo tudi s pomočjo digitalnega znanja in podpore uspeli nadaljevati z izobraževalnim procesom in zaključiti šolska leta. A hkrati se je pokazalo, da digitalno kljub vsemu, posebej ko se pogovarjamo o tem, kaj je potrebno za človeka, njegovo znanje in tudi vrednote, ne zadošča," je dejala.

Pokazalo se je, da je šola še vedno primarni prostor znanja, da pa lahko ta znanja obogatimo z najboljšim delom tistega, kar prinaša digitalno, je dodala. "Želim, da bi se v digitalnem centru in v času predsedovanja veliko pogovarjali o tem, kakšna je prihodnost podobe znanja, izobraževalnih procesov, kako lahko digitalno pripomore k boljšemu znanju," je izpostavila.

Digitalna orodja na eni strani odpirajo priložnosti, hkrati pa opozarjajo, da "nekje pa obstajajo meje", da to, kar počnemo digitalno, počnemo ljudje ter da moramo to v prvi vrsti početi za ljudi, za celotno skupnost, za evropske vrednote". Te vrednote morajo po njenem mnenju zagotavljati enake izhodiščne možnosti in priložnosti vsem ter delovati v smeri spodbudnega okolja. "Absolutno da digitalnemu razvoju, umetni inteligenci, a samo do točke, ko služi potrebam nadaljnjega razvoja ljudi, družbe, da bomo še boljši," je poudarila.

Foto: STA

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je dejal, da je središče dobra priložnost, da ljudje iz prve roke vidijo dobre prakse in primere uporabe tehnologije, da se bodo tehnologije manj bali. "Eno je infrastruktura, za to skrbi država, drugo pa osveščenost ljudi glede koristnosti digitalne preobrazbe, predvsem da se znebimo strahu," je povedal.

Gospodarsko okrevanje po pandemiji bo hitrejše, če bo temeljilo na digitalni preobrazbi, je dejal Koritnik in dodal, da imata digitalizacija in kibernetska varnost tudi posebno mesto v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU. Slovenija po njegovih besedah med drugim sistematično centralizira informacijsko infrastrukturo države.

V začetku prihodnjega leta bodo začeli izdajati osebne izkaznice z biometričnimi podatki, ki bodo omogočale tudi varno elektronsko identiteto, deloma bodo uporabne tudi namesto zdravstvene izkaznice, je napovedal. To ne pomeni, da zdravstvenih izkaznic ne bo več; tisti, ki bo želel, bo lahko še vedno imel obe, je dodal.

Na novinarski konferenci v okviru današnjega odprtja središča je Jernej Salecl z gospodarskega ministrstva dejal, da je digitalno središče priložnost za internacionalizacijo slovenskih podjetij, ki je bila v času pandemije deloma ovirana. Direktor Spirita Tomaž Kostanjevec je podobno poudaril, da bo središče "okno v svet" za podjetja, ki bodo med drugim imela možnosti srečanj z delegacijami podjetij iz tujine. Predsednik upravnega odbora BTC Jože Mermal je spomnil, da so inovativnost začeli spodbujati že pred leti, med drugim z ustanovitvijo ABC pospeševalnika. Ob začetnem nerazumevanju je treba veliko truda, imajo pa ambicije in prave partnerje za nadaljnji razvoj na področju.

Direktorica DIH Slovenije Katja Mohar Bastar je dejala, da je bistvo digitalnega središča promocija digitalizacije v vseh pogledih, tako gospodarstva kot družbe. Predvsem mala in srednja podjetja bodo tudi imela v času po covidu-19 priložnost, da se povežejo z drugimi podjetji, dogodki pa bodo prav tako imeli izobraževalno noto, ki bo spodbujala razmišljanja o teh temah.