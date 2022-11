Danes so mobilni telefoni eno od ključnih orodij v vsakdanjem življenju. Številnim olajšajo tudi opravljanje dela in pripomorejo k večji produktivnosti. Med njimi je tudi ena najuspešnejših modnih oblikovalk pri nas Maja Ferme, ki svoj Galaxy Z Fold4 uporablja pri skiciranju modnih kreacij, čas izdelave izdelka pa se pri tem bistveno skrajša. V sodelovanju s podjetjem Samsung je za preteklo serijo zložljivih telefonov oblikovala tudi dizajnerski ovitek, ki je uporabnike navdušil in jim potrdil, da ima to področje velik potencial. V pogovoru nam je razložila, kako nastajajo njene kreacije, kje dobi največ navdiha in kako ji uspe usklajevati uspešno kariero z družinskim življenjem.

Maja Ferme je v svoji 20-letni karieri sodelovala pri številnih odličnih projektih, razstavah in modnih dogodkih, med njimi so bile modne revije tako v okviru tedna mode v Sloveniji kot samostojne modne revije v New Yorku. Uspešno sodeluje s svetovno znanimi podjetji, kot so Samsung, Unilever, Warner Bros., Crystal Rogaška idr. Oblikovala je oblačila tako za slovenska kot tuja znana imena, med katerimi je tudi priljubljena italijanska igralka Monica Bellucci.

Zadnja leta se ukvarjate tudi z oblikovanjem poročnih oblek. Kakšni so aktualni trendi in najpogostejše želje nevest?

Izdelava poročnih oblek je najzahtevnejša veja v modni industriji, ki zahteva veliko znanja, izkušenj in najsodobnejše tehnologije. Pri tem mislim na poročne obleke, ki so kljub svojemu bogastvu udobne, lahke in prijetne za nošnjo. Najmočnejša modna smernica je tako poleg pentelj, volanov, perja, ogrinjal in rokavic obleka, ki spominjajo na plesno obleko, v kateri lahko dejansko preplešemo vso noč. Veseli me, da se vedno več žensk odloča za takšne, v katerih blestijo, obenem pa se v njih udobno počutijo. Naš salon edini v Sloveniji poleg lastne dizajnerske kolekcije poročnih oblek oblikuje tako poročne kot vse svečane obleke glede na želje in postavo vsake posameznice.

Kot oblikovalka ste veliko na poti. Katera mesta najraje obiščete?

Potovanja so zame eden največjih virov navdiha. "Zbiraj spomine in ne stvari, pa boš resnično bogat," sem se naučila. Tako sem začela tudi ustvarjati dnevno kolekcijo Premium FERME, ki je namenjena tako za poslovni vsakdan kot za sproščanje v dvoje ali daljše poti. Veliko popotnic in popotnikov je sprejelo Premium FERME oblačila za svoja.

Sama najraje obiščem Pariz, kjer vedno znova odkrijem nove radosti. V Parizu sem spoznala svojega moža, tam sva se zaročila in po tem mestu je dobila ime tudi najina hči. Je mesto luči, umetnosti, mode ... je preprosto "chic". V zadnjih letih pa tudi Kitajska, s Šanghajem na čelu, postaja raj za številne luksuzne znamke, saj je vse več bogatega sloja prebivalstva, pridobila je tudi ogromno evropskega znanja.

Kdo so po vašem mnenju najobetavnejši modni oblikovalci – tako v Sloveniji kot svetu?

Uh, težko vprašanje … Tako kot pri svetovnih umetnikih, kot je denimo Vincent Van Gogh, tudi moja zgodba na začetku ni bila bleščeča. Ko sem končala fakulteto za oblikovanje, niso stavili name, čeprav sem fakulteto zaključila z 10. Za eno najperspektivnejših me je potem prepoznala največja televizijska in filmska hollywoodska produkcijska hiša, nato pa so sledile številne nagrade. Perspektivnost in uspeh sta zelo relativna, zato namesto, da sodim, kdo je dober in kdo ne, se raje posvečam svojemu delu, kar bi predlagala tudi tistim, ki skrivajo svoj neuspeh za kritiko drugih.

Poleg uspešne poslovne ženske ste tudi mama. Na kakšen način usklajujete vse vloge in polne tedenske urnike?

Pri tem ne morem govoriti zgolj o dobri organizaciji, pač pa o podpornem okolju. Sama imam moža, ki je izredno inteligenten in pogumen, da je prepustil posel ženski, sam pa se v zadnjem času posveča vzgoji najine hčerke.

Večkrat ste že omenili, da vam je pri delu v veliko pomoč pametni telefon Galaxy Z Fold4?

Da, to je dejansko moja mobilna pisarna, kadar sem na poti. Omogoča mi popolno svobodo, ki je za vsakega ustvarjalnega človeka ključna za odlično opravljeno delo. Sem zelo naklonjena inovativnim podjetjem, ljudem in seveda napravam, ki lahko olajšajo življenja. Samsung vsekakor razume prihodnost.

Pri Galaxy Z Fold4 me je najbolj navdušilo S pen pisalo, s katerim lahko neposredno na zaslonu telefona skiciram svoje ideje, omogoča mi skiciranje v različnih tehnikah, kadarkoli dobim navdih. To je tudi funkcija, ki jo največ uporabljam pri svojem delu. Hkrati s telefonom stranko na hitro fotografiram, nato pa neposredno na fotografijo s S pen pisalom skiciram obleko, ki bi ji najbolj ustrezala glede na želje, modne smernice in glede na njeno postavo. S pen mi omogoča naravno natančnost z vsako potezo, ki je tako domača, kot bi pisali na papir. Stranke so navdušene, meni pa takšen način tudi zelo olajša delo in čas izdelave od idejne zasnove, skice pa vse do končnega izdelka.

Galaxy Z Fold4 ima kar nekaj aplikacij že prednastavljenih na telefonu, dodatne pa sem si naložila in so optimizirane z Multi View. Aplikacije omogočajo hiter prikaz menijev in drugih vsebin ter s tem hitrejšo in učinkovitejšo večopravilnost na mobilnem telefonu.

S podjetjem Samsung sodelujete že nekaj časa. Za preteklo serijo zložljivih telefonov ste oblikovali tudi ovitek. Bi lahko rekli, da je tudi mobilni telefon v zadnjem času postal pomemben modni dodatek?

Mobilni telefoni so modni dodatek že dolgo, z dodatnimi pripomočki v zadnjem času in odličnimi sodelovanji pa smo odprli še eno novo področje, ki je šele začetek novih modnih dodatkov za telefone.

S Samsungom uspešno sodelujem že štiri leta. Ovitki, ki smo jih oblikovali, so ljudi navdušili. Glede na številne pozitivne odzive uporabnikov je to vsekakor področje, ki ima velik potencial.

Za objave na družbenih omrežjih tudi veliko fotografirate, kako pa ste na tem področju zadovoljni z Galaxy Z Fold4?

Galaxy Z Fold4 ima odlično kamero, ki mi omogoča hitre fotografije z visoko ločljivostjo in do 30-kratno povečavo Space Zoom ter odlično nočno fotografiranje. Tako lahko s fotografijo pokažem vse detajle na oblačilih, ki so zame bistvenega pomena. Seveda pa sproti odkrivam, kaj vse še dejansko zmore ta odlična kamera. Med fotografiranji nastanejo celo boljše fotografije na telefonu kot na profesionalnem fotoaparatu in to je izjemno!