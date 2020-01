Zaradi koronavirusa bodo police malo bolj prazne tudi pri nas

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Manj kot dva tedna sta preostala do premiere Samsungove nove serije pametnih telefonov, a se zaradi koronavirusa poglablja strah, da pripadajoča dodatna oprema ne bo pravočasno na voljo. Svoje skrbi ima tudi Apple.

V torek, 11. februarja, bo Samsung v San Franciscu predstavil svojo novo serijo pametnih telefonov S20. S tem želijo tudi tokrat prehiteti največji svetovni dogodek mobilnih komunikacij, ki bo tudi letos zadnji teden februarja v Barceloni.

Prisilno podaljšano novo leto bo zavrlo dobave

Videti pa je, da bo Južnokorejcem načrte vsaj malo prekrižala epidemija koronavirusa, ki se širi iz Kitajske.

Vedno bolj verjetno je namreč, da bo zaradi izbruha koronavirusa in posledičnih omejitev na Kitajskem ter prisilnega podaljšanja nedelovnega obdobja kitajskega novega leta zamujala dobava dodatne opreme za te nove telefone – predvsem gre za ovitke, zaščito zaslona in druge dodatke, ki so specifični za posamezno napravo.

Večina takšne dodatne opreme, ne le za Samsungove telefone, prihaja ravno iz Kitajske.

Velik del ovitkov in druge opreme za pametne telefone prihaja iz Kitajske, kjer je potek proizvodnje zaradi koronavirusa moten. Foto: Bor Slana

Mnogi so že ostali doma

Podobne skrbi bi lahko pestile tudi Apple, za katerega velik delež proizvodnje opravijo kitajski obrati sicer tajvanskega podjetja Foxconn. Eden od teh obratov je ravno v Wuhanu, ki je najmočnejše žarišče tega virusa.

Že zdaj so velikemu številu delavcev naročili, naj ostanejo doma, tisti, ki pa (še) prihajajo v službo, pa so pod okrepljenim zdravstvenim nadzorom.

Foxconn sicer tolaži, da omejitve v Wuhanu le ne bi smele povzročiti pretresov, ker imajo proizvodne obrate ne le drugod na Kitajskem, ampak tudi v Tajvanu.

Predvsem v Wuhanu, a tudi drugod po svetu, so poostreni zdravstveni ukrepi. Foto: Reuters

Posledice bodo povsod

Vse pa le ni tako črno: že res, da je s koronavirusom okuženih več ljudi, kot je bilo z virusom sars, a ima po zagotovilih zdravnikov koronavirus bistveno manjšo smrtnost. Na udaru so predvsem starejši, ki jim je imunski sistem že opešal, in najmlajši, katerih imunski sistem še ni povsem razvit, kajenje pa gotovo ne pomaga, ne pri tem in ne pri kakršnihkolih drugih težavah dihalnih poti.

Čeprav niso redki tisti, ki menijo, da je strah pretiran (še bolj pa panika), je povsem razumljivo, da kitajske oblasti in druge države po svetu ne želijo ničesar tvegati. Toda treba se bo sprijazniti, da bodo posredne posledice lahko udarile tudi tam, kjer si tega sprva morda ne bi zamislili.