Zabavna dejstva - kaj se je zgodilo pred 50 leti?

Zgodovina je polna pomembnih trenutkov in dogodkov, ki so pomagali oblikovati sodobno civilizacijo. Pogosto minejo desetletja, da opazimo celoten vpliv teh dogodkov. Poglejmo si, kaj se je zgodilo pred 50 leti - pregledali bomo nekaj dogodkov, ki so spremenili svet, kot ga poznamo danes, in imeli ogromen vpliv na današnjo družbo.

Prvi človek na Luni

Prva vesoljska odprava s človeško posadko, ki je pristala na Luni, Apollo 11, je 16. julija 1969 začela zgodovinsko pot. Apollo 11 je svoj cilj dosegel 21. julija, Neil Armstrong pa je postal prva oseba, ki je stopila na površje Lune. Sledil mu Buzz Aldrin, ki se je po Luni sprehodil približno 20 minut pozneje. Misija je pomenila začetek hitrega razvoja vesoljskih raziskav, kar je prineslo ogromno novih spoznanj o naši galaksiji in vesolju na splošno. Nekaj desetletij pozneje je nastala Mednarodna vesoljska postaja, ki je simbol za skupno globalno prizadevanje človeštva za stalno znanstveno prisotnost v vesolju.

Internet

Dolga leta se je razpravljalo, kdaj se je rodil "internet", a so številni tehnični vplivneži 7. april 1969 navedli kot uradni datum rojstva spleta. Takrat je bila objavljena prva uradna Zahteva za komentarje ali RFC, ki je vsebovala raziskave, predloge in ideje za ustvarjanje resnične internetne tehnologije. Danes, desetletja pozneje, je internet postal sestavni del našega vsakdana in nam omogoča prosto povezovanje z ljudmi po vsem svetu.

Ustanovitev družbe Samsung Electronics

Za spremembe je potrebno veliko truda in predanosti. Leta 1969 je bil v Suwonu v Južni Koreji, kot industrijski del skupine Samsung, ustanovljen Samsung Electronics. Prvi izdelki so bili elektronski in električni aparati, vključno s televizorji, kalkulatorji, hladilniki, klimatskimi napravami in pralnimi stroji. Leta 1988 je podjetje predstavilo svoj prvi mobilni telefon, leta 2010 pa je Samsung Electronics postalo podjetje številka ena na svetu na področju mobilne telefonije. Družba vodi razvoj industrije z vrhunsko tehnologijo in znanstvenimi raziskavami, ki resnično spreminjamo način, kako živimo in komuniciramo.

Prvi mikroprocesor

Leta 1969 je Lee Boysel zasnoval prvi mikroprocesor, ki je odprl pot za številne raziskave, ki so povzročile digitalno revolucijo konca 20. stoletja, osebni računalniki pa so postali nuja v vsakem gospodinjstvu. Prvi mikroprocesor je skupaj z internetom vodil v dobo digitalizirane resničnosti. To, kar zdaj poznamo kot računalniško tehnologijo, z vsemi naprednimi napravami, se je začelo z majhnim 8-bitnim čipom pred 50 leti.

