Žarek normalnosti, ki jo tako zelo potrebujemo

Čeprav leto 2020 ni šlo na roko organizatorjem dogodkov, kot je IFA, se vendarle ni ponovilo leto 1961. To je bilo namreč edino leto v približno sedemdesetletni zgodovini sejma IFA, ko prireditve ni bilo.

Ravno nekaj dni, preden bi se moral začeti takratni sejem, ki je bil takrat znan z daljšim imenom Internationale Funkausstellung, so namreč oblasti takratne Nemške demokratične republike začele postavljati zid, ki je ločil zahodni in vzhodni del mesta.

Šest od sedmih potrošnikov je zaradi epidemije spremenilo svoje nakupovalne navade

Letošnje leto je postreglo z mnogo izzivi, med katerimi je epidemija samo eden od njih. "To, da smo se tu srečali, nam je povrnilo majhen košček normalnosti, normalnosti, ki jo tako zelo potrebujemo. Pred nami je normalno, a temu ne bomo rekli novo normalno. Mi vsi smo na potezi, da oblikujemo normalno, ki nam sledi," je poudaril Heithecker.

Direktor sejma in kongresa IFA Berlin Jens Heithecker Foto: Srdjan Cvjetović

Pandemija je med drugim spremenila načine, kako uporabljamo tehnologijo, je povedal Kai Hillebrandt, predsednik nadzornega odbora družbe gfu, ki je organizator dogodkov IFA. Analize namreč nakazujejo, da je kar 83 odstotkov potrošnikov spremenilo svoje nakupovalne navade.

Pandemija: od panike prek prilagoditev do vnovičnega odpiranja

Kronologija dogajanj ob razmahu pandemije: najprej je bila panika, potem sta sledila prilagoditev in vnovično odpiranje. Foto: Srdjan Cvjetović "Ob pojavu pandemije se je najprej pojavila panika, pri čemer je bil poudarek na ohranjanju dela v novih razmerah, torej doma, kjer je bila družba, z njo pa tudi gospodarstvo, zaklenjena. Panoga je utrpela šestodstotni upad, to je manj kot povprečje, kar dokazuje, kako odporna je ta panika," je poudaril Hillebrandt.

Kai Hillebrandt, predsednik nadzornega odbora družbe gfu, ki je organizator dogodkov IFA. Foto: Srdjan Cvjetović

Z več bivanja doma smo večino svojih dejavnosti preselili v dom, ne samo delo, temveč tudi prehrano in zabavo, zato so proizvajalci hitro prepoznali potrebo za prilagoditev.

"Neverjetno je, kako je pod plazom povečanega povpraševanja mnogo proizvajalcev predstavilo številne ustvarjalne in povezane gospodinjske naprave, rešitve za dobro počutje, zabavo in vse, kar zdaj počnemo doma," je še poudaril.

Prodaja katerih naprav je najbolj narasla, ko smo zaradi zapore družbe in gospodarstva ob pandemiji vzpostavljali svoja delovna mesta na domu? Foto: Srdjan Cvjetović

Tehnologija se je vrnila

"Obdobju prilagoditve je sledilo obdobje vnovičnega odpiranja. Življenje mora teči naprej kljub pandemiji, je še spodbudil in ob tem spomnil, da živimo v hitrem svetu, hitrejšem kot kadarkoli, polnem prelomnic in sprememb, ter obdani s preobremenjenostjo podatkov.

Foto: Srdjan Cvjetović

Tehnologija se je vrnila, so se strinjali vsi govorci – a se ni vrnila samo kot sredstvo za premostitev pandemije, temveč tudi razvojno, kot nekaj, kar nam prinaša novosti in o čemer se lahko pogovarjamo in kar lahko pogledamo in preizkusimo.