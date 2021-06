Začnite poletje z izjemnimi pametnimi telefoni Samsung

Oglasno sporočilo

Pametni telefoni Galaxy S21 5G predstavljajo revolucijo v svetu ustvarjanja videoposnetkov in fotografij. Odlikuje jih več kot kinematografska ločljivost 8K, zato boste z njimi lahko epske fotografije zajemali kar z videoposnetkov. Pametni telefoni nudijo vse, kar si želite, vključno z najhitrejšim čipom Samsung in izjemno baterijo z dovolj energije za cel dan. Vsi vaši podatki bodo popolnoma varni z varnostno platformo Knox, ki omogoča visoko raven zaščite − vaš pametni telefon varuje prav od čipa navzgor, in tako lahko zares zaupate nastavljenim dovoljenjem svojih podatkov ter aplikacijam.

Samsung je poleg pametnih telefonov Galaxy S21 lansko leto predstavil tudi pametni telefon Galaxy A02s, ki združuje poenostavljeno estetiko s klasičnimi barvami. Zaradi zaobljene oblike je njegova uporaba udobna, omogoča pa tudi preprosto gibanje s prsti po zaslonu. Tako boste lahko uživali v vsebinah na 16,5-centimetrskem brezkončnem V-zaslonu, s tehnologijo HD+ pa bodo vsakodnevne vsebine videti neverjetno ostre.

Promocija traja do 30. junija 2021 in velja v primeru registracije v aplikaciji Samsung Members, in sicer najpozneje do konca meseca junija. Za več informacij obiščite https://www.samsung.com/si/offer/double-reason-to-smile. Izkoristite tudi nov Samsung program zvestobe Lounge v aplikaciji Samsung Members, ki vključuje številne odlične popuste, ponudbe in presenečenja. Prednosti programa zvestobe Samsung niso omejene s številom uporab − uporabniki vrhunskih naprav Samsung, kot je tudi Galaxy S21 Ultra, lahko v ugodnostih uživajo do dve leti po aktivaciji računa. Za več informacij obiščite https://www.samsung.com/si/offer/members-lounge/.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung.