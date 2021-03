Za varno delo na daljavo lahko podjetja IT-rešitve tudi najamejo

Zadnje leto se bolj kot kadarkoli doslej izkazuje, da je in bo v prihodnje za uspešno poslovanje podjetij ključna digitalizacija, ki zaposlenim omogoča delo od koderkoli. Pri tem pa se kaže tudi, da je za mnoga podjetja vzpostavitev varnega in zanesljivega IKT-okolja, ki omogoča varno delo na daljavo, še vedno izziv, pogosto pa tudi precejšen strošek zaradi nakupa specializirane opreme in zaposlitve ustreznih strokovnjakov. Zato so v Telekomu Slovenije razvili rešitev, ki predstavlja novost na slovenskem trgu in ki odgovarja na tovrstne potrebe podjetij. Gre za celovito rešitev najema IT-storitev, ki vključuje naprave in opremo za posamezno delovno mesto, orodja za boljšo učinkovitost, IT-upravljanje implementiranih rešitev ter IT-pomoč in podporo.

Najem IT-storitev je izjemno preprost in hiter, podjetjem ne predstavlja dodatnih začetnih investicij in nakupa opreme, mesečni stroški pa so predvidljivi in transparentni. Storitev, ki so jo v Telekomu Slovenije poimenovali Upravljano delovno mesto, zaposlenim v podjetju omogoča enostavno in varno rabo računalnika ter pisarniških orodij in programov, ki jih potrebujejo pri svojem delu tudi na daljavo.

IT-rešitve so prilagojene potrebam posameznega podjetja

Telekom Slovenije nudi različne poslovne pakete za upravljanje delovnega mesta, ki glede na potrebe podjetij vključujejo različne ravni storitev podpore, širino nabora IKT-storitev ter pakete storitev upravljanja Microsoft 365. Upravljano delovno mesto lahko vsako podjetje popolnoma prilagodi svojim potrebam ter rasti in razvoju poslovanja.

Pri tem je podjetjem in podjetnikom na voljo več kot sto strokovnjakov Telekoma Slovenije, ki zagotavljajo IT-podporo 24 ur na dan, vse dni v letu. Podjetjem pomagajo pri implementaciji, uporabi in podpori IT-rešitev. Zbirko Microsoftovih orodij namestijo hitro in "na ključ", ob tem pa pomagajo tudi pri uvajanju zaposlenih, da pridobijo potrebna znanja in kompetence za uporabo orodij. Podjetja lahko v certificiran izobraževalni center Telekoma Slovenije napotijo svoje zaposlene kadarkoli zaznajo potrebo po razvoju novih ali dodatnih kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij skladno s spremembami svojega poslovanja.

Zanesljivo, varno in učinkovito v pisarni ali od doma

Za celovito IKT-storitev so v ponudbo Upravljanega delovnega mesta vključeni tudi vrhunski, zanesljivi in vzdržljivi prenosniki vodilnih svetovnih proizvajalcev. Zagotavljajo varno delo s poslovnimi aplikacijami in podatki podjetja ter popolno uporabniško izkušnjo v pisarni in pri delu na daljavo.