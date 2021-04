V Nakupovalnici boste prihranili čas in denar.

Nakupovanje v vse bolj uveljavljeni spletni Nakupovalnici prinaša številne prednosti ter razvejano ponudbo izdelkov. V Nakupovalnici boste na enem mestu po dostopnih cenah našli vse, kar boste to pomlad potrebovali za delo in zabavo doma ter raznolike aktivnosti na prostem.

Nakupovalnica podjetja A1 je nova, razširjena ponudba naprav na obroke, brez obresti, skritih stroškov financiranja in brez vezave. V njej najdete vse od izdelkov za nego in zdravje do ... hladilnika? Sesalnika? Brivnika? Kje mislite, da se njihov ponudbe konča? Najbolje, da se prepričate kar sami.

Izkoristite številne popuste in novo ponudbo

V Nakupovalnici je možen nakup na 3, 6, 12 ali 24 obrokov*, ponudbi na obroke so nazadnje premierno dodali priljubljene naprave Apple. Ob nakupu izdelek prejmete tudi z brezplačno dostavo. Do konca aprila se vam nakup še posebej izplača - april je namreč je tudi rojstnodnevni mesec podjetja A1. Ob praznovanju njihovega rojstnodnevnega meseca so tokrat pripravili darilo za vas: kar 10 % popust na izdelke v kategorijah Dom in vrt ter Bela tehnika. 10 % popust velja ob nakupu na obroke v Nakupovalnici med 17. 3. in 30. 4. 2021.

Preverite aktualne ponudbe na posameznih področjih.

Izberite pravo napravo za hitro in učinkovito čiščenje.

Za dom kot iz škatlice

Sesanje prav gotovo ni na seznamu najbolj priljubljenih gospodinjskih opravil. Za prihranek časa in energije vse več uporabnikov prisega na robotske sesalnike, ki delo opravijo namesto nas. Pametni robotski sesalnik Xiaomi Roborock S6 Pure se ponaša z natančnim laserskim navigacijskim sistemom, modernim dizajnom bele barve, izjemno sesalno močjo, samodejnim polnjenjem in tihim delovanjem.

Iščete dodatne pomočnike za dom kot iz škatlice? Preverite ponudbo vlažilnikov in čistilcev zraka, sesalcev, pomivalnih strojev, pralnih in sušilnih strojev, čistilcev oken ter visokotlačnih čistilcev. Za dodatno udobje ne spreglejte aktualno znižanje vrhunske klime znamke Samsung, ki jo je možno upravljat preko aplikacije na vašem pametnem telefonu. Čeravno trenutne temperature ne kažejo, da bi klimo kmalu potrebovali, se bo situacija hitro spremenila.

Za spomladansko čiščenje in prebujanje

Spomladansko čiščenje lahko začnete s čiščenjem oken. Potrebujete krpo, ki ne bo puščala sledi, čistilo in oblačen dan. Lahko pa si pomagate tudi z čistilcem oken Kercher, s katerim boste gladko in hitro očistite umazane površine.

Naj gre za pomlad, poletje, jesen ali zimo – vrhunski pometalni stroji so za delo v okoli hiše in na vrtu neprecenljivi. Čiščenje in urejanje je z močnimi in učinkovitimi pripomočki pač hitrejše in lažje. V ta namen preverite še ostalo, ugodno ponudbo vrtnega orodja, visokotlačnih čistilcev, parnih čistilev ter čistilcev oken.

Vas zanima izbira meseca v Nakupovalnici? Ne spreglejte akcijske ponudbe visokotlačnega čistilca Kärcher K4 Power Control Home, ki je sedaj na voljo po znižani ceni le 12,54 evra na mesec. Z njim bo spomladansko čiščenje postalo prav zabavno preprosto.

Za delo in šolanje od doma

V zadnjem času glede na situacijo, šolanje in delo od doma posledično narašča potreba po čim zmogljivejšem prenosu podatkov po spletu in po nakupu osebnih računalnikov, večfunkcijskih naprav ter računalniške opreme.

Preverite široko ter ugodno ponudbo izdelkov na obroke: prenosni računalniki, namizni računalniki, monitorji, tiskalniki, MFD, mrežna oprema in dodatna oprema za računalništvo. Zavoljo kakovosti in cenovne ugodnosti posebej izpostavljamo monitor in prenosnik znamke Dell, ki vas bo navdušil z odzivno zmogljivostjo in elegantno zasnovo.

Za zabavo doma

Naj gre za delo, posel, zabavo ali druženje – na vseh področjih na najrazličnejše načine uporabljamo novodobno tehnologijo. V vseh primerih je prav tako dobro, da imamo na voljo medij, ki nam optimizira uporabniško izkušnjo ter izboljša najrazličnejša doživetja.

V pestri ponudbi tehnološke opreme posebej izpostavljamo televizor znamke Samsung, ki slovi po izjemni kakovosti slike, neverjetnih podrobnostih ter dodatnih funkcijah. Poleg "klasične" brezhibne izkušnje gledanja vsebin televizija ponuja tudi izhodišče za najrazličnejše strasti, središče domače pisarne, zabave, igranja iger ali izhodišče prostora, kjer naredimo nekaj dobrega za svoje telo.

Igričarji bodo veseli igralne konzole Playstastion 4, ki je v nakupu na obroke in v kompletu z priljubljeno videoigro FIFA 2021 ter kontrolerjem na voljo po žepu prijazni ceni.

Vas zanima dodatna ponudba vrhunskih naprav po dostopnih cenah? Preverite kaj premore Nakupovalnica na področju: televizorjev, igralnih konzol, zvočnikov, slušalk ter tabličnih računalnikov.

Za mojstre v kuhinji

V Nakupovalnici bodo na račun prišli tudi mojstri v kuhinji. Ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov v Nakupovalnici je pestra. Iščete nov hladilnik, pečico, kuhalne plošče, male gospodinjske aparate? Potem ste na pravem mestu!

Zaradi dobrega razmerja med ceno in kakovostjo posebej izpostavljamo hladilnik z zamrzovalnikom in električno ponev. Vsekakor je zdaj pravi čas za nakup, saj dobite kar 10 % popust na vse izdelke v kategoriji Bela tehnika, znižane pa so tudi cene vseh naprav v kategoriji Dom in vrt.

Za nego in zdravje

V kategoriji Nega in zdravje so vam na voljo različni aparati za osebno nego od brivnikov, depilatorjev, električnih zobnih ščetk, sušilnikov las do vlažilnikov in čistilcev zraka. Posebej priporočamo čistilec zraka LG PuriCare, s katerim boste poskrbeli za čist zrak v vašem domu. Z napredno tehnologijo filtracije zraka, ki absorbira ter zraka očisti prahu in pet vrst škodljivih plinov - tudi formaldehida, vam bo zagotavljal zdravje in dobro počutje. S funkcijo ThinQ lahko preko mobilnega telefona vaš čistilec nadzirate kjerkoli in kadarkoli.

Na področju osebne nege ne spreglejte ultra tanke in lahke električne ščetke Panasonic, ki bo "delo" opravila namesto vas. Posledično bodo zobje očiščeni bolje kot z navadno zobno ščetko, saj električne ščetke naredijo veliko število gibov, ki jih s klasično zobno ščetko ne morete.

Za aktivnosti na prostem

Dnevi so vedno daljši, vedno več časa bomo lahko preživeli na prostem. Nakupovalnica premore široko paleto raznovrstnih izdelkov za raznolike aktivnosti na prostem. Za različne rekreacijske podvige preverite ponudbo pametnih ur, ki so dandanes stilsko že tako izpopolnjene, da jih lahko uporabljate tudi za ostale priložnosti.

Prav tako lahko za različne priložnosti uporabljate vse bolj priljubljena električna kolesa in električne skiroje, ki postajajo vse bolj priljubljena prevozna sredstva - za v službo, odhod v trgovino, na trening ali za kar tako. Električni skiro UrbanRide 82S je skiro nove generacije in se ponaša s kvalitetno, robustno izdelavo. Močan 350-vatni motor omogoča, da z njim lahko prevozite 15 do 20 kilometrov (odvisno od konfiguracije terena, vremenskih pogojev in teže voznika), pospešite pa lahko do 25 kilometrov na uro. S sodobno obliko predstavlja idealno rešitev za vse tiste, ki iščejo praktičen in vsestranski model skiroja. Zagotavlja vam zdrav in aktiven življenjski slog. Za dodatno varnost preverite ponudbo pametnih čelad, ki imajo vgrajene zvočnike in mikrofon za možnost prostoročnega telefoniranja s pametnim telefonom.

Kako poteka nakup na obroke? 1. Izbor naprave V spletni Nakupovalnici, v A1 Live Shopu, v najbližji A1 poslovalnici ali prek telefonske številke 040 40 40 45 izberite in naročite želeni izdelek. 2. Podpis pogodbe Ob nakupu prek spleta ali telefona pogodbo podpišete digitalno ali pa vam jo dostavijo na dom. Ob nakupu v poslovalnici pogodbo podpišete na licu mesta. 3. Prevzem naprave Dostavna služba vam izbrani izdelek brezplačno dostavi na dom. 4. Plačilo naprave Napravo odplačujete obročno na svojem mesečnem A1 računu.

*Nakup na obroke je možen za naročnike mobilnih ali fiksnih storitev A1.